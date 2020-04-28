Коронавирус

РБКРБКПутин напомнил о примере Спарты из-за идей о мерах по коронавирусу

Путин напомнил о том, что в древней Спарте больных и увечных детей, согласно легенде, сбрасывали со скалы, а также упомянул рассказ Джека Лондона, в котором стариков оставляли на съедение диким зверям.
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Владимир Путин
Наверное, тогда просто не было иного выхода, но мы живем в XXI веке, и скажу прямо: те, кто сейчас предлагает пожертвовать людьми, оставить их на произвол судьбы, по сути, призывают к дикости и варварству.
— Владимир ПутинВзгляд.ру 12:40

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Путин приравнял к «дикости и варварству» жертвование людьми ради экономики

Взгляд.ру12:40

Путин: нельзя жертвовать людьми ради экономики

Rambler News Service13:17

Путин счел неприемлемыми призывы к заботе об экономике в условиях коронавируса

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Известия14:21

Путин напомнил о примере Спарты из-за идей о мерах по коронавирусу

РБК12:36

Путин назвал недопустимым жертвовать людьми ради ситуации в экономике

ФАН12:21
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Политика

Путин объявил о продлении режима нерабочих дней

Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости 13:29
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Здоровье

Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса

Минздрав России опубликовал новые методические рекомендации по профилактике и лечению COVID-19 (.pdf).
Коммерсантъ 07:50
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Общество

Министр предупредил Путина об аномально жарком лете

Наступающее лето может стать одним из самых жарких за всю историю, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости вчера в 09:17
1,1K
Шоу-бизнес

Лидия Федосеева-Шукшина публично обратилась к Бари Алибасову

Недавно Лидия Николаевна подарила свою квартиру супругу Бари Алибасову, который в свою очередь продал жилье своему помощнику - актеру гей-порно Сергею Моцарю.
Paparazzi.ru 26 апреля в 09:13
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Общество

В Москве из-за самоизоляции ввели новый закон о тишине

В Москве из-за режима самоизоляции вступил в силу новый закон о тишине.
Lenta.ru 14:04
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Футбол

РПЛ рассматривает варианты возобновления сезона с 21 или 28 июня

В первом случае первые два тура чемпионата после возобновления сезона запланированы в недельном цикле, затем пять туров пройдут с матчами в середине недели, а последний снова в недельном цикле.
Советский спорт вчера в 09:47
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Общество

Вахтовики на месторождении в Якутии устроили митинг из-за коронавируса

Газета.Ru 09:58
1,9K
Общество

В Москве продлили режим самоизоляции

Режим самоизоляции в Москве продлевается до 11 мая, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина.
RT на русском 13:02
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Экономика

США могут обойти Россию по экспорту пшеницы

Москва, 28 апреля 2020, 13:58 — REGNUM Ограничения на экспорт российской пшеницы могут оказаться выгодными для США и стран ЕС.
REGNUM 06:58
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Общество

Хабиб Нурмагомедов просит дагестанцев оставаться дома

Sobytiya.news 14:01
Технологии

WhatsApp добавил новую функцию из-за коронавируса

Мессенджер WhatsApp увеличил число участников в видеоконференции в два раза. Теперь одновременно могут общаться до восьми человек.
Телеканал 360° 14:42
2
Общество

Россия вышла на восьмое место по количеству зараженных коронавирусом

Россия поднялась на восьмое место в мире по числу зараженных коронавирусом.
Деловое.ТВ 05:30
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Происшествия

Полиция Москвы опровергла сообщения о требуемом числе протоколов за нарушение самоизоляции

"Размещенная в сети Интернет информация о требуемом количестве составленных протоколов за нарушение режима самоизоляции не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
ТАСС 11:32
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Происшествия

