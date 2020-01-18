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ВедомостиПутин назвал моральными уродами противников поддержки семей с детьми
Президент Владимир Путин во время беседы с ветеранами Великой Отечественной войны в Санкт-Петербурге назвал моральными уродами тех, кто выступает против поддержки семей с детьми (его слова приводит «Интерфакс»).
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Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 21:37, Ашберн
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Президент России Владимир Путин в музее обороны и блокады Ленинграда наградил ветеранов Великой Отечественной войны юбилейными медалями в честь 75-летия Победы.
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Бывший президент УЕФА Мишель Платини рассказал, что ФИФА и Спортивный арбитражный суд (CAS) ведут свою деятельность, копируя мафию.
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В городе Карасуке Новосибирской области нашли живой пропавшую 10-летнюю девочку, сообщает РИА "Новости" Ребенок пропал в среду, 15 января.
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Медведев подчеркнул, что правительства во всем мире уходят в отставку, хотя в нашей стране это в последние годы происходило не так часто.