Политика
РБКПутин вновь приедет в пострадавший от наводнения иркутский Тулун
Президент России Владимир в понедельник, 2 сентября, приедет в Иркутскую область, где ознакомится с ходом восстановительных работ после разрушительных паводков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.
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Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 10:21, Вашингтон
Экономика
В России опровергли подорожание авиабилетов
2 сентября заместитель исполнительного директора АЭВТ Борис Шокуров заявил, что стоимость авиабилетов в 2019 году вырастет по сравнению с предыдущим годом примерно на десять процентов. на 9–10 процентов.
Lenta.ru 07:58
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК 07:52
Культура
Жена опровергла госпитализацию Розенбаума
Вести.Ru 07:52
Армия и оружие
В Госдепе отреагировали на операцию США в Идлибе
Представитель Госдепа заявил, что авиаудары Соединенных Штатов по террористам "Аль-Каиды" в Сирии были точечными и целенаправленными.
Газета.Ru вчера в 23:00
Политика
Польша, Украина и США заключили соглашение по газу
Представители США, Украины и Польши заключили соглашение о безопасности поставок газа.
Московский Комсомолец 31 августа в 13:29
Общество
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании
Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru 07:16
Политика
К России перешло председательство в Совбезе ООН
Россия с 1 сентября стала председателем в Совете безопасности ООН.
Южный Федеральный вчера в 01:03
Политика
Рогозин ответил на критику правительства по строительству Восточного
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отреагировал в твиттере на недовольство правительства сроками строительства космодрома Восточный.
Газета.Ru 02:42
Футбол
Прядкин рассказал о действиях РПЛ в истории с трансфером Сутормина
Российская премьер-лига (РПЛ) в ситуации с переходами футболиста Алексея Сутормина действовала в рамках предоставленных документов, заявил глава РПЛ Сергей Прядкин.
РИА Новости 09:15
Общество
Медведев: власти продолжат строительство школ и детсадов
Власти России продолжат предпринимать усилия по развитию системы образования в стране, строительству новых школ и детских садов, регионам будет оказана поддержка в этой сфере, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
РИА Новости 09:32
Происшествия
Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет
Вести.Ru вчера в 03:29
Экономика
В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра
Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей.
RT на русском 04:15
Происшествия
Более 30 человек погибли при пожаре на корабле в Калифорнии
По меньшей мере 34 человека погибли во время пожара на круизном корабле у побережья Калифорнии, сообщает FoxNews со ссылкой на представителей пожарной охраны округа Вентура.
Вести.Ru 09:16
Шоу-бизнес
Сальма Хайек встретила свое 53-летие в голубом бикини
Известная своей невероятной сексуальностью актриса Сальма Хайек отпраздновало свое 53-летие в голубом бикини.
РЕН ТВ вчера в 20:53
Общество
В Сети появилось видео урагана «Дориан»
Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости вчера в 13:25
Экономика
Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий
Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РБК вчера в 17:00
Экономика
Правительство отказалось от Красноярского экономического форума
Руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко предложил в письме премьер-министру Дмитрию Медведеву отменить Красноярский экономический форум (КЭФ), проводившийся с 2004 года, сообщил РБК со ссылкой на источник в правительстве.
Коммерсантъ 09:18
Футбол
«Тамбов» арендует нападающего «Спартака» Мелкадзе
Нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе на правах аренды перейдет в «Тамбов».
ProstoProSport 06:59
Политика
Брат Асада арестован после требования Путина
Самый богатый человек Сирии и двоюродный брат главы государства Башара Асада Рами Махлуф был арестован.
News.ru вчера в 07:19
Происшествия
Путин обвинил мэра Нижнеудинска в некомпетентности
Владимир Путин во время посещения пострадавшего от паводка Тулуна подверг критике власти Иркутской области и местных чиновников, а главу города Нижнеудинска Александра Путова обвинил в некомпетентности.
РБК 08:45
Наука
На Землю обрушилась мощная магнитная буря
Lenta.ru 07:07
Политика
Зеленский поручил отменить мораторий на продажу земли
Президент Украины Владимир Зеленский поручил до 1 октября внести в Верховную раду законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на продажу земли.
РИА Новости 06:11
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Воронежской области
В результате погибли четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД России по региону Наталью Куликову.
РБК вчера в 14:54
Политика
Умер посол России в Египте Сергей Кирпиченко
РИА Новости 07:00
Армия и оружие
Армия Израиля инсценировала ранения военных
Израильская армия инсценировала ранения солдат в результате обстрела со стороны Ливана и демонстративно провела их эвакуацию.
News.ru 03:46
Авто
В Госдуме предложили отменить транспортный налог
Депутаты Госдумы в скором времени в очередной раз обсудят возможную отмену транспортного налога.
AutoNews 03:15
Футбол
«ПСЖ» предложили арендовать Икарди
Форвард «Интера» Мауро Икарди может продолжить карьеру во Франции. Как сообщается, миланский клуб предложил «ПСЖ» арендовать аргентинца.
Матч ТВ вчера в 21:50
Происшествия
Певица умерла на сцене в результате взрыва пиротехники
РЕН ТВ вчера в 19:18
Футбол
Комличенко рассказал о своём будущем в ЦСКА
Российский нападающий футбольного клуба «Млада Болеслав» Николай Комличенко заявил, что пока не готов говорить о своём переходе в ЦСКА.
News.ru 06:51