В ПФР опровергли информацию о приостановке выплаты пенсий

В Пенсионном фонде России (ПФР) отреагировали на сообщения СМИ о приостановке выплат пенсионерам, если они не будут снимать деньги с банковской карты на протяжение 6 месяцев, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ПФР.