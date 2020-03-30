Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПутин назвал нарушение норм карантина преступной халатностью

Президент России Владимир Путин заявил, что власти должны относиться к нарушениям норм карантина как к преступной халатности.
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Путин назвал нарушение норм карантина преступной халатностью

RT на русском10:07

Путин считает игнорирование карантина «преступной халатностью»

Газета.Ru09:59

Путин назвал преступной халатностью игнорирование норм карантина

Интерфакс09:21

Президент России назвал преступной халатностью нарушения ограничений из-за коронавируса

URA.Ru09:49

Путин назвал нарушение карантина преступной халатностью

РИА Новости09:45

Путин назвал преступной халатностью несоблюдение ограничений из-за вируса

РБК09:25

Путин назвал нарушение карантина преступной халатностью

Ведомости09:54
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Автоматически обработано 7119 источников, обновлено в 15:52, Ашберн
Общество

Путин присвоил звание Героя России посмертно генералу Шаймуратову

Звание Героя России президент РФ Владимир Путин посмертно присвоил генерал-майору Мингалею Шаймуратову, командиру Башкирской кавалерийской дивизии.
Российская газета 13:47
Общество

В мэрии заявили об улучшении ситуации с самоизоляцией в Москве

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире Первого канала сообщила, что ситуация с самоизоляцией москвичей с целью профилактики распространения в столице коронавирусной инфекции COVID-19 существенно улучшилась.
RT на русском 15:01
Политика

Путин подписал указ о призыве на службу с 1 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Газета.Ru 11:54
Общество

В Петербурге введен режим самоизоляции

В Петербурге введен режим полной самоизоляции.
BFM.ru 13:49
Общество

В Подмосковье умерла первая пациентка с коронавирусом

Женщина с положительным диагнозом на новую коронавирусную инфекцию скончалась в Подмосковье, она также страдала сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и ранее перенесла инфаркт.
ТАСС 14:46
Общество

В Италии работу российских военных в Бергамо показали по ТВ

В Италии работу российских военных специалистов в городе Бергамо показали по телевидению.
МонаВиста вчера в 07:17
Общество

Продление режима самоизоляции в Москве опровергли

Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной.
Lenta.ru 13:17
Здоровье

На Украине уже почти 500 человек заразились коронавирусом

На 10:00 утра 30 марта официально зарегистрировано 480 случаев заражения коронавирусом, сообщает 30 марта официальный портал портал Кабмина Украине по ситуации с коронавирусом.
ИА Красная Весна 06:08
Общество

В Ленинградской области ограничили передвижение граждан

В Ленинградской области гражданам запретили выезжать за пределы района проживания.
Газета.Ru 11:47
Технологии

Valve изменила систему обновления игр в Steam на время карантина

Valve пересмотрела систему обновления игр в Steam для увеличения пропускной способности серверов площадки.
CyberSport.ru 14:57
Общество

В МЧС предупредили, что метель в Москве продлится до вечера вторника

Интерфакс 13:55
Происшествия

Из нидерландского музея похитили полотно Ван Гога

Интерфакс 10:26
Политика

Путин и Трамп провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом.
Известия 11:58
Политика

Макрон призвал Италию не «пьянеть» от российской помощи

В субботу президент Франции Эммануэль Макрон в интервью ведущим итальянским газетам, высказал свое мнение о российской и китайской помощи, страдающей от пандемии коронавируса Италии.
Известия вчера в 19:18
Энергетика

Цена на нефть марки Brent опустилась до $23 за баррель

Цена нефти марки Brent в начале торгов на межконтинентальной бирже в Лондоне (ICE) упала до $23,1 за баррель.
Ведомости вчера в 19:51
Общество

Роспотребнадзор рассказал об использовании многоразовых масок

Роспотребнадзор напомнил российским гражданам, как правильно использовать многоразовые маски и насколько они эффективны.
Известия вчера в 22:24
Авто

Россию ждёт массовый уход дилеров и автомобильных брендов

Эпидемия коронавируса в паре с ухудшением экономики в нашей стране неизбежно приведёт к массовому уходу с рынка автомобильных дилеров.
Тарантас Ньюс 11:46
Общество

Владелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов

Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.
РБК 13:43
Авто

В Казахстане стартовал выпуск Chevrolet Damas и Chevrolet Labo

Как сообщают «Автоновости дня», ТОО «СарыаркаАвтоПром» и АО «UzAuto Motors» будут выпускать сразу несколько моделей американской марки Chevrolet – Damas, Labo, Trailblazer, Malibu, Cobalt и Spark.
Автоновости дня вчера в 02:19
Экономика

ЦБ РФ приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке

«Банк России с 1 апреля 2020 года приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов», — говорится в сообщении.
REGNUM 11:21
Общество

Число заболевших коронавирусом в России продолжает расти

Число заболевших коронавирусом продолжает расти.
Первый канал 00:33
Общество

В Липецкой области объявлен режим самоизоляции

В Липецкой области с 31 марта до 14 апреля вводится режим самоизоляции.
Российская газета 10:02
Общество

Правительство РФ изменило список товаров первой необходимости

Правительство РФ внесло изменения в распоряжение касательно утверждения перечня товаров первой необходимости.
Вести.Ru вчера в 16:54
Политика

Путин: регионы получат дополнительные средства из бюджета

Ново-Огарево, Московская область, 30 марта 2020, 16:47 — REGNUM Регионы должны получить дополнительные средства из федерального бюджета, заявил 30 марта российский президент Владимир Путин на совещании с полпредами в федеральных округах.
REGNUM 09:47
Происшествия

В Брянске возбуждены уголовные дела против нарушителей карантина

Брянск, 30 марта 2020, 21:16 — REGNUM В Брянске возбуждены уголовные дела в отношении двух граждан, которые не соблюдали предписанный им санитарно-эпидемиологический режим самоизоляции после возвращения из Испании и заразили коронавирусом окружающих.
REGNUM 14:16
Общество

Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России

Доктор медицинских наук, член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн заявил, что пик распространения коронавируса в стране может наступить через месяц, передает ИА "НСН".
Москва 24 вчера в 02:42
Политика

Трамп отказался платить за защиту принца Гарри и его супруги

Президент США Дональд Трамп заявил, что США не будут оплачивать обеспечение безопасности британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл после их переезда в страну.
Известия вчера в 16:22
Общество

«Яндекс» начал оценивать уровень самоизоляции россиян

В последние дни «Яндекс» начал рассчитывать индекс самоизоляции жителей городов нашей страны.
Московская перспектива 11:50
Общество

Полиция рассказала, как будет ловить нарушителей во время режима самоизоляции в Санкт-Петербурге

Напомним, что ранее Александр Беглов подписал распоряжение о новых мерах по самоизоляции в Санкт-Петербурге.
КП - Санкт-Петербург 14:23
Общество

В Татарстане для всех жителей ввели режим полной самоизоляции

С 30 марта в Республике Татарстан из-за распространения коронавирусной инфекции введен режим самоизоляции для всех граждан.
РБК 12:54
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