Президент России Владимир Путин заявил, что власти должны относиться к нарушениям норм карантина как к преступной халатности.

Экономика Сбербанк стал предоставлять льготные кредиты на выдачу зарплаты "Сбербанк выдал первый кредит на зарплату по государственной программе кредитования на выплату заработной платы для малого и микробизнеса и индивидуальных предпринимателей в рамках программы, предназначенной для поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения коронавируса COVID-19", - сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Общество Еще пять российских регионов ввели режим самоизоляции Ранее 30 марта премьер-министр России Михаил Мишустин призвал все российские регионы последовать примеру Москвы и ввести режим всеобщей изоляции.

Общество Второй пациент с коронавирусом умер в Петербурге Второй случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией подтвержден в Петербурге, сообщил в понедельник губернатор Александр Беглов.

Общество В «Ростехе» разработали противовирусный комбинезон В госкорпорации «Ростех» объявили о создании комбинезона для защиты от биологических и химических угроз.

Общество Режим самоизоляции для москвичей продлится до 14 апреля Режим самоизоляции для москвичей будет действовать до 14 апреля, сообщили в столичном оперативном штабе по ситуации с коронавирусом.

Общество В России за сутки коронавирусом заразились еще 302 человека За минувшие сутки на территории Российской Федерации были зарегистрированы еще 302 новых случая заболевания новым коронавирусом на территории 35 регионов.

Энергетика Норвегия готовится увеличить избыток нефти на рынке Норвегия, несмотря на низкие котировки барреля и профицит предложения нефти, планирует еще больше увеличить ее избыток на мировом рынке.

Общество Власти Курской области ввели режим самоизоляции в регионе Всеобщий режим самоизоляции для населения ввели в Курской области, которая остается в настоящее время единственным регионом Центрального федерального округа без выявленных случаев заражения коронавирусом, до 12 апреля, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.

Происшествия В Крыму возбудили уголовное дело против нарушителя с коронавирусом 29 марта глава Крыма Сергей Аксёнов призвал возбудить первое уголовное дело против местного жителя, который не соблюдал режим изоляции и заразил другого человека.

Экономика Украина успешно обрушила российский экспорт на 14 миллиардов долларов Если в 2013 году Украина поставила в Россию таковых на 5,5 миллиарда долларов, а приобрела на 2,7 миллиарда (то есть украинские поставки были вдвое больше российских), то в 2019-м соотношение составило 862 миллиона на 787 миллионов долларов — то есть поставки стали почти паритетными.

Происшествия Правительство Севастополя эвакуировали из-за пожара Правительство Севастополя эвакуировали из-за возгорания в пристройке к зданию, пострадавших нет, сообщил исполняющий обязанности. директора городского департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.

Политика Рада назначила одесского экс-губернатора Степанова главой Минздрава Парламент Украины со второй попытки назначил министром здравоохранения экс-главу Одесской областной государственной администрации Максима Степанова, такое решение на внеочередном заседании в понедельник поддержали 246 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.