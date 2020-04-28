Коронавирус
РИА НовостиПутин напомнил о примере Спарты из-за ситуации с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин, говоря о защите россиян от коронавирусной инфекции, отметил, что в Спарте бросали слабых и больных в пропасть, но в итоге она утратила государственность, подчеркнув, что эта история поучительна в контексте борьбы с распространением болезни.
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Политика
Путин объявил о продлении нерабочих дней до конца майских праздников
Президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая официально нерабочими днями с сохранением заработной платы.
Ведомости 11:13
Политика
Путин объявил о проведении авиационного парада 9 мая
Национальная служба новостей 12:52
Общество
В Москве режим самоизоляции продлен до конца майских праздников
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 режим повышенной готовности продлен в Москве по 11 мая включительно.
Коммерсантъ 13:06
Происшествия
В Долгоруковской районной больнице коронавирусом заболело все руководство
Весь персонал Долгоруковской районной больницы проходит тестирование на коронавирус.
Gorod48 03:53
Шоу-бизнес
Марата Башарова призывают лишить звания заслуженного артиста
Как сообщается, теперь активисты добиваются того, чтобы актера лишили Государственной премии России, а также звания заслуженного артиста Татарстана.
Uznayvse.ru 26 апреля в 18:49
Политика
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам из-за коронавируса
Владимир Путин в третий раз выступил с телеобращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 10:53
Экономика
Какие перемены ждут россиян в мае
С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru 04:25
Общество
Шапша озвучил главную задачу нового главы калужского здравоохранения
«Первоочередная задача для нового и.о. министра – наладить работу министерства и системы здравоохранения Калужской области в сложных условиях распространения коронавирусной инфекции», - сообщил врио губернатора Калужской области.
Калужские новости 10:20
Общество
Вахтовики на месторождении в Якутии устроили митинг из-за коронавируса
Ранее, как сообщает издание, тест на коронавирус был сделан всем 10 500 рабочим Чаяндинского месторождения.
Газета.Ru 09:58
Энергетика
Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома»
Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски.
Интерфакс 04:46
Общество
Тульская область вводит цифровые пропуска для передвижения по региону
Тульская область, получившая в апреле возможность протестировать платформу выдачи цифровых пропусков в числе первых семи регионов Центрального федерального округа (ЦФО), вводит пропуска для передвижения по региону с 30 апреля, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе правительства региона.
ТАСС 11:19
Авто
Renault планирует выпустить серийную версию концепт-кара Morphoz
Напомним, что концепт Renault Morphoz дебютировал в марте нынешнего года.
Тарантас Ньюс вчера в 07:45
Общество
Нового настоятеля Елоховского собора госпитализировали в Москве
Нового настоятеля Богоявленского Елоховского собора Фому Мосолова госпитализировали в Москве, сообщил в своем Telegram-канале глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
МР7.ру 13:28
Политика
Меркель оценила возможность снятия санкций в условиях пандемии
Канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала вопрос возможности снятия санкций в условиях пандемии, отметив, что это возможно только при разрешении стоящих за ними политических проблем.
РИА Новости 10:23
Общество
Россия вышла на восьмое место по количеству зараженных коронавирусом
Россия поднялась на восьмое место в мире по числу зараженных коронавирусом.
Деловое.ТВ 05:30
Общество
Садовничий подтвердил планы реформировать факультеты МГУ
Идея создания научных школ, по словам Садовничего, обсуждается в рамках подготовки программы развития МГУ до 2030 года.
РБК 07:38
Экономика
Более 50% предпринимателей не могут получить господдержку
Опрос показал, что более 50% предпринимателей не смогли воспользоваться мерами государственной поддержки, поскольку их компании не вошли в перечень наиболее пострадавших отраслей.
Коммерсантъ 02:23
Футбол
РПЛ рассматривает варианты возобновления сезона с 21 или 28 июня
В первом случае первые два тура чемпионата после возобновления сезона запланированы в недельном цикле, затем пять туров пройдут с матчами в середине недели, а последний снова в недельном цикле.
Советский спорт вчера в 09:47
Здоровье
Кардиолог предупредил о последствиях пандемии коронавируса
Связанные с COVID-19 стрессы может спровоцировать рост статистики сердечно-сосудистых заболеваний.
News.ru 04:07
Футбол
Суд рассмотрит иски к президенту «ПСЖ» и экс-генсеку ФИФА в сентябре
Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи и бывший генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке 14 сентября предстанут перед швейцарским судом по делу о коррупции.
Матч ТВ 13:13
Автоспорт
Формула 1 объявила о планах по проведению сезона-2020
Autosport.com.ru вчера в 05:10
Наука
Потеря обоняния связана с легкой формой коронавируса COVID-19
Потеря обоняния является одним из симптомов коронавируса и говорит о легком течении заболевания.
ToDay News Ufa 07:45
Общество
Министр предупредил Путина об аномально жарком лете
Наступающее лето может стать одним из самых жарких за всю историю, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости вчера в 09:17
Гаджеты
Названы смартфоны Xiaomi, которые первыми могут получить MIUI 12
В Сети появился список смартфонов от компании Xiaomi, которые могут получить обновленную прошивку бренда MIUI 12.
Актуальные Новости вчера в 02:30
Здоровье
В Минздраве назвали самый важный симптом заражения коронавирусом
Одышка может свидетельствовать о развитии тяжелой формы COVID-19, заявил главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости 09:52
Общество
В Севастополе у 36 строителей выявили коронавирус
У 36 строителей, работавших на военном аэродроме Бельбек в Севастополе, подтвержден коронавирус.
Российская газета 12:45
Общество
Попова назвала процент медиков с иммунитетом к коронавирусу
Порядка 20% медработников в России имеют иммунитет к коронавирусу.
Известия 11:18
Политика
Киев отозвал назначение Саакашвили вице-премьером Украины
Кабмин Украины отозвал из Верховной рады представление о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером страны по реформам, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Газета.Ru 08:33
Армия и оружие
«Королевские» танкисты ВСУ получили модернизированные Т-72
Как сообщило издание «Военное обозрение» со ссылкой на «Украинский милитарный портал», военнослужащие 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила (современное украинское наименование князя Даниила Галицкого) получили усовершенствованные танки Т-72.
Военное дело 12:07
Политика
Путин выступил с новым обращением в связи с коронавирусом: главное
2 апреля президент России Владимир Путин в ходе очередного обращения к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля.
РЕН ТВ 11:45