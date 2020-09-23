Путин назвал недопустимыми зарплаты ниже 12 тысяч рублей
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Зарплаты ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ) противоречат Конституции и являются недопустимыми. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на встрече с членами Совета Федерации, пишет РБК.В источнике
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