Послушник подворья Троице-Сергиевой лавры покончил с собой

Послушник московского подворья Троице-Сергиевой лавры Дмитрий Пелипенко, госпитализированный с подозрением на коронавирусную инфекцию и имевший ранее психическое заболевание, совершил попытку суицида, спасти его не удалось, сообщается на сайте подворья.
РИА Новости 04:07
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Политика

Владимир Путин пообещал авиационный парад в День Победы и салют

В Москве в День Победы пройдет воздушная часть парада. Об этом сообщил президент Владимир Путин в своем видеообращении к россиянам.
Каспий.Инфо 12:46
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Кино

На Первом канале выйдет продолжение сериала «Диверсант»

Первый канал представит продолжение сериала "Диверсант", рассказали ТАСС в пресс-службе телеканала.
ТАСС вчера в 23:38
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Политика

В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей»

В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей» По информации чешского журнала Respekt, Москва решила отомстить инициаторам сноса памятника маршалу Коневу в Праге: в столицу Чехии из России прибыл шпион с дипломатическим паспортом и рицином в чемодане.
Коммерсантъ вчера в 07:08
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Общество

В Минтруде заявили, что зарплата на период нерабочих дней не должна снижаться

По слова главы ведомства, если трудовые обязанности на период нерабочих дней не изменились, то и сумма зарплаты не должна снижаться.
Mockva.ru 15:33
Кино

Маковецкий отреагировал на критику сериала «Зулейха открывает глаза»

Газета.Ru вчера в 01:17
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Космос

Черная дыра стала прародителем нового типа планет

Ученые смогли наблюдать за последствиями такого процесса и обнаружили, что звезда, вероятно, превратиться в новую разновидность планет.
ТК Звезда вчера в 07:57
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Общество

Мэр города Усть-Кут в Иркутской области заявил, что поймал чиновников районной администрации при поджоге леса

Задержанные чиновники говорят, что прибыли снимать с квадрокоптера очаги пожара.
Эхо Москвы 15:29
1
Кино

Майкл Мэдсен раскрыл детали фильма Тарантино про братьев Вега

Игромания.ру 10:32
Футбол

Президент ФНЛ: «Озвучена идея готовиться к следующему первенству»

Президент ФНЛ Игорь Ефремов дал понять, что нынешний сезон будет досрочно завершен.
Бомбардир.ру 13:28
Происшествия

В Воронеже из-за крупного пожара в трёхэтажке эвакуировали 28 человек

Крупный пожар случился в трёхэтажном доме №19 на улице Циолковского ранним утром вторника, 28 марта.
Вести Воронеж 04:25
Кино

Опубликован трейлер 2 сезона «Возвращения домой»

Inc-news.ru 15:24
Общество

Власти Москвы приостановят организацию детского отдыха до конца июля

Московские власти приостанавливают организацию детского отдыха до 31 июля. Об этом сообщил во вторник мэр столицы Сергей Собянин.
ТАСС 13:52
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Экономика

Топ-менеджеры «Яндекса» отказались от денежных премий

Топ-менеджеры «Яндекса» отказались от денежных премий, а также приняли добровольное решение сократить свои зарплаты до конца года, заявил в ходе телефонной конференции для инвесторов компании финансовый директор «Яндекса» Грег Абовский.
РБК 10:20
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Авто

В Сети раскрыли внешность обновленного BMW 5 Series

Судя по первым официальным снимкам, просочившимся в Сеть, обновленная "пятерка" от BMW позаимствует черты внешности у 3 Series новой генерации.
Авторамблер 11:02
3
Общество

Собянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве

Действие режима самоизоляции в Москве, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, должно быть продлено, заявил мэр столицы Сергей Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным.
РБК 12:39
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Общество

В Севастополе коронавирусом заболели сразу 36 строителей

Коронавирусной инфекцией на одной из строек в Севастополе заразились 36 строителей, заявил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев 28 апреля на совещании с президентом РФ в эфире телеканала «Россия 24».
ИА Красная Весна 13:44
65
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