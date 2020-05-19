Экономика
ТАССБанки выдали 20 кредитов системообразующим предприятиям за две недели
Банки за две недели выдали 20 кредитов системообразующим предприятиям по программе кредитования на пополнение оборотных средств. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе совещания у президента РФ по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы.
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Максим Решетников: более 300 системообразующих предприятий обратились за кредитами на пополнение оборотных средств
Минэкономразвития России15:25
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 22:45, Ашберн
Происшествия
СК запросил разрешение возбудить уголовные дела против семерых судей
Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин просит разрешения на возбуждение уголовных дел в отношении пятерых судей в отставке и двух действующих судей, сообщает в понедельник Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации.
РИА Новости вчера в 05:01
Происшествия
В Белгородской области парикмахер заразил коронавирусом 23 человека
23 человека заразились коронавирусом в Ракитянском районе Белгородской области после контакта с парикмахером.
Коммерсантъ 12:48
Происшествия
В Кировской области нашли пропавшего четырехлетнего мальчика
Пропавший в Кировской области четырехлетний мальчик найден живым. Об этом сообщили "РГ" в прокуратуре региона.
Российская газета 10:59
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Доплаты за работу с больными коронавирусом получили все саратовские медики
В Саратовской области все медики получили положенные доплаты за работу в особых условиях с больными коронавирусом.
Регион 64 12:15
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Утвержден список заболеваний, при которых медики получат страховку
Правительство утвердило перечень заболеваний, при развитии или обострении которых на фоне коронавируса медики получат страховку в размере более 68 тысяч рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости вчера в 09:05
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Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм
В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
РИА Новости 15:33
Происшествия
СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций
Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия 10:43
Общество
Туризм начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня
С 1 июня туризм начнет поэтапный выход из карантина в ряде регионов России, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире Первого канала.
Российская газета 16:15
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская подала в суд на продюсерский центр Виктора Дробыша
Российская актриса и певица Настасья Самбурская подала иск в суд на продюсерский центр Виктора Дробыша. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
iReactor вчера в 06:32
Происшествия
В прокуратуре Саратовской области выявили вспышку коронавируса
Сразу у нескольких работников аппарата прокуратуры Саратовской области подтвердилась коронавирусная инфекция.
Российская газета 06:49
Экономика
Минтруд не рассматривал вариант раздать средства ФНБ
Глава Минтруда России Антон Котяков отметил, что вариант раздать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) не рассматривался, но рассматривался вариант привлечения части ресурсов для привлечения текущих задач.
РИА Новости вчера в 18:26
Космос
Эксперимент показал возможность грязевого вулканизма на Марсе
Популярная механика 08:31
Общество
Путин: Выплаты по 10 тысяч рублей коснутся примерно 22 млн детей
Президент РФ Владимир Путин заявил, что на 18 мая подано уже более 11 млн заявлений на детскую выплату в десять тысяч рублей.
Life.ru 08:02
Экономика
Россия сокращает вложения в госдолг США
Россия и другие страны сокращают вложения в государственный долг США, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:56
Футбол
РФС попросил губернаторов разрешить клубам РПЛ начать тренировки
Российский футбольный союз хочет получить право на возобновление тренировочного процесса клубам РПЛ.Как сообщает источник, для этого глава РФС Александр Дюков написал письмо губернаторам регионов, в которых играют клубы чемпионата России.
Vprognoze.ru 16:03
Политика
Посольство России в США потребовало опровержения от Bloomberg
Посольство России в США потребовало от агентства Bloomberg опровержения публикации под заголовком «Как путинская Россия испортила пандемию».
Ведомости 21:54
Фигурное катание
Алина Загитова отмечает 18-летие
Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist вчера в 02:39
Кино
На канале «Россия 1» прошла премьера сериала «Разбитое зеркало»
На канале «Россия 1» 18 мая состоялась премьера остросюжетного сериала «Разбитое зеркало».
Киноафиша России 07:44
Здоровье
Медики Иркутской области получат единовременную выплату из регионального бюджета
В Иркутской области единовременную выплату получит медицинский персонал, работающий с коронавирусными больными и входящий в зону риска заражения COVID-19.
SIA.ru 10:01
Путешествия
Названа дата открытия Турции для российских туристов
БИЗНЕС Online вчера в 08:19
Политика
Австрия раскритиковала план Меркель и Макрона по оказанию помощи ЕС
Канцлер Австрии Себастьян Курц раскритиковал предложенную президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель программу финансовой помощи странам ЕС, пишет Die Welt.
Взгляд.ру 13:36
Здоровье
Назван смертельно опасный симптом коронавируса для молодёжи
Инсульт может стать для молодых пациентов с коронавирусом «первым и последним» симптомом.
Псковское агентство информации вчера в 07:28
Здоровье
В России из-за ситуации с коронавирусом приостановлена вакцинация
Из-за ситуации с распространением коронавируса в России принято решение приостановить вакцинацию в рамках национального календаря прививок.
RT на русском 04:00
Армия и оружие
Раскрыты зарплаты российских военных в Сирии
Стали известны зарплаты российских военных, находящихся на службе в Сирии.
Деловое.ТВ вчера в 10:06
Здоровье
Скворцова заявила о достижении плато по коронавирусу в России
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова отметила, что заболеваемость коронавирусом в России снижается.
Забайкальский рабочий 16 мая в 20:13
Общество
Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом
Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
BFM.ru вчера в 23:26
Происшествия
В радиологическом медцентре в Обнинске произошел взрыв
В Обнинске на предприятии по производству лекарств произошел взрыв и последующее возгорание, в результате которого пострадал один человек.
РБК 12:23
Шоу-бизнес
Телеведущий Васильев показал, как Бабкина выглядит после коронавируса
Переболевший пневмонией историк моды Александр Васильев объявил о скором запуске новой передачи «Модный приговор» на Первом канале.
Росбалт 04:20
Общество
Власти Петербурга разъяснили запрет на прощание с умершими
Администрация Санкт-Петербурга подтвердила запрет на ритуальные церемонии прощания со всеми умершими вне зависимости от диагноза, передает «Фонтанка».
Ведомости 14:02