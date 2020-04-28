Коронавирус
РБКПутин напомнил о примере Спарты из-за идей о мерах по коронавирусу
Путин напомнил о том, что в древней Спарте больных и увечных детей, согласно легенде, сбрасывали со скалы, а также упомянул рассказ Джека Лондона, в котором стариков оставляли на съедение диким зверям.
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Наверное, тогда просто не было иного выхода, но мы живем в XXI веке, и скажу прямо: те, кто сейчас предлагает пожертвовать людьми, оставить их на произвол судьбы, по сути, призывают к дикости и варварству.
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Политика
Путин объявил о продлении режима нерабочих дней
Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости 13:29
Здоровье
Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса
Минздрав России опубликовал новые методические рекомендации по профилактике и лечению COVID-19 (.pdf).
Коммерсантъ 07:50
Общество
Министр предупредил Путина об аномально жарком лете
Наступающее лето может стать одним из самых жарких за всю историю, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости вчера в 09:17
Шоу-бизнес
Лидия Федосеева-Шукшина публично обратилась к Бари Алибасову
Недавно Лидия Николаевна подарила свою квартиру супругу Бари Алибасову, который в свою очередь продал жилье своему помощнику - актеру гей-порно Сергею Моцарю.
Paparazzi.ru 26 апреля в 09:13
Общество
В Москве из-за самоизоляции ввели новый закон о тишине
В Москве из-за режима самоизоляции вступил в силу новый закон о тишине.
Lenta.ru 14:04
Футбол
РПЛ рассматривает варианты возобновления сезона с 21 или 28 июня
В первом случае первые два тура чемпионата после возобновления сезона запланированы в недельном цикле, затем пять туров пройдут с матчами в середине недели, а последний снова в недельном цикле.
Советский спорт вчера в 09:47
Общество
В Москве продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции в Москве продлевается до 11 мая, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина.
RT на русском 13:02
Экономика
США могут обойти Россию по экспорту пшеницы
Москва, 28 апреля 2020, 13:58 — REGNUM Ограничения на экспорт российской пшеницы могут оказаться выгодными для США и стран ЕС.
REGNUM 06:58
Общество
Хабиб Нурмагомедов просит дагестанцев оставаться дома
Sobytiya.news 14:01
Технологии
WhatsApp добавил новую функцию из-за коронавируса
Мессенджер WhatsApp увеличил число участников в видеоконференции в два раза. Теперь одновременно могут общаться до восьми человек.
Телеканал 360° 14:42
Общество
Россия вышла на восьмое место по количеству зараженных коронавирусом
Россия поднялась на восьмое место в мире по числу зараженных коронавирусом.
Деловое.ТВ 05:30
Происшествия
Полиция Москвы опровергла сообщения о требуемом числе протоколов за нарушение самоизоляции
"Размещенная в сети Интернет информация о требуемом количестве составленных протоколов за нарушение режима самоизоляции не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
ТАСС 11:32
Происшествия
Послушник подворья Троице-Сергиевой лавры покончил с собой
Послушник московского подворья Троице-Сергиевой лавры Дмитрий Пелипенко, госпитализированный с подозрением на коронавирусную инфекцию и имевший ранее психическое заболевание, совершил попытку суицида, спасти его не удалось, сообщается на сайте подворья.
РИА Новости 04:07
Политика
Владимир Путин пообещал авиационный парад в День Победы и салют
В Москве в День Победы пройдет воздушная часть парада. Об этом сообщил президент Владимир Путин в своем видеообращении к россиянам.
Каспий.Инфо 12:46
Кино
На Первом канале выйдет продолжение сериала «Диверсант»
Первый канал представит продолжение сериала "Диверсант", рассказали ТАСС в пресс-службе телеканала.
ТАСС вчера в 23:38
Политика
В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей»
В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей» По информации чешского журнала Respekt, Москва решила отомстить инициаторам сноса памятника маршалу Коневу в Праге: в столицу Чехии из России прибыл шпион с дипломатическим паспортом и рицином в чемодане.
Коммерсантъ вчера в 07:08
Общество
В Минтруде заявили, что зарплата на период нерабочих дней не должна снижаться
По слова главы ведомства, если трудовые обязанности на период нерабочих дней не изменились, то и сумма зарплаты не должна снижаться.
Mockva.ru 15:33
Кино
Маковецкий отреагировал на критику сериала «Зулейха открывает глаза»
Газета.Ru вчера в 01:17
Космос
Черная дыра стала прародителем нового типа планет
Ученые смогли наблюдать за последствиями такого процесса и обнаружили, что звезда, вероятно, превратиться в новую разновидность планет.
ТК Звезда вчера в 07:57
Общество
Мэр города Усть-Кут в Иркутской области заявил, что поймал чиновников районной администрации при поджоге леса
Задержанные чиновники говорят, что прибыли снимать с квадрокоптера очаги пожара.
Эхо Москвы 15:29
Кино
Майкл Мэдсен раскрыл детали фильма Тарантино про братьев Вега
Игромания.ру 10:32
Футбол
Президент ФНЛ: «Озвучена идея готовиться к следующему первенству»
Президент ФНЛ Игорь Ефремов дал понять, что нынешний сезон будет досрочно завершен.
Бомбардир.ру 13:28
Происшествия
В Воронеже из-за крупного пожара в трёхэтажке эвакуировали 28 человек
Крупный пожар случился в трёхэтажном доме №19 на улице Циолковского ранним утром вторника, 28 марта.
Вести Воронеж 04:25
Кино
Опубликован трейлер 2 сезона «Возвращения домой»
Inc-news.ru 15:24
Общество
Власти Москвы приостановят организацию детского отдыха до конца июля
Московские власти приостанавливают организацию детского отдыха до 31 июля. Об этом сообщил во вторник мэр столицы Сергей Собянин.
ТАСС 13:52
Экономика
Топ-менеджеры «Яндекса» отказались от денежных премий
Топ-менеджеры «Яндекса» отказались от денежных премий, а также приняли добровольное решение сократить свои зарплаты до конца года, заявил в ходе телефонной конференции для инвесторов компании финансовый директор «Яндекса» Грег Абовский.
РБК 10:20
Авто
В Сети раскрыли внешность обновленного BMW 5 Series
Судя по первым официальным снимкам, просочившимся в Сеть, обновленная "пятерка" от BMW позаимствует черты внешности у 3 Series новой генерации.
Авторамблер 11:02
Общество
Собянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве
Действие режима самоизоляции в Москве, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, должно быть продлено, заявил мэр столицы Сергей Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным.
РБК 12:39
Общество
В Севастополе коронавирусом заболели сразу 36 строителей
Коронавирусной инфекцией на одной из строек в Севастополе заразились 36 строителей, заявил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев 28 апреля на совещании с президентом РФ в эфире телеканала «Россия 24».
ИА Красная Весна 13:44