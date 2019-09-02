В Иркутской области президент посетит город Тулун - один из наиболее пострадавших от паводка населенных пунктов региона, и на месте проверит, как ликвидируются последствия стихии. В Тулуне Владимир Путин побывает в средней школе №6, которая была подтоплена, но к началу учебного года отремонтирована.

Путин вновь прилетел в пострадавшую от наводнения Иркутскую область

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