Общество

RT на русскомRT на русскомПутин назвал недостаточной поддержку первичного звена здравоохранения

Президент России Владимир Путин заявил, что средств, в настоящее время выделяемых на поддержку первичного звена здравоохранения, недостаточно. Об этом он сказал в ходе встречи с представителями общественности Калининградской области.
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с чего всё началось

Путин раскритиковал нацпроект «Здравоохранение»

Президент России Владимир Путин на встрече с общественниками в Калининградской области раскритиковал национальный проект «Здравоохранение». По мнению главы государства, средств на первичное звено медицины выделено недостаточно.
Новые Известия10:29

Подробнее о событии

«Болевые точки» здравоохранения: о чем Путин говорил на Госсовете

РЕН ТВ10:24

Путин рассказал о финансировании первичного звена здравоохранения

РИА Новости07:03

Путин назвал недостаточной поддержку первичного звена здравоохранения

RT на русском06:42

Путин раскритиковал объем финансирования первичного звена медицины в рамках нацпроекта

Известия06:27

Путин заявил о недостаточном финансировании первичного звена здравоохранения

Rambler News Service06:23

Путин раскритиковал расходование средств в медицине

Lenta.ru06:18

Путин назвал недостаточной поддержку первичного звена здравоохранения

РБК07:45
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Политика

Палата представителей поддержала процедуру импичмента Трампа

Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, продвигающую процедуру импичмента президента США Дональда Трампа.
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Футбол

«Спартак» победил «Ростов» и вышел в четвертьфинал Кубка России

Матч 1/8 финала Кубка России между «Спартаком» и «Ростовом» завершился победой столичного клуба со счетом 2:1. Встреча прошла в Москве на «Открытие Арене».
РБК 14:33
Политика

Путин рассказал анекдот про бабушку

Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про бабушку в юридической консультации.
Газета.Ru 07:25
Здоровье

Врачи назвали диагностируемые, но несуществующие на самом деле болезни

Зарубежными медицинскими экспертами названы четыре диагностируемые многими российскими врачами у пациентов, но при этом несуществующие некоторые заболевания, об этом информирует Mail.ru.
Ugpressa.ru 07:51
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В новом трейлере Marvel Avengers показали, что ждёт геймеров

Издатель Square Enix выложил в сеть новый геймплейный трейлер предстоящей видеоигры Avengers по комикс-вселенной Marvel.
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Жители Нарьян-Мара несут цветы и свечи к детсаду, где убили ребенка

Российская газета 13:36
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Каждая десятая шапка в России несет смертельную опасность

Врачи заявили об опасности головных уборов для здоровья человека.
ToDay News Ufa 29 октября в 06:42
Политика

В Госдуме ответили на призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировали заявление НАТО с призывом вернуть контроль над Крымом Украине и допустить присутствие международных организаций на территории полуострова.
РИА Новости 13:58
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Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами лейбла

Стоило продюсеру успокоить фанатов, сообщив об улучшении самочувствия, как тут же шокировал новым заявлением: его лейбл расторгает контракты со всеми артистами.
Wday.ru вчера в 10:00
Наука

Кардиологи объяснили, как сердце предупреждает о развитии рака

Кардиологи из клиники Майо в Соединенных Штатах провели длительное исследование, чтобы выяснить, каким образом сердце предупреждает человека о развитии онкологии в организме.
iReactor 01:15
Происшествия

В Екатеринбурге задержали лжеминера, сообщившего о бомбе в самолете

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Здоровье

Минздрав выявил сокращение числа врачей в 54 регионах

В 54 российских регионах в этом году сократилось число врачей.
Lenta.ru 02:43
Политика

В Конгрессе США одобрили санкции против Турции

Палата представителей Конгресса США большинством голосов (403 против 16) одобрила законопроект Республиканской и Демократической партий о введении санкций против Турции за военную операцию в Сирии, пишет Bloomberg.
Rambler News Service вчера в 00:57
Происшествия

Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства

Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.
BFM.ru 13:41
Армия и оружие

В Норвегии отреагировали на сообщения об операции российских подлодок

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Владимир Кличко может вернуться на ринг ради рекорда

Коммерсантъ 05:20
Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской впала в депрессию после четвертой операции

После последнего хирургического вмешательства 31-летняя Татьяна Плаксина впала в депрессию из-за того, что врачи пока не в силах спрогнозировать ее выздоровление.
StarHit.ru 11:00
Армия и оружие

Пентагон опубликовал видео операции по ликвидации аль-Багдади

Пентагон опубликовал первые видео и фото операции по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакра аль-Багдади.
РИА Новости вчера в 17:32
Гаджеты

Apple купила бренд у компании из Зеленограда

Российская группа компаний ISBC продала Apple свою торговую марку AirTag, под которой выпускала гаджеты с RFID-метками.
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Транспорт

Опубликовано расписание движения поездов по Крымскому мосту

ФГУП «Крымская железная дорога» опубликовала в соцсети официальное расписание движения поездов по Крымскому мосту.
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Возвращение к истокам: Diablo IV будет похожа на вторую часть франшизы

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Светлаков назвал цензуру причиной закрытия «Прожекторперисхилтон»

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В Купчино пенсионер пострадал из-за прорыва трубы с кипятком

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Свечников первым в истории НХЛ забил лакросс-гол

Первый гол в официальном твиттере НХЛ отметили как лучший момент дня. Россиянин поднял шайбу на крюк за воротами и занёс её за ленточку.
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«Авангард» расторг контракт с Щербаком

Президент «Авангарда» Максим Сушинский сообщил, что омский клуб расторг контракт с нападающим Никитой Щербаком.
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Общество

ФСБ и ФНС изымают документы в клининговых компаниях шести регионов

Спецоперация готовилась ФНС и ФСБ в течение нескольких месяцев в полностью закрытом режиме.
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Общество

Акционеры «Совхоза имени Ленина» отсудили у Грудинина миллиард рублей

Lenta.ru 29 октября в 08:25
Политика

Корвет «Гремящий» оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон»

Президент России Владимир Путин подтвердил, что корвет проекта 20385 «Гремящий» будет оснащен новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон».
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Политика

Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»

Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Lenta.ru 12:46
Игры

Sony PlayStation 4 стала второй самой продаваемой консолью в мире

PlayStation 4 заняла второе место среди самых продаваемых консолей в истории видеоигр.
REGNUM вчера в 05:42
Как работают Яндекс.Новости?
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