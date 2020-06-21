Чиновникам неприлично выпячивать напоказ свое благосостояние, когда сотни тысяч людей в стране живут очень скромно, заявил президент РФ Владимир Путин в эксклюзивном интервью телеканалу "Россия 1". Он отметил, что аскетизм, который выставляется напоказ, также не может быть примером для подражания.

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин назвал неприличными ситуации, когда чиновники, которые призваны служить людям, выпячивают свое благосостояние.

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