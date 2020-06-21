Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин назвал неприличным выпячивание чиновниками своего благосостояния

Президент России Владимир Путин назвал неприличными ситуации, когда чиновники, которые призваны служить людям, выпячивают свое благосостояние.
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с чего всё началось

Президент высказался о благосостоянии чиновников

Чиновникам неприлично выпячивать напоказ свое благосостояние, когда сотни тысяч людей в стране живут очень скромно, заявил президент РФ Владимир Путин в эксклюзивном интервью телеканалу "Россия 1". Он отметил, что аскетизм, который выставляется напоказ, также не может быть примером для подражания.
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Комсомольская правда07:22

Путин счел неприличным для чиновников «выпячивать» свое благосостояние

РБК07:09

Путин: чиновники не должны выпячивать своё благосостояние

RT на русском07:50

Путин считает, что чиновникам неприлично «выпячивать» свое благосостояние

ТАСС06:40

Президент высказался о благосостоянии чиновников

Вести.Ru06:25
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