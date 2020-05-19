Экономика

Газета.RuГазета.RuПутин назвал недостаточным число выданных льготных кредитов

Президент России Владимир Путин назвал недостаточным число выданных льготных кредитов, сообщает ТАСС.
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«Не всем подряд, а только нуждающимся». Путин поспорил с главой МЭР о поддержке системообразующих предприятий

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Ремастер Mafia II оказался полным разочарованием для игроков?

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Общество

Собянин назвал дату открытия МФЦ в Москве

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В Совфеде предложили ввести госстрахование медиков в условиях эпидемии

Сенаторы рекомендуют Минздраву РФ ввести обязательное государственное страхование для медработников, работающих с больными в условиях эпидемии, такое предложение содержится в проекте постановления палаты, который есть в распоряжении РИА Новости.
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Низкая смертность от коронавируса в России объяснена

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил аномально низкую смертность от COVID-19 в РФ высоким популяционным иммунитетом у россиян.
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В Ростовской области силовиками задержан глава администрации Азова

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Лекарство из Китая может остановить пандемию коронавируса

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Общество

Коми предложили включить в объединенный арктический регион

При обсуждении возможного объединения Ненецкого автономного округа и Архангельской области члены рабочей группы предложили присоединить к новому субъекту еще и Республику Коми, сообщил РИА Новости председатель группы от НАО Матвей Чупров.
РИА Новости 13:05
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На Украине опубликовали запись разговора Порошенко и Байдена

На Украине внефракционный депутат Верховной рады Андрей Дергач обнародовал аудиозаписи телефонных разговоров - по его словам, это записи бесед экс-президента Петра Порошенко и бывших вице-президента США Джо Байдена и главы Госдепа Джона Керри.
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Эльза Сыртланова уволилась с поста главврача РКБ имени Куватова в Уфе

Главврач Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе Эльза Сыртланова ушла с должности по собственному желанию.
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Экс-глава Дагестана Рамазан Абдулатипов обратился к дагестанцам

Рамазан Абдулатипов провел обращение к землякам и призвал их к сплоченности в борьбе с этим недугом.
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В Кировской области нашли пропавшего четырехлетнего мальчика

Российская газета 10:59
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Наука

В Австралии впервые нашли останки элафрозавра

В Австралии нашли останки редкого беззубого динозавра — элафрозавра, который обитал на Земле 110 миллионов лет назад.
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Армавирского и Лабинского епископа отстранили от управления епархией

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Власти Петербурга сообщили о шести погибших при пожаре в больнице

В результате пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге погибли шесть человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского комитета по здравоохранению.
Газета.Ru 11:09
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Лера Кудрявцева опровергла увольнение с НТВ

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Алена Шишкова впервые решилась показать поклонникам своего возлюбленного. Правда, лицо мужчины модель закрыла улыбающимся смайликом.
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Камеры МКС засняли массовую эвакуацию НЛО с Земли

Эвакуация инопланетных кораблей, одновременно стартующих с Земли, была заснята 18 мая камерой видеонаблюдения, установленной на борту Международной космической станции.
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Звезда «Дикого ангела» Наталия Орейро празднует 43-летие

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Алина Загитова поблагодарила за поздравления с днём рождения

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Как Меган Маркл и принц Гарри отметили вторую годовщину свадьбы в США

19 мая 2018 года принц Гарри и Меган Маркл поженились, и их свадьба стала одной из самых запоминающихся среди празднеств современных монархов.
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В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь в России

Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, рассказала в интервью "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
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Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках

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Путин вернул Мишустину обязанности премьера

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В Туле медсестра надела купальник под защитный костюм

В Туле медсестра инфекционного госпиталя в Тульской областной клинической больнице надела купальник под защитный костюм.
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Лавров: «Северный поток-2» будет построен

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Максим Геннадьевич Решетников
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Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
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