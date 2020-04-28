Наверное, тогда просто не было иного выхода, но мы живем в XXI веке, и скажу прямо: те, кто сейчас предлагает пожертвовать людьми, оставить их на произвол судьбы, по сути, призывают к дикости и варварству.

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Путин напомнил о примере Спарты из-за идей о мерах по коронавирусу

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