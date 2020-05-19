Общество Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника. 639

Происшествия Полицейские нашли мать задушенного в Коломне ребенка Подмосковные полицейские нашли мать задушенного девятимесячного ребенка, тело которого обнаружил отец, сообщает пресс-служба главка МВД по Московской области. 107

Здоровье В Саратове у больной коронавирусом прошли роды Несколько дней назад в городской клинической больнице №10 при сроке беременности 39 недель родила жительница Саратова с подтвержденным коронавирусом. 2

Гаджеты Samsung показал новый бюджетный смартфон Южнокорейская компания Samsung на своем сайте показала параметры своего нового смартфона Galaxy A21s. 5

ЖКХ В тариф на ЖКУ предложили включить плату за общедомовые нужды Законопроект о включении оплаты ресурсов, которые жильцы потребляют при использовании общего имущества в многоквартирных домах, в тариф на жилищно-коммунальные услуги, внесён в Государственную Думу. 46

Общество Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации. 1K

Здоровье Огуль поддержал идею о повышении возраста продажи алкоголя В думском Комитете по охране здоровья поддерживают инициативу повысить минимальный возраст продажи алкоголя, сказал Nation News зампред Комитета Леонид Огуль. 16

Общество Женщине-инвалиду в Москве снова выписали штраф за нарушение изоляции Профессор Российского университета дружбы народов (РУДН) Ирина Карабулатова, прикованная к постели уже почти год, рассказала, что повторно получила отмененный ранее штраф за нарушение режима самоизоляции. 1,5K

Здоровье Предсказали катастрофичный уровень смертности от коронавируса По предварительным прогнозам, если до конца года в Соединенных штатах будет инфицировано столько же людей, как во время эпидемии гриппа в 2018-2019 годах, то в таком случае, число смертельных случаев от COVID-19 превысит полмиллиона человек. 47

Общество В России раскрыли мошенническую схему с курьерской доставкой Москва, 20 мая 2020, 01:31 — REGNUM Мошенники стали чаще прибегать к созданию фишинговых сайтов, имитирующих работу курьерских служб, для похищения данных банковских карт пользователей, сообщили 20 мая в пресс-службе компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак.

Политика На Украине обнародовали запись разговора Порошенко и Байдена Депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал аудиозапись, на которой, предположительно, бывший вице-президент США Джо Байден предлагает бывшему украинскому лидеру Петру Порошенко миллиард долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина. 222

Гаджеты ФБР без помощи Apple взломало iPhone террориста Есть данные, что этими устройствами были iPhone 7 и iPhone 5. В этом случае Apple предоставила только данные в сервисе iCloud, но данные для доступа к памяти самого смартфона она давать отказалась, ссылаясь на то, что это предоставляет угрозу национальной безопасности. 12

Энергетика Чубайс сравнил ситуацию на нефтяном рынке с «дохлой лошадью» Москва, 19 мая 2020, 09:30 — REGNUM Гендиректор компании Роснано Анатолий Чубайс призвал снижать зависимость России от цен на нефть, вспомнив поговорку: если лошадь сдохла, с нее надо слезать. 1,5K