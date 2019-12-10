Политика
ФАНПутин назвал некорректной высылку российских дипломатов из ФРГ
Президент РФ Владимир Путин заявил, что высылка российских дипломатов из ФРГ на основании предварительных соображений является некорректной. Такое заявление российский лидер сделал в ходе итогового общения с журналистами на саммите «нормандской четверки», который прошел в Елисейском дворце в Париже.
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Вы спросили об ответных мерах. Существуют просто неписаные законы в таких случаях - вы выслали наших дипломатов, мы высылаем ваших. Вот и все.
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Москва отплатит Берлину той же монетой: Высылка российских дипломатов не пройдет для Германии просто так
Новостной фронтвчера в 19:11
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Единоборства
Энтони Джошуа проведет следующий бой в Лондоне
Эдди Хирн, промоутер чемпиона WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа, сообщил, что свой следующий бой британец, вернувший себе чемпионские пояса в матче-реванше с Энди Руисом, проведет в Лондоне, и, скорее всего, это будет поединок против обязательного претендента на титул IBF Кубрата Пулева.
Авто
«АвтоВАЗ» сделает Chevrolet Niva «Ладой»
Российский автомобилестроительный концерн "АвтоВАЗ" подписал соглашение о выкупе у американской корпорации General Motors 50% в совместном предприятии GM-Avtovaz (Тольятти).
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева резко ответила на вопрос подписчиков о детях
Общество
Пенсионный фонд разъяснил, зачем нужно являться за пенсией лично
"При оформлении выплаты по доверенности пенсионер информируется о существующем порядке и дает письменное обязательство раз в год подтверждать факт регистрации по месту получения пенсии", - уточнили в ПФР.
Экономика
Подсчитано число россиян с черными зарплатами
Как подсчитали экономисты, если каждый неформально занятый россиянин имеет среднюю для региона проживания зарплату, то бюджет недополучает около трех триллионов рублей — 0,9 триллиона доходов от налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 триллиона со страховых взносов.
Политика
Зеленский назвал переговоры с Путиным «ничьей»
Президент Украины Владимир Зеленский оценил переговоры с президентом России Владимиром Путиным, выразив мнение, что "пока ничья".
Спорт
Экс-глава WADA назвал пустой тратой времени подачу Россией иска в CAS
Бывший функционер добавил, что обращение в Спортивный арбитраж — это пустая трата времени и денег для России.
Космос
Существование Бога доказали ученые
Политика
Глава Оренбурга досрочно ушел в отставку
Политика
Зеленский не знает, как контролировать перемирие в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский по результатам встречи в "нормандском формате" в Париже заявил, что не понимает, как контролировать соблюдение полного перемирия в Донбассе, так как ранее подобные договоренности срывались.
Футбол
«Зенит» прилетел в Лиссабон на матч Лиги чемпионов с «Бенфикой»
В понедельник петербургский «Зенит» прибыл в столицу Португалии, где ему предстоит сыграть с «Бенфикой» в рамках шестого, заключительного, тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба клуба.
Политика
Зеленский оценил биомеханику Путина
Президент Украины Владимир Зеленский оценил характер своего российского коллеги Владимира Путина, прокомментировав прошедшие в Париже переговоры.
Происшествия
Власти рассказали о состоянии найденного в ижевской квартире ребенка
Ранее власти региона сообщили, что в городе Можга умер 13-летний мальчик, страдавший тяжелой формой ДЦП, после того, как в квартире скончалась его мать.
Происшествия
На пути в Антарктиду разбился военный самолет Чили с 38 людьми
Военно-воздушные силы (ВВС) Чили признали крушение военного самолета, на котором находилось 38 человек.
Политика
CNN: встреча показала готовность Путина и Зеленского к диалогу
Несмотря на сохраняющиеся разногласия по ряду вопросов, вчерашняя встреча «нормандской четверки» показала, что Владимир Путин и Владимир Зеленский, по крайней мере, готовы к диалогу.
Политика
Лавров прилетел в Вашингтон на возможную встречу с Трампом
Ранее российский МИД и американский Белый дом анонсировали подготовку встречи министра с президентом США Дональдом Трампом.
Политика
Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве
Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
Гаджеты
DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года
Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
Происшествия
Главу московского роддома арестовали из-за жалоб пациентов
В Москве после многочисленных жалоб пациенток арестовали заведующую родильным отделением при ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом №27) Марину Сармосян.
Происшествия
В брянской колонии забили насмерть осужденного
Гаджеты
MSI готовит видеокарты Radeon RX 5500 XT Mech и RX 5500 XT Gaming X
В свою очередь Radeon RX 5500 XT Gaming X оснащена более мощной системой охлаждения, которая также включает пару вентиляторов, но обладает более крупными габаритами.
Шоу-бизнес
Шишкова стала брюнеткой и ее заподозрили в «закосе» под девушку Тимати
Бывшая возлюбленная рэпера Тимати Алена Шишкова кардинально сменила образ: из платиновой блондинки она неожиданно превратилась в брюнетку со стильной челкой.
Общество
Илон Маск снес дорожное ограждение на новом Cybertruck
Американский предприниматель Илон Маск сбил столб ограждения на своем новом электро-пикапе во время посещения ресторана в пригороде Лос-Анджелеса.
Политика
Зеленский заявил о праве украинцев говорить на любом языке
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что граждане Незалежной могут общаться на любом языке, включая и русский.
Технологии
К концу века мировой океан может потерять 4% кислорода
С середины двадцатого века по сей день содержание в океанических водах кислорода снизилось на 1-2 процента, а к 2100 году уменьшится еще на столько же.
Спорт
Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России
Президент России Владимир Путин, назвал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России политизированным и противоречащим Олимпийской хартии и заявил, что любое наказание должно быть индивидуальным, а не коллективным.
Экономика
Счётная палата выявила в ЮФО «аграрные» нарушения на 447 млн рублей
Нарушения при использовании средств поддержки сельхозпредприятий Южного федерального округа в 2017—2019 годах раскрыла Счетная палата.
Футбол
«Локомотив» прилетел в Мадрид на матч Лиги чемпионов с «Атлетико»
Московский «Локомотив» прилетел в Мадрид на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико».
Общество
Чиновнице из Ленобласти грозит увольнение за нецензурное слово
Глава Сосновоборского городского округа Ленинградской области Михаил Воронков прокомментировал нецензурное высказывание начальника отдела по молодежной политике Александры Поздняковой, которое она позволила себе во время выступления на молодежном форуме.
Армия и оружие
Появились фото последствий удара секретной американской ракеты в Сирии
В Сети появились фотографии последствий удара секретной американской ракетой по автомобилю боевиков в Сирии.