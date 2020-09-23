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Lenta.ru
Lenta.ru

Путин назвал недопустимыми зарплаты ниже 12 тысяч рублей

Зарплаты ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ) противоречат Конституции и являются недопустимыми. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на встрече с членами Совета Федерации, пишет РБК.В источнике
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Газета.Ru

Путин счел недопустимыми зарплаты ниже МРОТ

Газета.Ru08:18
Ведомости

Путин заявил о недопустимости зарплат ниже МРОТа

Ведомости08:12
Lenta.ru

Путин назвал недопустимыми зарплаты ниже 12 тысяч рублей

Lenta.ru07:52
РБК

Путин назвал зарплаты ниже МРОТ антиконституционными

РБК08:01
Парламентская газета

Зарплаты ниже МРОТ недопустимы, заявил президент

Парламентская газета07:27
Взгляд.ру

Путин назвал недопустимыми зарплаты ниже МРОТ

Взгляд.ру07:14
Независимая газета

Зарплаты ниже МРОТ недопустимы - Путин

Независимая газета07:12

Новый адвокат Ефремова заявил о давлении Пашаева на актера

Роман Филиппов, новый адвокат актера Михаила Ефремова, осужденного на восемь лет по делу о смертельном ДТП, считает, что лишенный адвокатского статуса Эльман Пашаев, ранее защищавший Ефремова, оказывал давление на его клиента в ходе судебного процесса.
Известия10:25

В ПФР опровергли информацию о приостановке выплаты пенсий

В Пенсионном фонде России (ПФР) отреагировали на сообщения СМИ о приостановке выплат пенсионерам, если они не будут снимать деньги с банковской карты на протяжение 6 месяцев, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ПФР.
Live2405:01
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В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъвчера в 10:22
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США ввели новые санкции против российских граждан и юрлиц

Минфин США ввел санкции против восьми граждан и выходцев из России, а также семи связанных с ними российских и иностранных юрлиц, которые, по мнению американской стороны, причастны к вмешательству в американские выборы и внутренние дела Украины, сообщает пресс-служба ведомства.
Ведомости10:50
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