Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин назвал неприличным выпячивание чиновниками своего благосостояния

Президент России Владимир Путин назвал неприличными ситуации, когда чиновники, которые призваны служить людям, выпячивают свое благосостояние.
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Путин считает, что чиновникам неприлично «выпячивать» свое благосостояние

ТАСС06:40

Путин считает неприличным «выпячивание» благосостояния чиновниками

Комсомольская правда07:22

Путин счел неприличным для чиновников «выпячивать» свое благосостояние

РБК07:09

Путин раскритиковал выпячивающих свое благосостояние чиновников

РИА Новости06:41

Путин: чиновники не должны выпячивать своё благосостояние

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Путин: чиновникам не следует выпячивать напоказ свое благосостояние

РЕН ТВ06:30

Президент высказался о благосостоянии чиновников

Вести.Ru06:25
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