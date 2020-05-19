Здоровье Минздрав поддержал идею повышения возраста продажи алкоголя до 21 года Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай заявил, что ведомство поддерживает инициативу о повышении минимального возраста продажи алкоголя с 18 лет до 21 года. 4

Общество Итальянцы жалуются на завышение цен в барах и парикмахерских Итальянская ассоциация потребителей Codacons начала получать жалобы жителей Италии на завышение цен в барах и парикмахерских.

Экономика ЕНВД для индивидуальных предпринимателей решили не продлевать Продление единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей на год больше не рассматривается, сообщил Минфин России. 52

Экономика Большая распродажа: Россия отвернулась от госдолга США Почти до нуля Из оставшихся у России американских гособлигаций, по данным Минфина США, 3,381 миллиарда долларов приходится на долгосрочные бумаги, 473 миллиона — на краткосрочные. 38

Политика Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот. 227

Общество На Урале в лесу обнаружили больше полусотни новых иномарок В Челябинске на территории реабилитационного центра на берегу озера Смолино обнаружено 56 новых Toyota Camry, которые к саммитам ШОС и БРИКС-2020 приобрело правительство Южного Урала. 718

Политика На Украине опубликовали запись разговора Порошенко и Байдена На Украине внефракционный депутат Верховной рады Андрей Дергач обнародовал аудиозаписи телефонных разговоров - по его словам, это записи бесед экс-президента Петра Порошенко и бывших вице-президента США Джо Байдена и главы Госдепа Джона Керри. 79

Политика Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС "Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика". 462

Политика Лавров прокомментировал план США перевезти ядерное оружие в Польшу На прошлой неделе представитель дипмиссии США в Варшаве Джорджетт Мосбахер не исключила, что Вашингтон может перевезти свое ядерное вооружение из Германии в Польшу, если Берлин примет решение сократить арсенал на своей территории. 14

Энергетика Истёк срок российско-польского контракта на транзит газа Закончилось действие соглашения о транзите газа из России в европейские страны по польскому участку газопровода Ямал — Европа. 2,7K