Экономика

Газета.RuГазета.RuПутин назвал недостаточным число выданных льготных кредитов

Президент России Владимир Путин назвал недостаточным число выданных льготных кредитов, сообщает ТАСС.
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Путин ответил «это мало» на слова главы МЭР о выдаче льготных кредитов

РБК11:07

Банки выдали 20 кредитов системообразующим предприятиям за две недели

ТАСС11:01

«Не всем подряд, а только нуждающимся». Путин поспорил с главой МЭР о поддержке системообразующих предприятий

Фонтанка.Ру09:35

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Банки за две недели выдали 20 кредитов системообразующим предприятиям

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Министр ответил на критику президента по поводу медленной выдачи кредитов предприятиям

Life.ru09:16

«20 кредитов — это мало». Путин снова раскритиковал работу Минэкономразвития

Телеканал 360°09:13
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Астрономы нашли древнейшую звезду в Млечном Пути

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Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
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Минздрав поддержал идею повышения возраста продажи алкоголя до 21 года

Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай заявил, что ведомство поддерживает инициативу о повышении минимального возраста продажи алкоголя с 18 лет до 21 года.
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Итальянцы жалуются на завышение цен в барах и парикмахерских

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Собянин рассказал, когда москвичам разрешат прогулки

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Экономика

ЕНВД для индивидуальных предпринимателей решили не продлевать

Продление единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей на год больше не рассматривается, сообщил Минфин России.
Коммерсантъ 12:33
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Представитель Гагариной прокомментировал слухи о ее разводе

Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал слухи о ее расставании с супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым.
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Большая распродажа: Россия отвернулась от госдолга США

Почти до нуля Из оставшихся у России американских гособлигаций, по данным Минфина США, 3,381 миллиарда долларов приходится на долгосрочные бумаги, 473 миллиона — на краткосрочные.
РИА Новости 01:00
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Шоу-бизнес

Кудрявцева в день рождения показала редкие кадры из роддома

Телеведущая Лера Кудрявцева побаловала подписчиком редкими снимками периода беременности и рождения дочери Марии.
Пятый канал 07:37
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Политика

Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов

Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот.
Pravda.Ru 17 мая в 08:48
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Общество

На Урале в лесу обнаружили больше полусотни новых иномарок

В Челябинске на территории реабилитационного центра на берегу озера Смолино обнаружено 56 новых Toyota Camry, которые к саммитам ШОС и БРИКС-2020 приобрело правительство Южного Урала.
Российская газета 10:50
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Политика

На Украине опубликовали запись разговора Порошенко и Байдена

На Украине внефракционный депутат Верховной рады Андрей Дергач обнародовал аудиозаписи телефонных разговоров - по его словам, это записи бесед экс-президента Петра Порошенко и бывших вице-президента США Джо Байдена и главы Госдепа Джона Керри.
Газета.Ru 12:41
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Политика

Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС

"Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика".
Газета.Ru 12:35
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Общество

Коми предложили включить в проект слияния НАО и Архангельской области

Известия 12:16
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Армавирского и Лабинского епископа отстранили от управления епархией

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Общество

В Петербурге утвердили порядок выплат семьям с детьми от 3 до 7 лет

Согласно документу, размер ежемесячной выплаты для семей, имеющих маленьких детей, в 2020-м году составляет 5 588 рублей.
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Кино

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Политика

Лавров прокомментировал план США перевезти ядерное оружие в Польшу

На прошлой неделе представитель дипмиссии США в Варшаве Джорджетт Мосбахер не исключила, что Вашингтон может перевезти свое ядерное вооружение из Германии в Польшу, если Берлин примет решение сократить арсенал на своей территории.
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Группа Little big рассказала в Instagram о том, что клип на песню Hypnodancer вошел в еженедельный международный чарт International YouTube Weekly Chart.
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Энергетика

Истёк срок российско-польского контракта на транзит газа

Закончилось действие соглашения о транзите газа из России в европейские страны по польскому участку газопровода Ямал — Европа.
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CD Projekt обошла Ubisoft и стала самой «дорогой» игровой компанией в Европе

CD Projekt стала самой «дорогой» игровой компанией в Европе, и пока что её акции не выказывают склонности к падению.
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Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек

Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
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Общество

Падение метеорита в Красноярском крае попало на видео

В Красноярском крае камеры видеонаблюдения и регистраторы запечатлели падение метеорита.
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В Волгоградской области создается современный инфекционный кластер

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МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил

МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
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В Армении начались масштабные военные учения Смерч

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
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Россия в апреле увеличила импорт бензина из Белоруссии, пишет ценовое агентство Аrдиs.
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Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
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