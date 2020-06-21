Политика
Lenta.ruПутин назвал неприличным выпячивание чиновниками своего благосостояния
Президент России Владимир Путин назвал неприличными ситуации, когда чиновники, которые призваны служить людям, выпячивают свое благосостояние.
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с чего всё началось
Чиновникам неприлично выпячивать напоказ свое благосостояние, когда сотни тысяч людей в стране живут очень скромно, заявил президент РФ Владимир Путин в эксклюзивном интервью телеканалу "Россия 1". Он отметил, что аскетизм, который выставляется напоказ, также не может быть примером для подражания.Вести.Ru06:25
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Московский Комсомолец вчера в 08:50
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Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса
Люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений, считают иранские ученые.
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