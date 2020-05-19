Экономика
Газета.RuПутин назвал недостаточным число выданных льготных кредитов
Президент России Владимир Путин назвал недостаточным число выданных льготных кредитов, сообщает ТАСС.
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Максим Решетников: более 300 системообразующих предприятий обратились за кредитами на пополнение оборотных средств
Минэкономразвития Россиивчера в 15:25
«20 кредитов — это мало». Путин снова раскритиковал работу Минэкономразвития
Телеканал 360°вчера в 09:13
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 02:00, Ашберн
Общество
Власти Петербурга разъяснили запрет на прощание с умершими
Ведомости вчера в 14:02
Наука
В Норвегии впервые за сто лет раскопают погребальный корабль викингов
Корабль викингов, похороненный в Норвегии более тысячи лет назад, будет извлечен из земли.
МИР 24 вчера в 04:09
Общество
Онищенко объяснил, для чего необходимо носить маски на улице
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил о необходимости соблюдения "масочного режима" на улице.
Газета.Ru вчера в 23:56
Общество
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм с бикини
В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
РИА Новости вчера в 15:33
Общество
Путин поручил оценить, как действуют органы власти в период пандемии
Президент РФ Владимир Путин призвал оценить, как действуют все органы власти и как получают помощь люди и предприятия в период эпидемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 07:50
Футбол
Аршавин сравнил бывших футболистов «Зенита» с дровами
Metaratings вчера в 15:30
Общество
Семьи с детьми за три месяца пандемии получат до 112 тысяч рублей
Семьи получат пособия сразу за шесть месяцев, в среднем 33 тыс. на ребенка, – сказал министр.
Солидарность вчера в 08:39
Общество
Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 22:10
Общество
Туризм в России начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня
В некоторых регионах России туризм начнет выход из режима ограничений уже с 1 июня, сообщили в Ростуризме.
Газета.Ru 01:42
Здоровье
Соцработники Южного Урала получат выплаты до 60 тысяч рублей
Что касается медицинского персонала, то им положено 15 тысяч рублей и 20 тысяч рублей (в учреждениях, где был занос инфекции), а технический персонал и персонал, занятый на иных должностях, должен получить по 10 и 15 тысяч рублей соответственно.
Челябинск Сегодня 00:59
Фигурное катание
Алина Загитова отмечает 18-летие
Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist 18 мая в 02:39
Общество
Российский производитель ИВЛ потратит на адвокатов свыше 70 млн рублей
Москва, 20 мая 2020, 07:53 — REGNUM Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в госкорпорацию «Ростех») и входящий в его состав Уральский приборостроительный завод (УПЗ) заключили контракты для привлечения адвокатов на общую сумму 72 млн рублей, следует из данных портала госзакупок.
REGNUM 00:53
Общество
На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»
На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 10:39
Общество
Работающим пенсионерам продлят электронные больничные до 29 мая
Пенсионерам старше 65 лет, которые продолжают официально работать, продлят электронные больничные до 29 мая.
Политическая Экспертиза вчера в 02:56
Общество
Ситуация с коронавирусом в Москве далека от идеальной, заявил Собянин
Подъедьте к любой клинике московской, постойте рядом с приемным отделением - и вы увидите десятки скорых машин, которые привозят людей.
РИА Новости вчера в 11:40
Культура
Седьмой сезон шоу «Танцы» станет последним
Piter.tv вчера в 07:40
Здоровье
Эльза Сыртланова уволена с поста главврача РКБ имени Куватова
На место главврача РКБ, сообщает издание, прочат Шамиля Булатова, который сейчас работает в должности главного врача клиники БГМУ.
Эхо Москвы в Уфе вчера в 00:56
Футбол
Экс-хавбек «Реала» назвал лучшего игрока в истории
Бывший полузащитник "Реала" и "Барселоны" Роберт Просинечки назвал лучшего игрока в истории мирового футбола, передает BeIn Sports.
Газета.Ru вчера в 21:50
Шоу-бизнес
Телеведущий Васильев показал, как Бабкина выглядит после коронавируса
Переболевший пневмонией историк моды Александр Васильев объявил о скором запуске новой передачи «Модный приговор» на Первом канале.
Росбалт вчера в 04:20
Общество
Мошенники стали похищать деньги россиян через сайты курьерских служб
В России мошенники стали использовать сайты популярных курьерских служб для похищения средств и данных банковских карт.
Газета.Ru вчера в 17:00
Происшествия
В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница
«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс Летный городок д. 35 произошло обрушение двух лестничных маршев между вторым и третьим, третьим и четвертым этажом»,-- говорится в сообщении МЧС.
Коммерсантъ 01:42
Общество
Депутат Демченко опроверг невыплаты медикам в Абинском районе Кубани
Ранее депутат Госдумы от Краснодарского края Наталья Костенко объяснила проблемы с доплатами медикам за работу с больными COVID-19 «системной ошибкой» и пообещала разобраться в ситуации.
Политика Сегодня 18 мая в 13:40
Происшествия
В Алтайском крае зарегистрирован новый случай смерти пациента с COVID-19
Барнаул, 20 мая 2020, 08:48 — REGNUM Круг выявленных носителей коронавируса в Алтайском крае вновь расширился на 40 человек, также зарегистрирован ещё один факт смерти пациента с COVID-19.
REGNUM 01:48
Общество
Сбербанк выявил новые схемы мошенничества
Сбербанк обнаружил несколько новых схем мошенничества на фоне пандемии коронавируса, сообщил «РИА Новости» зампред правления банка Станислав Кузнецов.
Коммерсантъ вчера в 22:50
Общество
Россиян предупредили об опасности прогулок в парках
Режим самоизоляции из-за коронавируса заставил многих россиян забыть о другой угрозе – клещах, которые обитают в лесах и парках и являются переносчиками многих опасных заболеваний.
Аргументы и Факты вчера в 19:52
Происшествия
В Екатеринбурге из-за опрессовок из-под асфальта забил фонтан
В Екатеринбурге во время опрессовок прорвало трубу на улице Волгоградской. Из-под асфальта забил фонтан воды.
Политсовет 00:39
Авто
Toyota представила Toyota Venza нового поколения
Компания Toyota возродила кросс-универсал Venza в облике кроссовера.
Автоновости дня вчера в 01:11
Наука
Эффективность масок против коронавируса доказали тесты на хомяках
Китайские ученые смогли доказать высокую эффективность медицинских масок в борьбе с коронавирусом.
Live24 18 мая в 14:01
Музыка
В 2021 году «Евровидение» состоится в Роттердаме
65-й международный песенный конкурс «Евровидение» состоится в 2021 году в Роттердаме, 16 мая сообщает пресс-служба конкурса.
ИА Красная Весна 17 мая в 02:22