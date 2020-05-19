Экономика

Газета.RuГазета.RuПутин назвал недостаточным число выданных льготных кредитов

Президент России Владимир Путин назвал недостаточным число выданных льготных кредитов, сообщает ТАСС.
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«20 кредитов — это мало». Путин снова раскритиковал работу Минэкономразвития

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Путин ответил «это мало» на слова главы МЭР о выдаче льготных кредитов

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Банки выдали 20 кредитов системообразующим предприятиям за две недели

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Министр ответил на критику президента по поводу медленной выдачи кредитов предприятиям

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Максим Решетников: сохранено 500 тысяч рабочих мест в пострадавших отраслях

Минэкономразвития России15:25
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 21:17, Ашберн
Энергетика

Чубайс сравнил нефтяной рынок с дохлой лошадью

Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс, вспоминая о недавнем обвале цен на нефтяном рынке, вспомнил известную ковбойскую поговорку о дохлой лошади.
Газета.Ru 02:27
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Полина Гагарина рассталась с мужем

Официальный развод супруги еще не оформили Российская эстрадная певица Полина Гагарина решила расстаться со своим мужем-фотографом Дмитрием Исхаковым, сообщает издание "Экспресс-газета".
Inc-news.ru вчера в 09:53
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Общество

В горах Югры туристы нашли гигантскую копию пирамиды Хеопса

Туристы обнаружили в Ханты-Мансийском автономном округе пирамиду, которая примерно в четыре раза превышает египетскую пирамиду Хеопса, сообщил РИА Новости руководитель клуба экспедиций, организующего туры по Приполярному Уралу, Евгений Свитов.
РИА Новости 11:43
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Армия и оружие

Польский генерал признал отсталость танковых войск страны

Польша же до сих пор не может преодолеть отсталость своих танковых войск и «уже 30 лет топчется на одном месте».
Lenta.ru 07:44
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Футбол

ЦСКА отмечает 15 лет с момента завоевания Кубка УЕФА

Ровно пятнадцать лет назад, 18 мая 2005 года, ЦСКА завоевал Кубок УЕФА.
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Шоу-бизнес

Галкин показал домашнюю теплицу на огороде Пугачевой

Муж певицы, юморист и телеведущий Максим Галкин, показал соответствующие кадры на своей официальной странице в Instagram.
NewInform 03:09
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Общество

Собянин рассказал, когда в Москве разрешат занятия спортом и прогулки

Занятия спортом на улице и прогулки будут разрешены в Москве, когда в сутки будут выявлять не тысячи, а десятки или сотни случаев заражения коронавирусом.
ТАСС 11:41
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В Подмосковье вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку: экипаж погиб

Вести.Ru 14:52
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Здоровье

Смертность от COVID-19 может достичь катастрофического уровня

Основываясь на американской статистике заболеваемости и случаев смерти пациентов с COVID-19, ученые выявили, что уровень смертности в США среди зараженных коронавирусом с выраженными симптомами составляет 1,3%, тогда как для гриппа этот показатель равен 0,1%.
АМИТЕЛ вчера в 23:26
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Политика

СМИ: против Порошенко возбудили дело о госизмене

Офис генерального прокурора Украины открыл уголовное дело о государственной измене и злоупотреблении властью в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко после публикации компромата на него депутатом Верховной рады Андреем Деркачом, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в офисе генпрокурора.
РИА Новости 18:55
Политика

Все штаты США начали восстанавливать экономику

Восстановление экономики от последствий пандемии коронавируса нового типа началось во всех штатах США, заявил вице-президент страны Майк Пенс в ходе заседания под руководством президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
Газета.Ru 16:15
Общество

Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм

В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
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Армия и оружие

Раскрыты зарплаты российских военных в Сирии

Стали известны зарплаты российских военных, находящихся на службе в Сирии.
Деловое.ТВ вчера в 10:06
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Политика

Трамп не исключил введения запрета на въезд в США из Бразилии

Globallookpress Президент США Дональд Трамп не исключает введение запрета на въезд в страну гражданам, прибывающим из Бразилии.
РЕН ТВ 16:52
Общество

В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок

На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости 09:20
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Армия и оружие

Армия Хафтара решила отвести свои отряды от Триполи

РИА Новости 20:31
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Экономика

Минфин России: режим ЕНВД для ИП продлён не будет

Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года.
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Общество

В Нидерландах сообщили о передаче коронавируса от норки человеку

На звероводческой ферме в Нидерландах зафиксирован случай передачи коронавируса от норки человеку.
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Кино

На канале «Россия 1» прошла премьера сериала «Разбитое зеркало»

На канале «Россия 1» 18 мая состоялась премьера остросюжетного сериала «Разбитое зеркало».
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Политика

США передали Украине 15,5 млн долларов для борьбы с коронавирусом

Власти Украины получили помощь от США в размере 15,5 млн долларов для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил Госдепартамент.
Интерфакс 20:10
Технологии

Facebook показал сервис для создания онлайн-магазинов в соцсети

Facebook представил сервис Facebook Shops, который позволяет бесплатно создать онлайн-магазин в соцсети.
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Футбол

У футболиста «Динамо» Евгеньева выявлен коронавирус

У защитника московского футбольного клуба «Динамо» Романа Евгеньева тест на коронавирус дал положительный результат.
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НАСА сменило руководителя по пилотируемым программам

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Жириновский предложил ликвидировать Совет Федерации за ненадобностью

Лидер «ЛДПР» Владимир Жириновский написал у себя в Twitter, что в РФ слишком много «ненужных депутатов и чиновников», и предложил упразднить Совет Федерации.
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Мощные штормы на Юпитере начали изучать астрономы

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Бизнесу Дальнего Востока правительство РФ выделило 1,4 млрд рублей

Для поддержки малого и среднего бизнеса правительство РФ выделило дальневосточным регионам 1,4 млрд рублей.
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В Москве умерли еще 75 пациентов с коронавирусом

Общее число умерших достигло 1726, сообщили в оперативном штабе.
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СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций

Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
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Лавров усомнился в возможности остановить «Северный поток — 2»

Проект газопровода «Северный поток — 2» не может быть остановлен, он будет реализован, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
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В радиологическом медцентре в Обнинске произошел взрыв

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Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
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