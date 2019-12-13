Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПутин назвал недостаточными меры по поддержанию рождаемости

Президент России Владимир Путин заявил, что текущих мер по поддержанию рождаемости в стране недостаточно. Об этом он сказал в ходе общения с работникам завода "Камаз". По его словам, работа в этом направлении будет продолжена.
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с чего всё началось

Путин пообещал развитие системы мер поддержки рождаемости в России

Президент России Владимир Путин считает недостаточными меры по поддержке рождаемости в РФ, поэтому они будут совершенствоваться. Об этом он заявил во время общения с работниками завода двигателей автоконцерна "КамАЗ".
ТАСС09:56

Подробнее о событии

Путин признал недостаточными действующие меры по поддержанию рождаемости

РБК11:16

Путин заявил, что текущих мер по поддержанию рождаемости недостаточно

РИА Новости11:00

Путин назвал недостаточными меры по поддержанию рождаемости

Московский Комсомолец10:29

Путин заявил о необходимости совершенствования мер поддержки рождаемости

Rambler News Service10:27

Путин заявил, что нынешних мер поддержки рождаемости недостаточно

Коммерсантъ10:17

Путин пообещал улучшенную систему поддержки рождаемости в России

Lenta.ru10:12

Путин пообещал развитие системы мер поддержки рождаемости в России

ТАСС09:56
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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 18:23, Ашберн
Политика

Песков прокомментировал «повышенные тона» на нормандском саммите

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко о "повышенных тонах" во время обсуждений на саммите в Париже.
Газета.Ru 16:51
Политика

Киев надеется на остановку «Северного потока — 2» из-за санкций США

Вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона надеется на остановку строительства газопровода «Северный поток — 2» из-за американских санкций.
RT на русском 15:44
Фигурное катание

Загитова объяснила свое решение приостановить карьеру

Газета.Ru 16:24
Происшествия

Один человек погиб при пожаре в тюменском диспансере

В результате пожара в наркологическом диспансере в Тюмени пострадали семь человек, ещё один человек погиб.
RT на русском 17:41
Политика

Переговоры по газу между Россией и Украиной завершились

Очередной раунд переговоров "Газпрома" и "Нафтогаза" в Вене по поставкам и транзиту российского газа через территорию Украины завершился, сообщает ТАСС.
Российская газета 11:07
Политика

Проект изменений в конституцию Украины внесен в Верховную раду

Законопроект о внесении изменений в конституцию Украины, касающихся децентрализации власти, внесен на рассмотрение в Верховную раду украинским президентом Владимиром Зеленским.
REGNUM 16:49
Происшествия

Суд в Киеве арестовал на 2 месяца подозреваемую в убийстве Шеремета

Печерский районный суд Киева в пятницу арестовал на два месяца детского врача Юлию Кузьменко, которую следствие считает исполнительницей убийства журналиста Павла Шеремета, следует из трансляции.
РИА Новости 16:34
Политика

Аваков рассказал, сколько человек прошли через войну в Донбассе

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что через войну в Донбассе прошли от 300 до 400 тысяч человек, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 18:11
Политика

«Гавкайте в другом месте»: политолога выгнали из студии «60 минут»

Высказывания возмутили Попова, который призвал Окару покинуть студию. "Прочь отсюда уйдите и гавкайте в другом месте", — заявил он.
РИА Новости 15:25
Происшествия

Аваков рассказал об изъятой у подозреваемого в убийстве Шеремета мине

RT на русском 16:33
Политика

Основатель американской ЧВК тайно поговорил с вице-президентом Венесуэлы

Основатель американской частной военной компании Blackwater (ныне Academi) Эрик Принс провел тайные переговоры с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес.
Lenta.ru 16:24
Культура

Лещенко оправдался за мат в шоу Галкина на YouTube

РИА Новости 16:58
Общество

Минюст опубликовал законопроект о новом порядке взыскания долгов

Минюст России 13 декабря опубликовал на сайте федерального портала проектов нормативных правовых актов законопроект, меняющий правила взыскания долгов с граждан.
Известия 11:33
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 6,25%

Банк России на заседании в пятницу, 13 декабря, снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,25% годовых.
RT на русском 05:30
Происшествия

Девочка в Воркуте заперла вора в квартире и ушла в школу

Интерфакс 08:23
Политика

Киев рассказал об ожиданиях от встречи контактной группы в Минске

Киев рассчитывает достичь договоренностей по обмену пленными, дате прекращения огня в Донбассе и новых участках разведения сил на ближайшем заседании контактной группы в Минске.
Известия 16:49
Политика

Джонсон переизбрался в парламент

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон переизбрался в парламент, согласно результатам голосования, и заявил, что теперь у него есть «веские полномочия для проведения Brexit», сообщил телеканал Sky News.
РБК 01:38
Политика

Минфин США снял санкции с трех российских компаний

Министерство финансов США сняло санкции с трех российских компаний, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 10:47
Общество

Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет

Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
РБК вчера в 22:00
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП второй раз за неделю

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию сразу после выписки из больницы. Об этом он сообщил в Instagram.
РИА Новости 10:10
Политика

Путин рассказал о главном событии 2020 года

Московский Комсомолец 12:51
Кино

Актер Дэнни Айелло скончался в США

ФАН 13:51
Политика

США договорились с Китаем об условиях торговой сделки

Lenta.ru вчера в 18:14
Политика

Зеленский заявил о намерении изменить Минские соглашения

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что будет пытаться изменить некоторые положения Минских соглашений.
Накануне.Ru 05:58
Музыка

Концертный директор назвал причину отказа Ротару выступать в России

РИА Новости 17:36
Армия и оружие

СМИ узнали о новом контракте на поставку Турции комплексов С-400

Российская газета 16:42
Шоу-бизнес

Умерла актриса Екатерина Дурова

Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на сайте Театра на Малой Бронной.
РИА Новости 03:13
Политика

Разгневанные коммунисты требуют отставки Путина и Медведева

Иркутский обком КПРФ потребовал отставки президента Путина и премьер-министра Медведева из-за увольнения первого секретаря обкома Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области.
Infox.ru 12:15
Музыка

Названы самые популярные клипы десятилетия по версии Youtube

Youtube в преддверии Нового года подвел итоги минувшего десятилетия и составил рейтинг самых популярных музыкальных клипов с 2010-го по 2019 год.
РЕН ТВ 07:31
Музыка

Верка Сердючка спела новую песню

Артист Андрей Данилко, выступающий под творческим псевдонимом Верка Сердючка, представил зрителям новую композицию на английском языке.
News.ru 16:26
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