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Lenta.ru
Lenta.ru

Путин назвал недопустимыми зарплаты ниже 12 тысяч рублей

Зарплаты ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ) противоречат Конституции и являются недопустимыми. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на встрече с членами Совета Федерации, пишет РБК.В источнике
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Газета.Ru

Путин счел недопустимыми зарплаты ниже МРОТ

Газета.Ru08:18
Парламентская газета

Зарплаты ниже МРОТ недопустимы, заявил президент

Парламентская газета07:27
РБК

Путин назвал зарплаты ниже МРОТ антиконституционными

РБК08:01
Lenta.ru

Путин назвал недопустимыми зарплаты ниже 12 тысяч рублей

Lenta.ru07:52
Ведомости

Путин заявил о недопустимости зарплат ниже МРОТа

Ведомости08:12
Взгляд.ру

Путин назвал недопустимыми зарплаты ниже МРОТ

Взгляд.ру07:14
Независимая газета

Зарплаты ниже МРОТ недопустимы - Путин

Независимая газета07:12

Le Monde раскрыла содержание разговора Путина и Макрона о Навальном

Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном в середине сентября призвал обратить внимание и на другие версии инцидента с Алексеем Навальным, сообщает газета Le Monde со ссылкой на свои источники.
Le Monde раскрыла содержание разговора Путина и Макрона о Навальном
РИА Новости18:19
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Россия расширила список граждан ЕС, которым запрещен въезд в страну

Москва расширила список граждан стран ЕС и представителей евроинститутов, которым запрещен въезд в Россию, в ответ на "недружественные шаги" Брюсселя, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости10:03
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Рошаль призвал объяснять разницу между заболевшими и носителями вируса

И мы вчера на ОНФ этот вопрос обсуждали, что все же правильно говорить об инфицированных и заболевших", - сказал Рошаль во вторник на круглом столе на тему: "COVID-19 в России: взгляд профессионального сообщества".
ТАССвчера в 06:22
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Toyota анонсировала усовершенствованный внедорожник Land Cruiser Prado

Цены на обновленный Toyota Land Cruiser Prado варьируются от 2 656 000 рублей за базовый вариант со 163-сильным бензиновым двигателем в сочетании с МКПП до 4 787 000 рублей за топовый внедорожник в исполнении Black Onyx с дизельным мотором и 7-местном варианте.
Тарантас Ньюсвчера в 04:40
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США готовят ответ гиперзвуковому оружию России в космосе

Китай и Россия являются бесспорными лидерами в области гиперзвукового оружия, поэтому быстрое развертывание необходимых ресурсов для создания новых систем безопасности США является жизненно важным для американцев.
ПолитРоссиявчера в 11:02
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Техноблогеры показали, как GeForce RTX 3090 справляется с разрешением 8K в играх

Известные видеоблогеры Маркис Браунли (Marques Brownlee) и Лайнус Себастьян (Linus Tech Tips), у каждого из которых около 12 миллионов подписчиков на YouTube, опубликовали видеоролики с демонстрацией игрового процесса в разрешении 8K гонок Forza Horizon 4 и шутера-метроидвании Control на ещё не выпущенной видеокарте NVIDIA GeForce RTX 3090.
3DNews04:46
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Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане Шесть заключенных исправительной колонии № 2 строгого режима, расположенной в поселке Шамхал в Дагестане, совершили побег, прорыв тоннель.
Коммерсантъ05:54
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