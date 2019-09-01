Президент России Владимир в понедельник, 2 сентября, приедет в Иркутскую область, где ознакомится с ходом восстановительных работ после разрушительных паводков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Путин вновь приедет в пострадавший от наводнения иркутский Тулун

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