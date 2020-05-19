Экономика
Газета.RuПутин назвал недостаточным число выданных льготных кредитов
Президент России Владимир Путин назвал недостаточным число выданных льготных кредитов, сообщает ТАСС.
Читать в источнике
Оценить46
Подробнее о событии
Показать все источники
Максим Решетников: сохранено 500 тысяч рабочих мест в пострадавших отраслях
Минэкономразвития России15:25
Автоматически обработаны 7193 источника, обновлено в 18:13, Ашберн
Общество
Туризм в России начнет постепенный выход из карантина с 1 июня
В некоторых регионах России туристический сектор начнет постепенно выходить из карантина с 1 июня, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Газета.Ru 15:18
Общество
Собянин ответил на вопрос об открытии парикмахерских в Москве
Мэр столицы Сергей Собянин оценил возможность скорого открытия салонов красоты в Москве.
РИА Новости 14:20
Футбол
«Барселона» проведет остаток игр чемпионата Испании на «Камп Ноу»
"Барселона" проведет остаток игр чемпионата Испании на стадионе "Камп Ноу". Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Газета.Ru 05:58
Армия и оружие
Индия отказалась приобретать американские истребители F-21
Командование ВВС Индии приняло решение не рассматривать возможность покупки американских F-21. Информация об этом появилась в некоторых СМИ.
Политическая Экспертиза 06:24
Шоу-бизнес
Алена Шишкова впервые показала своего парня
Красавица твердо придерживается принципа «счастье любит тишину» и не распространяется на данную тему, однако недавно она сделала небольшое исключение, впервые показав своего парня.
Bimru.ru 05:23
Политика
КНР и РФ усиливают научно-техническое сотрудничество в борьбе с эпидемией коронавируса
Сунь Цзянь – начальник отдела по науке и технологиям посольства КНР в РФ – заявил, что эксперты научно-технической индустрии Китая и России делятся информацией о COVID-19.
Свободная Пресса 18:10
Кино
Sony Pictures уступила фильм с Томом Хэнксом сервису Apple TV
Студия Sony Pictures приняла неожиданное решение - окончательно отказаться от проката военной драмы "Грейхаунд", главную роль в которой исполнил знаменитый американский актер Том Хэнкс.
Kinonews.ru 16:36
Общество
Медсестра в Туле вынуждена была прийти на работу в бикини
В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
РИА Новости 15:33
Здоровье
898 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье
За все время в Подмосковье было выявлено 3 165 случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области.
Городские вести (Лосино-Петровский) 11:31
Политика
Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС
"Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика".
Газета.Ru 12:35
Политика
Президент Грузии заявила, что выступает за прямой диалог с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что выступает за прямой диалог с Россией, но считает, что в нынешней ситуации он не может принести результатов.
RT на русском 16:01
Политика
Минобороны Чехии не может передать России памятник Коневу
Минобороны Чехии сообщило, что не может передать России памятник маршалу Коневу, который демонтировали в Праге.
Коммерсантъ 18:02
Армия и оружие
Польский генерал признал отсталость танковых войск страны
Польша же до сих пор не может преодолеть отсталость своих танковых войск и «уже 30 лет топчется на одном месте».
Lenta.ru 07:44
Здоровье
На выплаты медикам выделено 52 млрд рублей
"На стимулирующие выплаты медицинским работникам и водителям автомобилей скорой медицинской помощи за особые условия труда правительством выделено 52 млрд руб. Средства своевременно доведены до регионов практически в полном объеме и с учетом авансирования на май", — сказал господин Мурашко на совещании с президентом.
Коммерсантъ 09:04
Общество
«Диссернет» нашел нарушения в диссертациях 68 российских судей
«Диссернет» выявил нарушения в диссертациях 68 действующих судей и судей в отставке. Доклад опубликован на сайте сообщества.
Медиазона 12:47
Происшествия
СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций
Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия 10:43
Общество
В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости 09:20
Наука
Обнаруживающую коронавирус маску создают в США
В США ведется работа над созданием медицинской маски со встроенным сенсором, способным выявлять коронавирус.
Ридус 14:25
Здоровье
СМИ назвали число умерших в России от коронавируса медиков
В России от коронавируса умерли не менее 186 медработников.
РБК 11:07
Политика
На Украине обнародовали запись разговора Порошенко и Байдена
Депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал аудиозапись, на которой, предположительно, бывший вице-президент США Джо Байден предлагает бывшему украинскому лидеру Петру Порошенко миллиард долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина.
РИА Новости 08:15
Армия и оружие
AFP: в Нигере 12 солдат погибли при нападении боевиков на военный пост
По меньшей мере 12 военнослужащих армии Нигера погибли в результате нападения боевиков на военный пост в населенном пункте Блабрин на юго-востоке страны.
ТАСС 18:00
Происшествия
Военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Подмосковье
Военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Клинском районе Подмосковья, экипаж погиб, сообщили во вторник журналистам в Минобороны РФ.
ТАСС 15:03
Общество
У производителя загоревшихся аппаратов ИВЛ вновь сменился директор
На «Уральском приборостроительном заводе» (УПЗ), который производит аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», сменился руководитель.
РБК вчера в 10:03
Происшествия
Разъяренный медведь напал на прохожего в Ярославле
КМВ Новости 01:45
Армия и оружие
Корабль-носитель «Калибров» «Павловск» заложат летом 2020 года
Малый ракетный корабль-носитель крылатых ракет "Калибр" проекта 22800 ("Каракурт") "Павловск", заложат на Амурском судостроительном заводе летом 2020 года, заявил в среду в интервью газете "Красная звезда" командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц.
РИА Новости 17:15
Футбол
Саенко объяснил, почему завершил карьеру в «Спартаке» в 27 лет
Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Иван Саенко рассказал, почему в 2010 году принял решение завершить карьеру.
Metaratings 16:04
Энергетика
Чубайс сравнил ситуацию на нефтяном рынке с «дохлой лошадью»
Москва, 19 мая 2020, 09:30 — REGNUM Гендиректор компании Роснано Анатолий Чубайс призвал снижать зависимость России от цен на нефть, вспомнив поговорку: если лошадь сдохла, с нее надо слезать.
REGNUM 02:30
Политика
Палестина заявила о разрыве договоренностей с Израилем и США
Палестина приняла решение разорвать все договоренности с Израилем и США.
Lenta.ru 16:27
Происшествия
СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»
Газета.Ru 16 мая в 16:02