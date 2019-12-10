Вы спросили об ответных мерах. Существуют просто неписаные законы в таких случаях - вы выслали наших дипломатов, мы высылаем ваших. Вот и все.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что высылка российских дипломатов из ФРГ на основании предварительных соображений является некорректной. Такое заявление российский лидер сделал в ходе итогового общения с журналистами на саммите «нормандской четверки», который прошел в Елисейском дворце в Париже.

Единоборства Энтони Джошуа проведет следующий бой в Лондоне Эдди Хирн, промоутер чемпиона WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа, сообщил, что свой следующий бой британец, вернувший себе чемпионские пояса в матче-реванше с Энди Руисом, проведет в Лондоне, и, скорее всего, это будет поединок против обязательного претендента на титул IBF Кубрата Пулева.

Авто «АвтоВАЗ» сделает Chevrolet Niva «Ладой» Российский автомобилестроительный концерн "АвтоВАЗ" подписал соглашение о выкупе у американской корпорации General Motors 50% в совместном предприятии GM-Avtovaz (Тольятти).

Общество Пенсионный фонд разъяснил, зачем нужно являться за пенсией лично "При оформлении выплаты по доверенности пенсионер информируется о существующем порядке и дает письменное обязательство раз в год подтверждать факт регистрации по месту получения пенсии", - уточнили в ПФР.

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Политика Зеленский не знает, как контролировать перемирие в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский по результатам встречи в "нормандском формате" в Париже заявил, что не понимает, как контролировать соблюдение полного перемирия в Донбассе, так как ранее подобные договоренности срывались.

Политика Зеленский оценил биомеханику Путина Президент Украины Владимир Зеленский оценил характер своего российского коллеги Владимира Путина, прокомментировав прошедшие в Париже переговоры.

Происшествия Главу московского роддома арестовали из-за жалоб пациентов В Москве после многочисленных жалоб пациенток арестовали заведующую родильным отделением при ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом №27) Марину Сармосян.

Общество Илон Маск снес дорожное ограждение на новом Cybertruck Американский предприниматель Илон Маск сбил столб ограждения на своем новом электро-пикапе во время посещения ресторана в пригороде Лос-Анджелеса.

Технологии К концу века мировой океан может потерять 4% кислорода С середины двадцатого века по сей день содержание в океанических водах кислорода снизилось на 1-2 процента, а к 2100 году уменьшится еще на столько же.

Спорт Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России Президент России Владимир Путин, назвал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России политизированным и противоречащим Олимпийской хартии и заявил, что любое наказание должно быть индивидуальным, а не коллективным.