Чиновникам неприлично выпячивать напоказ свое благосостояние, когда сотни тысяч людей в стране живут очень скромно, заявил президент РФ Владимир Путин в эксклюзивном интервью телеканалу "Россия 1". Он отметил, что аскетизм, который выставляется напоказ, также не может быть примером для подражания.

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин назвал неприличными ситуации, когда чиновники, которые призваны служить людям, выпячивают свое благосостояние.

Происшествия Активиста Петра Верзилова задержали в Москве Участник арт-проекта «Война» Петр Верзилов задержан в Москве. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ в воскресенье, 21 июня. 262

Шоу-бизнес Юлиан и Анастасия официально развелись Звёздная пара Юлиан и Анастасия официально развелись после года совместной жизни. 14

Общество Генеральная репетиция парада Победы прошла в Калининграде Ранее 20 июня экипажи ВКС выполнили пролет авиации над Красной площадью в рамках генеральной репетиции парада Победы в Москве. 83

Политика На Украине обнаружили тайник бандеровцев 70-летней давности Львов, Украина, 21 июня 2020, 11:16 — REGNUM Тайник, в котором находились документы «Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии» (ОУН-УПА — организация, деятельность которой запрещена в РФ) 70-летней давности, обнаружили на территории Львовской области Украины. 475

Футбол РФС и РПЛ сделали заявление по ситуации с чемпионатом РФС, РПЛ и клубы заявляют о готовности обеспечить безопасность в ходе оставшихся матчей сезона, который был возобновлен 19 июня после паузы из-за коронавируса. 8

Происшествия Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области. 231

Политика Володин раскритиковал противников поправок к Конституции Россияне, призывающие голосовать против поправок к Конституции РФ или вообще не участвовать в общероссийском голосовании, идут против своего же народа. 149

Экономика России грозит новая пенсионная реформа Эксперт по негосударственным пенсионным фондам (НПФ) Дмитрий Александров в интервью СМИ заявил, что в 2024—2025 годах правительству РФ придется реформировать систему пенсионных накоплений, поскольку еще через 10 лет невозможно будет обеспечить выплатами всех пенсионеров. 5

Единоборства Шлеменко отреагировал на поражение Волкова от Блейдса Российский боец ММА Сергей Шлеменко прокомментировал поражение своего соотечественника Александра Волкова в противостоянии с Кёртисом Блейдсом на турнире UFC.

Общество Собянин: Ресторанный бизнес в Москве восстановился на 65% После снятия ограничений ресторанный бизнес в столице заработал на 65 процентов от того уровня, который был до пандемии, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. 168

Армия и оружие У берегов Японии обнаружили неизвестную подводную лодку «Вечером 18 июня эсминец и патрульный самолет морских сил самообороны заметили подводную лодку, которая держала курс на запад, в прилежащей зоне у острова Амамиосима», - говорится в сообщении. 152

Политика Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята. 10K

Происшествия Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. 611