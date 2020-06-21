Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин назвал неприличным выпячивание чиновниками своего благосостояния

Президент России Владимир Путин назвал неприличными ситуации, когда чиновники, которые призваны служить людям, выпячивают свое благосостояние.
Читать в источнике
Комментировать3K
с чего всё началось

Президент высказался о благосостоянии чиновников

Чиновникам неприлично выпячивать напоказ свое благосостояние, когда сотни тысяч людей в стране живут очень скромно, заявил президент РФ Владимир Путин в эксклюзивном интервью телеканалу "Россия 1". Он отметил, что аскетизм, который выставляется напоказ, также не может быть примером для подражания.
Вести.Ru06:25

Подробнее о событии

Путин: чиновники не должны выпячивать своё благосостояние

RT на русском07:50

Путин назвал неприличным выпячивание чиновниками своего благосостояния

Lenta.ru06:35

Путин счел неприличным для чиновников «выпячивать» свое благосостояние

РБК07:09

Путин раскритиковал выпячивающих свое благосостояние чиновников

РИА Новости06:41

Путин считает, что чиновникам неприлично «выпячивать» свое благосостояние

ТАСС06:40

Путин считает неприличным «выпячивание» благосостояния чиновниками

Комсомольская правда07:22

Президент высказался о благосостоянии чиновников

Вести.Ru06:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 13:19, Ашберн
Общество

Путин наградил медиков за вклад в борьбу с коронавирусом

В день медицинского работника пяти россиянам присвоены звания Героев Труда — соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Вести.Ru 03:39
421
Происшествия

Активиста Петра Верзилова задержали в Москве

Участник арт-проекта «Война» Петр Верзилов задержан в Москве. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ в воскресенье, 21 июня.
Известия 07:48
262
Шоу-бизнес

Юлиан и Анастасия официально развелись

Звёздная пара Юлиан и Анастасия официально развелись после года совместной жизни.
News.ru вчера в 11:54
14
Общество

Генеральная репетиция парада Победы прошла в Калининграде

Ранее 20 июня экипажи ВКС выполнили пролет авиации над Красной площадью в рамках генеральной репетиции парада Победы в Москве.
РЕН ТВ 11:10
83
Политика

Путин заявил, что Россия не «приобретала» Крым

Россия не «приобретала» Крым, граждане полуострова на референдуме сами приняли решение войти в состав страны.
Известия 06:38
457
Футбол

В Британии обратили внимание на 17-летнего голкипера «Ростова»

Газета.Ru вчера в 07:22
Общество

Очевидцы сняли на видео смерч в Крыму

Видеозаписями с запечатлённым природным явлением делятся крымчане в соцсетях.
Крым 24 вчера в 12:07
12
Общество

В Сети сообщили о смерти блогера Насти Тропицель

18-летняя блогер-миллионник Настя Тропицель скончалась на 19-м году жизни, следует из сообщения в ее Instagram.
Известия 10:54
1K
Политика

На Украине обнаружили тайник бандеровцев 70-летней давности

Львов, Украина, 21 июня 2020, 11:16 — REGNUM Тайник, в котором находились документы «Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии» (ОУН-УПА — организация, деятельность которой запрещена в РФ) 70-летней давности, обнаружили на территории Львовской области Украины.
REGNUM 04:16
475
Футбол

Тренер ЦСКА захотел в отставку после разгрома от «Зенита»

Lenta.ru 11:15
1
Футбол

«Локомотив» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ

Коммерсантъ 12:41
Футбол

РФС и РПЛ сделали заявление по ситуации с чемпионатом

РФС, РПЛ и клубы заявляют о готовности обеспечить безопасность в ходе оставшихся матчей сезона, который был возобновлен 19 июня после паузы из-за коронавируса.
BFM.ru 12:48
8
Происшествия

Найден второй погибший при взрыве газа в жилом доме в Киеве

Тело второго погибшего найдено после взрыва газа в многоэтажном жилом доме в Киеве.
Lenta.ru 05:52
280
Происшествия

Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области

Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области.
Вести.Ru 07:31
231
Политика

Володин раскритиковал противников поправок к Конституции

Россияне, призывающие голосовать против поправок к Конституции РФ или вообще не участвовать в общероссийском голосовании, идут против своего же народа.
Телеканал 360° 08:39
149
Происшествия

В Германии 19 полицейских пострадали в результате беспорядков

В центре Штутгарта произошли беспорядки, в результате которых пострадали 19 полицейских.
RT на русском 11:32
3
Кино

Новые персонажи появились в перезапуске мультфильма «Ну, погоди»

Evo-rus.com 18 июня в 05:44
159
Общество

В Москве после грозы Варшавское шоссе ушло под воду: кадры с места

Гроза и сильнейший ливень снова внесли свои коррективы в дорожную обстановку на улицах Москвы.
Московский Комсомолец вчера в 08:50
44
Экономика

России грозит новая пенсионная реформа

Эксперт по негосударственным пенсионным фондам (НПФ) Дмитрий Александров в интервью СМИ заявил, что в 2024—2025 годах правительству РФ придется реформировать систему пенсионных накоплений, поскольку еще через 10 лет невозможно будет обеспечить выплатами всех пенсионеров.
Свободная Пресса 12:52
5
Армия и оружие

Названо наиболее вероятное направление удара США по России

РИА Новости вчера в 07:51
2,8K
Единоборства

Шлеменко отреагировал на поражение Волкова от Блейдса

Российский боец ММА Сергей Шлеменко прокомментировал поражение своего соотечественника Александра Волкова в противостоянии с Кёртисом Блейдсом на турнире UFC.
Sport.ru 03:13
Общество

Собянин: Ресторанный бизнес в Москве восстановился на 65%

После снятия ограничений ресторанный бизнес в столице заработал на 65 процентов от того уровня, который был до пандемии, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Российская газета 02:47
168
Армия и оружие

У берегов Японии обнаружили неизвестную подводную лодку

«Вечером 18 июня эсминец и патрульный самолет морских сил самообороны заметили подводную лодку, которая держала курс на запад, в прилежащей зоне у острова Амамиосима», - говорится в сообщении.
Московский Комсомолец вчера в 01:47
152
Политика

Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок

Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята.
Известия 12:31
10K
Армия и оружие

Переданные Украине американские катера могут усилить «Джавелинами»

ГЛАС.RU 06:10
33
Происшествия

Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым

Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков.
РИА Новости вчера в 05:23
611
Шоу-бизнес

Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились новым фото с детьми

Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились новым фото с тремя детьми: принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.
Версия.Инфо 05:56
1
Происшествия

Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына

РИА Новости 07:40
526
Общество

Глава Калуги заступился за девушек, станцевавших у мемориала Победы

РИА Новости 11:17
22
Технологии

Microsoft внезапно обновила Windows 7

Обновление вышло несмотря на то, что компания прекратила официальную поддержку этой операционной системы еще в начале текущего года.
Evo-rus.com 06:36
18
Как работают Яндекс.Новости?
Главное