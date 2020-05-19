Экономика
Газета.RuПутин назвал недостаточным число выданных льготных кредитов
Президент России Владимир Путин назвал недостаточным число выданных льготных кредитов, сообщает ТАСС.
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Игры
Ремастер Mafia II оказался полным разочарованием для игроков?
Канберра, 19 мая 2020, 15:15 — REGNUM Первые игроки ремастера Mafia II остались недовольны качеством проекта.
REGNUM 08:15
Авто
Отмена пошлин вызвала падение цен в РФ на электромобили
C 4 мая в странах Евразийского экономического союза (Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Армения) отменены пошлины на ввоз электромобилей, в связи с чем компания Jaguar снизила цены на электрический кроссовер Jaguar I-Pace в России.
SpeedMe вчера в 06:41
Общество
Собянин назвал дату открытия МФЦ в Москве
В Москве с понедельника, 25 мая, откроют МФЦ, заявил мэр столицы Сергей Собянин, предает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:15
Общество
В Совфеде предложили ввести госстрахование медиков в условиях эпидемии
Сенаторы рекомендуют Минздраву РФ ввести обязательное государственное страхование для медработников, работающих с больными в условиях эпидемии, такое предложение содержится в проекте постановления палаты, который есть в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 13:50
Общество
СКР возбудил дело из-за фейка о продаже масок из гуманитарной помощи
Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело из-за фейка о продаже в магазинах масок из гуманитарной помощи.
Коммерсантъ 13:45
Общество
Низкая смертность от коронавируса в России объяснена
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил аномально низкую смертность от COVID-19 в РФ высоким популяционным иммунитетом у россиян.
МедиаПоток вчера в 12:27
Происшествия
В Ростовской области силовиками задержан глава администрации Азова
Российская газета 08:07
Наука
Лекарство из Китая может остановить пандемию коронавируса
Новое лекарство против коронавируса на основе антител, которые могут помешать активному распространению вируса, было разработано учеными из Китая.
Слово и Дело 11:18
Общество
Коми предложили включить в объединенный арктический регион
При обсуждении возможного объединения Ненецкого автономного округа и Архангельской области члены рабочей группы предложили присоединить к новому субъекту еще и Республику Коми, сообщил РИА Новости председатель группы от НАО Матвей Чупров.
РИА Новости 13:05
Политика
На Украине опубликовали запись разговора Порошенко и Байдена
На Украине внефракционный депутат Верховной рады Андрей Дергач обнародовал аудиозаписи телефонных разговоров - по его словам, это записи бесед экс-президента Петра Порошенко и бывших вице-президента США Джо Байдена и главы Госдепа Джона Керри.
Газета.Ru 12:41
Здоровье
Эльза Сыртланова уволилась с поста главврача РКБ имени Куватова в Уфе
Главврач Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе Эльза Сыртланова ушла с должности по собственному желанию.
Новый Век 08:44
Политика
Экс-глава Дагестана Рамазан Абдулатипов обратился к дагестанцам
Рамазан Абдулатипов провел обращение к землякам и призвал их к сплоченности в борьбе с этим недугом.
Кала-Корейш медиа 02:00
Происшествия
В Кировской области нашли пропавшего четырехлетнего мальчика
Российская газета 10:59
Наука
В Австралии впервые нашли останки элафрозавра
В Австралии нашли останки редкого беззубого динозавра — элафрозавра, который обитал на Земле 110 миллионов лет назад.
Телеканал RTVI вчера в 18:55
Религия
Армавирского и Лабинского епископа отстранили от управления епархией
Краснодарские известия 02:00
Происшествия
Власти Петербурга сообщили о шести погибших при пожаре в больнице
В результате пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге погибли шесть человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского комитета по здравоохранению.
Газета.Ru 11:09
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева опровергла увольнение с НТВ
Московский Комсомолец 17 мая в 13:14
Шоу-бизнес
Алена Шишкова показала своего бойфренда
Алена Шишкова впервые решилась показать поклонникам своего возлюбленного. Правда, лицо мужчины модель закрыла улыбающимся смайликом.
7Дней.ру вчера в 16:00
Космос
Камеры МКС засняли массовую эвакуацию НЛО с Земли
Эвакуация инопланетных кораблей, одновременно стартующих с Земли, была заснята 18 мая камерой видеонаблюдения, установленной на борту Международной космической станции.
iReactor 10:31
Шоу-бизнес
Звезда «Дикого ангела» Наталия Орейро празднует 43-летие
Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро, получившая мировую известность благодаря главной роли в сериале "Дикий ангел", празднует свой день рождения.
Народные новости 08:08
Фигурное катание
Алина Загитова поблагодарила за поздравления с днём рождения
Российская фигуристка Алина Загитова выложила фотографию в «сториз» своего «инстаграма», в подписи к которой поблагодарила за поздравления с днём рождения.
Чемпионат 02:17
Шоу-бизнес
Как Меган Маркл и принц Гарри отметили вторую годовщину свадьбы в США
19 мая 2018 года принц Гарри и Меган Маркл поженились, и их свадьба стала одной из самых запоминающихся среди празднеств современных монархов.
Woman.ru 14:03
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь в России
Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, рассказала в интервью "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости вчера в 23:18
Шоу-бизнес
Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках
Певица уже приступила к съемкам. Надежда Бабкина появилась в студии передачи "Модный приговор" на Первом канале.
Дни.ру 04:33
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала фото новорожденной дочери
В коротком ролике именинница продемонстрировала фото, сделанное во время беременности, а также целую фотосессию новорожденной дочери Маши.
Газета Metro 11:07
Общество
В горах Югры туристы нашли гигантскую копию пирамиды Хеопса
Туристы обнаружили в Ханты-Мансийском автономном округе пирамиду, которая примерно в четыре раза превышает египетскую пирамиду Хеопса, сообщил РИА Новости руководитель клуба экспедиций, организующего туры по Приполярному Уралу, Евгений Свитов.
РИА Новости 11:43
Наука
Описан способ восстановления нервных клеток
Российская газета 14:21
Политика
Путин вернул Мишустину обязанности премьера
Президент России Владимир Путин вернул обязанности премьера Михаилу Мишустину. Такой указ опубликован на сайте Кремля.
Ведомости 05:18
Общество
В Туле медсестра надела купальник под защитный костюм
В Туле медсестра инфекционного госпиталя в Тульской областной клинической больнице надела купальник под защитный костюм.
Тульская пресса 12:51
Политика
Лавров: «Северный поток-2» будет построен
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что не взирая на возникающие трудности газопровод "Северный поток - 2" будет достроен.
Российская газета 10:23