Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПутин назвал нарушение норм карантина преступной халатностью

Президент России Владимир Путин заявил, что власти должны относиться к нарушениям норм карантина как к преступной халатности.
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Путин назвал «преступной халатностью» нарушение карантина

Газета.Ru11:46

Путин назвал нарушение норм карантина преступной халатностью

RT на русском10:07

Путин назвал преступной халатностью несоблюдение ограничений из-за вируса

РБК09:25

Президент России назвал преступной халатностью нарушения ограничений из-за коронавируса

URA.Ru09:49

Путин назвал нарушение карантина преступной халатностью

РИА Новости09:45

Путин назвал нарушение карантина преступной халатностью

Ведомости09:54

Путин назвал преступной халатностью игнорирование норм карантина

Интерфакс09:21
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Политика

Путин подписал указ о призыве на службу с 1 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Газета.Ru 11:54
Экономика

Сбербанк стал предоставлять льготные кредиты на выдачу зарплаты

"Сбербанк выдал первый кредит на зарплату по государственной программе кредитования на выплату заработной платы для малого и микробизнеса и индивидуальных предпринимателей в рамках программы, предназначенной для поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения коронавируса COVID-19", - сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Российская газета 09:02
Общество

Еще пять российских регионов ввели режим самоизоляции

Ранее 30 марта премьер-министр России Михаил Мишустин призвал все российские регионы последовать примеру Москвы и ввести режим всеобщей изоляции.
Lenta.ru 11:30
Общество

В список товаров первой необходимости внесены коррективы

Правительство России внесло изменения в распоряжение об утверждении перечня товаров первой необходимости.
Газета.Ru 01:36
Общество

В Москве ввели режим домашней самоизоляции для всех жителей

Домашний режим самоизоляции ввели для всех жителей Москвы из-за коронавируса, он начнет действовать с понедельника.
ТАСС вчера в 13:43
Здоровье

В ЛНР подтвердили первый случай заражения коронавирусом

В самопровозглашённой Луганской народной республике подтвердили первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 12:30
Общество

Мурино закрывают на въезд и выезд

Ограничения связаны с вводимым в Ленинградской области карантином.
Леноблинформ 09:43
Политика

Путин и Трамп провели телефонный разговор

РИА Новости 11:52
Общество

Второй пациент с коронавирусом умер в Петербурге

Второй случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией подтвержден в Петербурге, сообщил в понедельник губернатор Александр Беглов.
Интерфакс 07:18
Общество

Власти Италии боятся бунтов мафии из-за коронавируса

По данным испанской газеты ABC, власти Италии обеспокоены риском возникновения волнений и бунтов на юге страны.
Кавказ Пост 01:24
Общество

В «Ростехе» разработали противовирусный комбинезон

В госкорпорации «Ростех» объявили о создании комбинезона для защиты от биологических и химических угроз.
Naked Science 08:30
Происшествия

Смотрящий за Краснодарским краем пошел под суд за статус вора в законе

Смотрящий за Краснодарским краем пошел под суд за статус вора в законе.
Lenta.ru 12:22
Общество

Режим самоизоляции для москвичей продлится до 14 апреля

Режим самоизоляции для москвичей будет действовать до 14 апреля, сообщили в столичном оперативном штабе по ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 10:57
Общество

В России за сутки коронавирусом заразились еще 302 человека

За минувшие сутки на территории Российской Федерации были зарегистрированы еще 302 новых случая заболевания новым коронавирусом на территории 35 регионов.
SMINEWS 07:02
Общество

Роспотребнадзор напомнил правила использования масок из ткани

Многоразовые маски из тканых материалов можно использовать повторно только после обработки, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.
Коммерсантъ 01:00
Энергетика

Норвегия готовится увеличить избыток нефти на рынке

Норвегия, несмотря на низкие котировки барреля и профицит предложения нефти, планирует еще больше увеличить ее избыток на мировом рынке.
Российская газета 09:55
Общество

В Москве выплатят пособие всем безработным из-за режима изоляции

Власти Москвы выплатят пособие всем гражданам, оставшимся без работы из-за режима изоляции, введенного для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Lenta.ru вчера в 13:02
Музыка

Группа Little Big представила «карантинную» версию одной из песен

Российская группа Little Big, которая должна была представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году, выпустила «карантинную» версию песни I`m okay.
Известия 28 марта в 20:28
Общество

Власти Курской области ввели режим самоизоляции в регионе

Всеобщий режим самоизоляции для населения ввели в Курской области, которая остается в настоящее время единственным регионом Центрального федерального округа без выявленных случаев заражения коронавирусом, до 12 апреля, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.
ТАСС 12:20
Происшествия

В Крыму возбудили уголовное дело против нарушителя с коронавирусом

29 марта глава Крыма Сергей Аксёнов призвал возбудить первое уголовное дело против местного жителя, который не соблюдал режим изоляции и заразил другого человека.
RT на русском 04:02
Экономика

Украина успешно обрушила российский экспорт на 14 миллиардов долларов

Если в 2013 году Украина поставила в Россию таковых на 5,5 миллиарда долларов, а приобрела на 2,7 миллиарда (то есть украинские поставки были вдвое больше российских), то в 2019-м соотношение составило 862 миллиона на 787 миллионов долларов — то есть поставки стали почти паритетными.
РИА Новости вчера в 01:00
Происшествия

Правительство Севастополя эвакуировали из-за пожара

Правительство Севастополя эвакуировали из-за возгорания в пристройке к зданию, пострадавших нет, сообщил исполняющий обязанности. директора городского департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.
РИА Новости 07:19
Политика

Рада назначила одесского экс-губернатора Степанова главой Минздрава

Парламент Украины со второй попытки назначил министром здравоохранения экс-главу Одесской областной государственной администрации Максима Степанова, такое решение на внеочередном заседании в понедельник поддержали 246 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
РИА Новости 09:43
Экономика

ЦБ приостанавливает с 1 апреля покупку золота на внутреннем рынке

«Банк России с 1 апреля 2020 года приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов», — приводит ТАСС сообщение.
RT на русском 11:50
Армия и оружие

Сирийские наемники жалуются, что Турция не платит им зарплату

Один из наемников рассказал SOHR, что сожалеет о своем приезде в Ливию и о том, что турки не платят боевикам по 2000 долларов в месяц.
ИА Красная Весна вчера в 16:24
Общество

Китай объявил о конце эпидемии коронавируса в стране

Власти Китая объявили, что эпидемия коронавируса в стране окончилась.
РЕН ТВ вчера в 08:30
Происшествия

Двух сотрудников аппарата ЛДПР заподозрили в хищении денег партии

По данным пресс-службы МВД, обоим подозреваемым предъявлено обвинение в хищении средств молодёжных организаций, подконтрольных партии.
REGNUM 07:00
Общество

«Яндекс» создал индекс самоизоляции

«Яндекс» создал индекс для оценки уровня самоизоляции городов.
Коммерсантъ 06:26
Происшествия

СК начал проверку из-за рассылки фейков о комендантском часе в Москве

Следственный комитет России начал проверку после распространения недостоверных сообщений о комендантском часе в Москве на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 08:25
Политика

Рада одобрила в I чтении запрет на возврат Приватбанка Коломойскому

Верховная рада Украины приняла в первом чтении закон, который урегулирует вывод с рынка неплатежеспособных банков и не позволит возвращать их экс-владельцам, такое решение на внеочередном заседании в понедельник поддержали 267 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
РИА Новости 09:59
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