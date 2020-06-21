Президент России Владимир Путин назвал неприличными ситуации, когда чиновники, которые призваны служить людям, выпячивают свое благосостояние.

Политика Путин допустил, что снова будет баллотироваться в президенты Президент России Владимир Путин не исключает, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если поправка к Конституции будет принята. 3,4K

Шоу-бизнес Юлиан и Анастасия официально развелись Звёздная пара Юлиан и Анастасия официально развелись после года совместной жизни. 9

Происшествия Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына Суд санкционировал арест жительницы Астраханской области, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, сообщает СУСК России по региону. 460

Политика Путин: Крым всегда был российским Москва, 21 июня 2020, 14:54 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Крым всегда был российским, и проживающие на полуострове люди приняли решение о воссоединении, с этим нужно согласиться. 39

Футбол «Спартак» обыграл «Арсенал» в матче чемпионата России Тула, 20 июня 2020, 19:14 — REGNUM Футболисты тульского «Арсенала» на своем поле уступили московскому «Спартаку» в матче двадцать третьего тура чемпионата России.

Происшествия Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области. 162

Единоборства Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе. 5

Происшествия В протестующем американском городе произошла стрельба В американском городе Миннеаполис, штат Миннесота, где проходят протесты после смерти чернокожего Джорджа Флойда, скончавшегося в результате жестких действий полицейских при его аресте, произошла стрельба. 19

Происшествия В Петербурге подростки напали на семью уличных музыкантов из-за песен Полиция проводит проверку после того, как группа подростков у метро напала на семейную пару безработных уличных музыкантов из-за того, что молодым людям не понравились песни под гитару, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. 298

Футбол Роналду поссорился с Сарри перед финалом Кубка Италии с «Наполи» Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду вступил в конфликт с главным тренером команды Маурицио Сарри перед финалом Кубка Италии с «Наполи».

Здоровье Московские врачи помогут бороться с коронавирусом в Забайкалье Врачи столичных поликлиник отправляются в Забайкальский край для помощи коллегам в организации лечения пациентов с новым типом коронавирусной инфекции на дому. 21

Авто Автомобили Mercedes-AMG получат электрифицированный турбокомпрессор Работает «электрифицированный» турбокомпрессор от бортовой 48-вольтовой электросети и раскручивается до 170 000 об/мин. Оптимальный температурный режим системе обеспечивает соединение турбокомпрессора, электромотора и силовой электроники с контуром охлаждения двигателя.