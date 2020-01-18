Политика

ВедомостиВедомостиПутин назвал моральными уродами противников поддержки семей с детьми

Президент Владимир Путин во время беседы с ветеранами Великой Отечественной войны в Санкт-Петербурге назвал моральными уродами тех, кто выступает против поддержки семей с детьми (его слова приводит «Интерфакс»).
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Появилось видео, как Путин назвал «моральными уродами» противников господдержки семей

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Путин назвал «моральными уродами» противников поддержки семей с детьми

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Кого Путин назвал моральными уродами

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