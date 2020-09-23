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Замана
Замана

Путин назвал недопустимыми зарплаты ниже 12 тысяч рублей

«Стоит напомнить, что в соответствии с новыми поправками в конституцию заработная плата ниже МРОТа является недопустимой», — отметил президент.В источнике
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Газета.Ru

Путин счел недопустимыми зарплаты ниже МРОТ

Газета.Ru08:18
Взгляд.ру

Путин назвал недопустимыми зарплаты ниже МРОТ

Взгляд.ру07:14
РБК

Путин назвал зарплаты ниже МРОТ антиконституционными

РБК08:01
Lenta.ru

Путин назвал недопустимыми зарплаты ниже 12 тысяч рублей

Lenta.ru07:52
Парламентская газета

Зарплаты ниже МРОТ недопустимы, заявил президент

Парламентская газета07:27
Ведомости

Путин заявил о недопустимости зарплат ниже МРОТа

Ведомости08:12
Независимая газета

Зарплаты ниже МРОТ недопустимы - Путин

Независимая газета07:12

Агаларовы взяли личные кредиты на спасение бизнеса

Владельцу и президенту Crocus Group Аразу Агаларову и его сыну первому вице-президенту группы Эмину Агаларову пришлось взять личные кредиты, чтобы справиться с финансовыми обязательствами компании, рассказал в интервью телеканалу РБК Агаларов-младший.
РБК05:42
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В Великобритании впервые в мире заразят добровольцев коронавирусом для испытания вакцины

Первые в мире испытания эффективности вакцин от коронавируса путем реальной попытки намеренного заражения привитых добровольцев начнутся в январе в Великобритании, сообщили источники Financial Times.
Forbes11:09

Новый адвокат Ефремова заявил о давлении Пашаева на актера

Роман Филиппов, новый адвокат актера Михаила Ефремова, осужденного на восемь лет по делу о смертельном ДТП, считает, что лишенный адвокатского статуса Эльман Пашаев, ранее защищавший Ефремова, оказывал давление на его клиента в ходе судебного процесса.
Известия10:25
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