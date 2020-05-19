Общество Путин поручил оценить, как действуют органы власти в период пандемии Президент РФ Владимир Путин призвал оценить, как действуют все органы власти и как получают помощь люди и предприятия в период эпидемии коронавируса. 49

Здоровье Соцработники Южного Урала получат выплаты до 60 тысяч рублей Что касается медицинского персонала, то им положено 15 тысяч рублей и 20 тысяч рублей (в учреждениях, где был занос инфекции), а технический персонал и персонал, занятый на иных должностях, должен получить по 10 и 15 тысяч рублей соответственно.

Фигурное катание Алина Загитова отмечает 18-летие Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой. 10

Общество Российский производитель ИВЛ потратит на адвокатов свыше 70 млн рублей Москва, 20 мая 2020, 07:53 — REGNUM Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в госкорпорацию «Ростех») и входящий в его состав Уральский приборостроительный завод (УПЗ) заключили контракты для привлечения адвокатов на общую сумму 72 млн рублей, следует из данных портала госзакупок. 33

Футбол Экс-хавбек «Реала» назвал лучшего игрока в истории Бывший полузащитник "Реала" и "Барселоны" Роберт Просинечки назвал лучшего игрока в истории мирового футбола, передает BeIn Sports.

Происшествия В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница «Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс Летный городок д. 35 произошло обрушение двух лестничных маршев между вторым и третьим, третьим и четвертым этажом»,-- говорится в сообщении МЧС. 9

Общество Депутат Демченко опроверг невыплаты медикам в Абинском районе Кубани Ранее депутат Госдумы от Краснодарского края Наталья Костенко объяснила проблемы с доплатами медикам за работу с больными COVID-19 «системной ошибкой» и пообещала разобраться в ситуации. 12

Происшествия В Алтайском крае зарегистрирован новый случай смерти пациента с COVID-19 Барнаул, 20 мая 2020, 08:48 — REGNUM Круг выявленных носителей коронавируса в Алтайском крае вновь расширился на 40 человек, также зарегистрирован ещё один факт смерти пациента с COVID-19.

Общество Сбербанк выявил новые схемы мошенничества Сбербанк обнаружил несколько новых схем мошенничества на фоне пандемии коронавируса, сообщил «РИА Новости» зампред правления банка Станислав Кузнецов. 32

Общество Россиян предупредили об опасности прогулок в парках Режим самоизоляции из-за коронавируса заставил многих россиян забыть о другой угрозе – клещах, которые обитают в лесах и парках и являются переносчиками многих опасных заболеваний. 1