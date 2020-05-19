Политика Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум для продолжения финансирования Президент США Дональд Трамп проинформировал главу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса об установленном крайнем сроке для выполнения требований США, связанных с реформой организации. 393

Общество Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника. 758

Политика На Украине обнародовали запись разговора Порошенко и Байдена Депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал аудиозапись, на которой, предположительно, бывший вице-президент США Джо Байден предлагает бывшему украинскому лидеру Петру Порошенко миллиард долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина. 227

Здоровье Минздрав поддержал идею повышения возраста продажи алкоголя до 21 года Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай заявил, что ведомство поддерживает инициативу о повышении минимального возраста продажи алкоголя с 18 лет до 21 года. 17

Общество В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь в России Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что синоптики прогнозируют летом частые волны тепла на территории России, но погода будет изменчивой. 548

Политика Минобороны построит в Дагестане медцентр для больных коронавирусом Как уточняется, центр будет построен по типовому проекту Минобороны РФ, который уже реализован в Хабаровске и Подольске в рамках выполнения государственной задачи по строительству 16 медцентров на 1600 мест в 15 регионах страны. 6

Политика Власти обсудили проведение парада и голосования по Конституции 24 июня Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию 24 июня и в этот же день провести парад Победы. 2

Происшествия Две сахалинки, желавшие похудеть, стали фигурантками уголовных дел Очередные два уголовных дела возбудили сахалинские таможенники по фактам контрабанды сильнодействующих веществ.

Происшествия СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношении группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам. 1,1K

Политика ЦБ Венесуэлы через суд пытается вернуть золотые слитки из Банка Англии Адвокат Сарош Зайвалла, представляющий ЦБ Венесуэлы в суде, заявил о «чрезвычайной ситуации с COVID-19» в южноамериканской республике.

Политика Сенатор оценил предложение Жириновского ликвидировать Совфед Globallookpress / Pravda Komsomolskaya Председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко заявил, что предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского ликвидировать Совфед является пиаром политика, который хочет напомнить о себе. 2K

Происшествия В Белгородской области парикмахер заразил коронавирусом 23 клиента В Ракитянском районе Белгородской области парикмахер заразил коронавирусом 23 клиента, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правительство региона. 122

Здоровье Назван редкий «первый и последний» симптом коронавируса Инсульт может стать для молодых пациентов с COVID-19 «первым и последним» симптомом инфекции, так как при коронавирусе происходит гиперкоагуляция — повышается свертываемость крови, рассказала в интервью «Ленте.ру» профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США), директор Центра по изучению хронических заболеваний метаболизма в Колледже наук GMU Анча Баранова. 244

Энергетика Российские нефтегазовые проекты оказались под угрозой Пандемия коронавируса привела к срыву технического обслуживания нефтегазовых проектов от Дальнего Востока России до Канады, это создает серьезные проблемы для всей отрасли и ставит по угрозу поставки сырья.

Общество Российские активы арестовали за рубежом из-за дела ЮКОСа Бренды водки Stolichnaya и Moskovskaya, которые принадлежат России через федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт», арестованы в юрисдикции Нидерландов в пользу бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС. 2,2K

Общество Петербуржец подал иск на Смольный против масочного режима Петербургский городской суд принял заявление горожанина, который просит признать недействительным пункт постановления Смольного о введении в городе обязательного масочного режима. 336