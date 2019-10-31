Президент России Владимир Путин на встрече с общественниками в Калининградской области раскритиковал национальный проект «Здравоохранение». По мнению главы государства, средств на первичное звено медицины выделено недостаточно.

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Президент России Владимир Путин заявил, что средств, в настоящее время выделяемых на поддержку первичного звена здравоохранения, недостаточно. Об этом он сказал в ходе встречи с представителями общественности Калининградской области.

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