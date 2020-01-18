Политика
ВедомостиПутин назвал моральными уродами противников поддержки семей с детьми
Президент Владимир Путин во время беседы с ветеранами Великой Отечественной войны в Санкт-Петербурге назвал моральными уродами тех, кто выступает против поддержки семей с детьми (его слова приводит «Интерфакс»).
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Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 12:21, Ашберн
Политика
Польша заявила права на ряд шедевров искусства в России
Специальные отряды НКВД реквизировали ценные произведения польского искусства, многие из которых все еще в России.
Политика
Хафтар отметил ключевую роль России в Ливии в письме Путину
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар направил российскому лидеру Владимиру Путину благодарственное письмо, в котором выразил признательность за инициативу примирения сторон конфликта и предложил провести повторную встречу в Москве.
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44-летняя Милла Йовович жалуется на недомогания перед родами
Голливудская актриса Милла Йовович совсем скоро станет мамой в третий раз.
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Путин назвал нацпроекты ключом к росту реальных доходов россиян
Президент России Владимир Путин назвал развитие нацпроектов и достижение национальных целей «реальным планом улучшения жизни россиян».
Общество
«Время латышей ушло»: жители Риги возмутились из-за русского языка
Русский имеет статус иностранного, несмотря на то, что родным его считает около 40% населения.
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Познер оценил требование лишить Урганта гражданства
Актера и телеведущего Ивана Урганта не лишат гражданства из-за шуток, прозвучавших 7 января в программе "Вечерний Ургант".
Политика
Путин пообещал открыть центр архивных документов о войне
Президент России Владимир Путин пообещал, что российская сторона откроет центр архивных документов, касающихся Второй мировой войны, чтобы заткнуть «поганый рот» тем, кто пытается переиначить историю.
Политика
РБК: Чуйченко и Голодец покинут правительство
Исполняющий обязанности вице-премьера — руководителя аппарата правительства Константин Чуйченко и и. о. вице-премьера Ольга Голодец по вопросам культуры, спорта и туризма не войдут в новое правительство, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Единоборства
Бойцы ММА спрогнозировали нокаут Серроне в бою против Макгрегора
Профессиональные бойцы ММА Алексей Ганненко и Виталий Слипенко представили свой прогноз на бой и объяснили, почему Макгрегор вызывает такой большой ажиотаж среди российских зрителей.
Происшествия
Заморившей дочь голодом кировчанке дали 13 лет колонии
Суд признал виновной Марию Пленкину, которая заперла свою трехлетнюю дочь в квартире без еды и воды на несколько дней, и назначил ей 13 лет лишения свободы в колонии общего режима.
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В Адыгее на трассе «Дон» в ДТП попали около 20 автомобилей
В Адыгее на трассе М-4 «Дон» произошло шесть ДТП, в результате погиб один человек, еще четверо пострадали.
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Украина планирует начать глубинное минирование Азовского моря
Экономика
В ПФР рассказали о росте пенсий на 18% к 2022 году
Средний размер пенсий в России к 2022 году увеличится до 18 290 рублей, что на 18,26% больше, чем в 2019 году.
Политика
Соловьев в прямом эфире поспорил с экспертом о советско-польской войне
Телеведущий Владимир Соловьев в прямом эфире своей авторской программы на канале "Россия 1" вступил в жаркую дискуссию с общественным деятелем Григорием Амнуэлем.
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Виктория Боня ответила на обвинения в злоупотреблении фотошопом
Телеведущая Виктория Боня не смогла оставаться в стороне от жаркого спора по поводу "злоупотребления фоторедактором".
Кино
Добронравов назвал дату выхода нового сезона сериала «Сваты»
Новый, седьмой сезон сериала «Сваты» должен выйти на экраны в 2021 году, рассказал актер Федор Добронравов в интервью Teleprogramma.pro.
Футбол
Холанд оформил хет-трик в дебютном матче за дортмундскую «Боруссию»
Встреча, прошедшая в Аугсбурге, завершилась со счетом 5:3 в пользу гостей, в составе которых три гола забил Эрлинг Холанд (59-я, 70-я и 79-я минуты), по разу отличились Юлиан Брандт (49) и Джейдон Санчо (61).
Происшествия
В Самаре горит ресторан на площади 800 квадратных метров
В Самаре горит кровля ресторана «Золотая пагода» на площади 800 квадратных метров, сообщили в региональном главном управлении МЧС РФ.
Футбол
Футболист Баду заявил о готовности умереть за «Спартак»
Защитник московского «Спартака» Малькольм Баду обратился к болельщикам команды.
Общество
Украинка продала девственность за 1,2 миллиона евро
Девятнадцатилетняя уроженка украинского Харькова продала девственность за 1,2 миллиона евро.
Космос
Первый полет космического корабля Dream Chaser запланирован на 2021 год
Американская компания Sierra Nevada Corporation назначила первый испытательный полёт разрабатываемого грузового космического корабля Dream Chaser на 2021 год.
Общество
Самую высокую зарплату в украинском правительстве получает Аваков
Пресс-служба кабинета министров Украины опубликовала средние зарплаты всех министров: самая высокая зарплата у главы МВД Арсена Авакова - 4,2 тысячи долларов в месяц, премьер Алексей Гончарук в среднем в месяц получал около 2,5 тысячи долларов.
Армия и оружие
В Минобороны назвали виновных в обострении ситуации в Идлибе
Основную ответственность за обострение ситуации в идлибской зоне деэскалации в Сирии несут боевики запрещенной в РФ террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (другое название "Хайат Тахрир Аш-Шам"*, ХТШ, запрещена в России), в которой не менее 20 тысяч боевиков, заявил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
Политика
Трамп привел новое объяснение убийства Сулеймани
Президент США Дональд Трамп раскритиковал тех, кто постоянно спрашивает о причинах убийства Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани и нашел новое объяснение уничтожения военачальника.
Здоровье
Малышева назвала самый безопасный тип рака
Происшествия
Пропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой
В городе Карасуке Новосибирской области нашли живой пропавшую 10-летнюю девочку, сообщает РИА "Новости" Ребенок пропал в среду, 15 января.
Технологии
Опубликовано предполагаемое изображение PlayStation 5
В Сети появлялись предполагаемые изображения прототипа PS5 — ее версии для разработчиков.
Экономика
Глава МВФ предупредила о новой Великой депрессии
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сравнила текущую экономическую ситуацию в мире с ситуацией начала XX века, предупредив о вероятности новой Великой депрессии.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова призвала своих подписчиков считать купальники
Чтобы подогреть интерес к своей персоне, Бузова предложила подписчикам игру: угадать, сколько комплектов она прихватила с собой на отдых.