Экономика
Моя Москва.онлайнПутин ответил «это мало» на слова главы МЭР о выдаче льготных кредитов
На рассмотрении банков находится около 300 таких кредитов. Президент РФ Владимир Путин заявил, что льготных кредитов, которые получили системообразующие предприятия на пополнение оборотных средств, недостаточно.
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Максим Решетников: более 300 системообразующих предприятий обратились за кредитами на пополнение оборотных средств
Минэкономразвития Россиивчера в 15:25
«20 кредитов — это мало». Путин снова раскритиковал работу Минэкономразвития
Телеканал 360°вчера в 09:13
Автоматически обработаны 7203 источника, обновлено в 06:28, Ашберн
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Теперь официально: ремейк игры Mafia выйдет 28 августа
Релиз ремейка состоится 28 августа 2020 года на PC, PS4 и Xbox One.
REGNUM 03:09
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В Ростовской области возобновят проведение плановых операций
В Ростовской области начинают поэтапно возвращаться к проведению плановых госпитализаций и большинства операций.
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Армия и оружие
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Коммерсантъ 18 мая в 08:31
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Советский спорт 03:49
Общество
В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок
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РИА Новости вчера в 09:20
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Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
Футбол
Корейскому клубу грозит наказание за размещение секс-кукол на трибунах во время матча
Футбольный клуб «Сеул» может быть оштрафован за использование секс-кукол вместо манекенов для заполнения пустых мест на трибунах во время матча К-лиги против «Кванджу» (1:0) во время ограничений из-за пандемии коронавируса.
Матч ТВ 05:00
Экономика
Россия сокращает вложения в госдолг США
Россия и другие страны сокращают вложения в государственный долг США, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:56
Игры
«Делает монстром не облик»: польскому ролевому боевику The Witcher 3: Wild Hunt исполнилось пять лет
3DNews вчера в 07:40
Финансы
Курс доллара опустился до 72 рублей впервые с 11 марта
Курс доллара опустился на 0,51%, до ₽72,09 по состоянию на 11:54 мск, свидетельствуют данные Московской биржи.
РБК 04:58
Общество
В США объявили успешными испытания вакцины от коронавируса на людях
Сиэтл, США, 19 мая 2020, 07:44 — REGNUM Испытания вакцины от коронавируса, разработанной американской биотехнологической компанией Moderna, успешно прошли на людях.
REGNUM вчера в 00:44
Общество
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Rambler News Service 18 мая в 06:30
Происшествия
В Краснодарском крае выявлен 91 новый носитель SARS-CoV-2
Краснодар, 20 мая 2020, 11:04 — REGNUM 91 новый носитель коронавирусной инфекции выявлен в Краснодарском крае за последние сутки, сообщил 20 мая региональный оперштаб.
REGNUM 04:04
Путешествия
Названа дата открытия Турции для российских туристов
БИЗНЕС Online 18 мая в 08:19
Общество
Сергей Собянин: МФЦ откроются в Москве с 25 мая
Вечерняя Москва вчера в 11:18
Энергетика
Россия увеличила импорт бензина из Белоруссии
Россия в апреле увеличила импорт бензина из Белоруссии, пишет ценовое агентство Аrдиs.
Газета.Ru 18 мая в 12:19
Игры
Энтузиаст воссоздал начало Half-Life: Alyx в редакторе карт Far Cry 5
Far Cry 5 получила редактор карт ещё на релизе в марте 2018 года, однако некоторые игроки используют его до сих пор.
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Гаджеты
AMD пошла на попятную: платам на B450 и X470 прикрутят поддержку Zen 3
Во время презентации чипсета AMD B550 компания AMD представила слайд, которым явно дала понять, что с процессорами на базе Zen 3 будут совместимы только материнские платы на базе AMD B550 и X570, тогда как более старые чипсеты такой совместимости не предоставят.
3DNews вчера в 13:43
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Экспорт российского газа в Турцию сократился в семь раз
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Российская газета 06:17
Политика
Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС
"Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика".
Газета.Ru вчера в 12:35
Фигурное катание
Фигуристка Загитова показала, что ей подарили на день рождения
Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова пожелала Загитовой счастливой жизни в день её рождения.
RT на русском 18 мая в 11:45
Игры
Онлайн-магазин Epic Games пострадал от бесплатной раздачи GTA V
Онлайн-магазин Epic Games Store и компания-издатель Rockstar потратили несколько дней на стабилизацию запуска видеоигры Grand Theft Auto V после начала её бесплатной раздачи.
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Общество
Сбербанк совместно с Visa запустили магазин без касс и продавцов
Сбербанк вместе с международной платежной системой Visa и сетью "Азбука Вкуса" открыли магазин без касс и продавцов, оснащенный системой компьютерного зрения, сообщается в совместном пресс-релизе компаний.
ТАСС 05:42
Авто
В РФ стартовало производство нового кроссовера Kia XCeed
Калининградский завод «Автотор» начал серийное производство нового купе-кроссовера KIA XCeed для российского рынка.
Автоновости дня 03:57
Происшествия
Жительницу региона с коронавирусом принудительно госпитализировали
Дубовский районный суд рассмотрел административный иск о принудительном помещении под медицинское наблюдение 63-летней пациентки.
Волжский.ру 05:44