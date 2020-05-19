Экономика

Газета.RuГазета.RuПутин назвал недостаточным число выданных льготных кредитов

Президент России Владимир Путин назвал недостаточным число выданных льготных кредитов, сообщает ТАСС.
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Максим Решетников: сохранено 500 тысяч рабочих мест в пострадавших отраслях

Минэкономразвития России15:25

Министр ответил на критику президента по поводу медленной выдачи кредитов предприятиям

Life.ru09:16

Банки за две недели выдали 20 кредитов системообразующим предприятиям

RT на русском10:08

Банки выдали 20 кредитов системообразующим предприятиям за две недели

ТАСС10:04

«Не всем подряд, а только нуждающимся». Путин поспорил с главой МЭР о поддержке системообразующих предприятий

Фонтанка.Ру09:35

Путин ответил «это мало» на слова главы МЭР о выдаче льготных кредитов

РБК11:07

«20 кредитов — это мало». Путин снова раскритиковал работу Минэкономразвития

Телеканал 360°09:13
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Автоматически обработаны 7193 источника, обновлено в 18:13, Ашберн
Общество

Туризм в России начнет постепенный выход из карантина с 1 июня

В некоторых регионах России туристический сектор начнет постепенно выходить из карантина с 1 июня, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Газета.Ru 15:18
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Общество

Собянин ответил на вопрос об открытии парикмахерских в Москве

Мэр столицы Сергей Собянин оценил возможность скорого открытия салонов красоты в Москве.
РИА Новости 14:20
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Футбол

«Барселона» проведет остаток игр чемпионата Испании на «Камп Ноу»

"Барселона" проведет остаток игр чемпионата Испании на стадионе "Камп Ноу". Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Газета.Ru 05:58
Армия и оружие

Индия отказалась приобретать американские истребители F-21

Командование ВВС Индии приняло решение не рассматривать возможность покупки американских F-21. Информация об этом появилась в некоторых СМИ.
Политическая Экспертиза 06:24
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Шоу-бизнес

Алена Шишкова впервые показала своего парня

Красавица твердо придерживается принципа «счастье любит тишину» и не распространяется на данную тему, однако недавно она сделала небольшое исключение, впервые показав своего парня.
Bimru.ru 05:23
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Политика

КНР и РФ усиливают научно-техническое сотрудничество в борьбе с эпидемией коронавируса

Сунь Цзянь – начальник отдела по науке и технологиям посольства КНР в РФ – заявил, что эксперты научно-технической индустрии Китая и России делятся информацией о COVID-19.
Свободная Пресса 18:10
Кино

Sony Pictures уступила фильм с Томом Хэнксом сервису Apple TV

Студия Sony Pictures приняла неожиданное решение - окончательно отказаться от проката военной драмы "Грейхаунд", главную роль в которой исполнил знаменитый американский актер Том Хэнкс.
Kinonews.ru 16:36
Общество

Медсестра в Туле вынуждена была прийти на работу в бикини

В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
РИА Новости 15:33
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Здоровье

898 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье

За все время в Подмосковье было выявлено 3 165 случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области.
Городские вести (Лосино-Петровский) 11:31
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Политика

Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС

"Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика".
Газета.Ru 12:35
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Политика

Президент Грузии заявила, что выступает за прямой диалог с Россией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что выступает за прямой диалог с Россией, но считает, что в нынешней ситуации он не может принести результатов.
RT на русском 16:01
10
Политика

Минобороны Чехии не может передать России памятник Коневу

Минобороны Чехии сообщило, что не может передать России памятник маршалу Коневу, который демонтировали в Праге.
Коммерсантъ 18:02
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Армия и оружие

Польский генерал признал отсталость танковых войск страны

Польша же до сих пор не может преодолеть отсталость своих танковых войск и «уже 30 лет топчется на одном месте».
Lenta.ru 07:44
7
Здоровье

На выплаты медикам выделено 52 млрд рублей

"На стимулирующие выплаты медицинским работникам и водителям автомобилей скорой медицинской помощи за особые условия труда правительством выделено 52 млрд руб. Средства своевременно доведены до регионов практически в полном объеме и с учетом авансирования на май", — сказал господин Мурашко на совещании с президентом.
Коммерсантъ 09:04
17
Общество

«Диссернет» нашел нарушения в диссертациях 68 российских судей

«Диссернет» выявил нарушения в диссертациях 68 действующих судей и судей в отставке. Доклад опубликован на сайте сообщества.
Медиазона 12:47
Происшествия

СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций

Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия 10:43
802
Общество

В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок

На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости 09:20
1,2K
Наука

Обнаруживающую коронавирус маску создают в США

В США ведется работа над созданием медицинской маски со встроенным сенсором, способным выявлять коронавирус.
Ридус 14:25
Здоровье

СМИ назвали число умерших в России от коронавируса медиков

В России от коронавируса умерли не менее 186 медработников.
РБК 11:07
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Политика

На Украине обнародовали запись разговора Порошенко и Байдена

Депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал аудиозапись, на которой, предположительно, бывший вице-президент США Джо Байден предлагает бывшему украинскому лидеру Петру Порошенко миллиард долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина.
РИА Новости 08:15
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Армия и оружие

AFP: в Нигере 12 солдат погибли при нападении боевиков на военный пост

По меньшей мере 12 военнослужащих армии Нигера погибли в результате нападения боевиков на военный пост в населенном пункте Блабрин на юго-востоке страны.
ТАСС 18:00
Происшествия

Военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Подмосковье

Военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Клинском районе Подмосковья, экипаж погиб, сообщили во вторник журналистам в Минобороны РФ.
ТАСС 15:03
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Общество

У производителя загоревшихся аппаратов ИВЛ вновь сменился директор

На «Уральском приборостроительном заводе» (УПЗ), который производит аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», сменился руководитель.
РБК вчера в 10:03
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Происшествия

Разъяренный медведь напал на прохожего в Ярославле

КМВ Новости 01:45
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Армия и оружие

Корабль-носитель «Калибров» «Павловск» заложат летом 2020 года

Малый ракетный корабль-носитель крылатых ракет "Калибр" проекта 22800 ("Каракурт") "Павловск", заложат на Амурском судостроительном заводе летом 2020 года, заявил в среду в интервью газете "Красная звезда" командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц.
РИА Новости 17:15
Футбол

Саенко объяснил, почему завершил карьеру в «Спартаке» в 27 лет

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Иван Саенко рассказал, почему в 2010 году принял решение завершить карьеру.
Metaratings 16:04
Энергетика

Чубайс сравнил ситуацию на нефтяном рынке с «дохлой лошадью»

Москва, 19 мая 2020, 09:30 — REGNUM Гендиректор компании Роснано Анатолий Чубайс призвал снижать зависимость России от цен на нефть, вспомнив поговорку: если лошадь сдохла, с нее надо слезать.
REGNUM 02:30
1,5K
Политика

Палестина заявила о разрыве договоренностей с Израилем и США

Палестина приняла решение разорвать все договоренности с Израилем и США.
Lenta.ru 16:27
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Происшествия

СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»

Газета.Ru 16 мая в 16:02
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Кино

Актер Алексей Шевченков рассказал о пьяной драке со Шнуровым

Piter.tv 08:34
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Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
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