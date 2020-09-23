Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Lenta.ru
Lenta.ru

Путин назвал недопустимыми зарплаты ниже 12 тысяч рублей

Зарплаты ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ) противоречат Конституции и являются недопустимыми. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на встрече с членами Совета Федерации, пишет РБК.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

Путин счел недопустимыми зарплаты ниже МРОТ

Газета.Ru08:18
Ведомости

Путин заявил о недопустимости зарплат ниже МРОТ

Ведомости08:12
Взгляд.ру

Путин назвал недопустимыми зарплаты ниже МРОТ

Взгляд.ру07:14
Парламентская газета

Зарплаты ниже МРОТ недопустимы, заявил президент

Парламентская газета07:27
РБК

Путин назвал зарплаты ниже МРОТ антиконституционными

РБК07:16
Lenta.ru

Путин назвал недопустимыми зарплаты ниже 12 тысяч рублей

Lenta.ru07:52
Независимая газета

Зарплаты ниже МРОТ недопустимы - Путин

Независимая газета07:12

Матч между сборными России и Швеции по футболу перенесли в Москву

«Российский футбольный союз официально сообщает о том, что контрольный матч между национальными сборными России и Швеции перенесен из Сольны в Москву», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».
Матч между сборными России и Швеции по футболу перенесли в Москву
Известия06:53

В ПФР опровергли информацию о приостановке выплаты пенсий

Несколько дней назад Михаил Коган, который возглавляет аналитический отдел «Высшей школы управления финансами», рекомендовал всем российским пенсионерам в обязательном порядке снимать пенсионные выплаты с карт сразу же после их поступления.
Discover2404:06
2,7K

Более 20 кораблей ВМФ РФ заблокировали в Черном море суда НАТО

По информации издания «Актуальные новости», силами Военно-морского флота России при приближении к границам России были заблокированы в акватории Черного моря три боевых корабля, принадлежащих странам-участницам НАТО.
Topdaynews.ru04:38
124