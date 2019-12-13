Политика
Московский КомсомолецПутин назвал недостаточными меры по поддержанию рождаемости
Президент России Владимир Путин заявил, что текущих мер по поддержанию рождаемости в стране недостаточно. Об этом он сказал в ходе общения с работникам завода "Камаз". По его словам, работа в этом направлении будет продолжена.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин считает недостаточными меры по поддержке рождаемости в РФ, поэтому они будут совершенствоваться. Об этом он заявил во время общения с работниками завода двигателей автоконцерна "КамАЗ".ТАСС09:56
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Министерство финансов США сняло санкции с трех российских компаний, сообщает РИА Новости.
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Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет
Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
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