Политика
NewInformПутин назвал неприличным выставление напоказ благосостояния чиновников
Президент РФ Владимир Путин назвал неприличным выставление напоказ благосостояния российских чиновников. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия-1".
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Происшествия
В Липецкой области шесть человек погибли в ДТП
РИА Новости 06:21
Наука
Подтверждена связь между группой крови и тяжестью коронавируса
Ученые, проводившие независимые исследования в медицинских учреждениях Китая, в Колумбийском университете в США и в Мазандаранском медицинском университете Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью коронавируса.
Lenta.ru вчера в 20:57
Происшествия
Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео
В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.
РИА Новости вчера в 10:00
Политика
Путин: Россия за 20 лет стала другой
За 20 лет в России сильно изменилась ситуация, страна стала практически другой, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 1". Он напомнил, что 20 лет назад было всем тяжело, "страна стояла у очень опасной черты возможного коллапса или развала".
Вести.Ru 06:07
Политика
Путин оценил заявления Зеленского о Великой Отечественной войне
Российский лидер Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о Великой Отечественной войне могут негативно сказаться на отношениях Москвы и Киева.
RT на русском 04:47
Футбол
«Краснодар» согласился на перенос матча с «Динамо»
Российская газета вчера в 17:09
Футбол
«Спартак» впервые с 2017 года обыграл «Арсенал»
Lenta.ru вчера в 11:36
Политика
Путин рассказал о своем общении с внуками
Президент РФ Владимир Путин рассказал журналистам, что он общается со своими внуками, но выходит это у него нечасто.
ИА Красная Весна 06:31
Здоровье
153 человека заразились коронавирусом в Ростовской области за сутки
На 21 июня в Ростовской области у 8534 человек подтверждено заражение коронавирусом. Показатель заболевших — 203,2 на 100 тысяч населения.
Kursk.com 04:55
Политика
Путин рассказал о точках опоры политической системы России
Политическая система не должна опираться только на главу государства, заявил Путин.
Известия 06:38
Происшествия
Верзилов из Pussy Riot написал о взломе своей квартиры и исчез
Активист сообщил об этом изданию, после чего исчез. Отмечается, что в 7:16 по московскому времени Верзилов написал: «У меня дверь ломают».
Lenta.ru 05:12
Здоровье
В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19
Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru 19 июня в 10:29
Происшествия
Неизвестные открыли стрельбу в Миннеаполисе
В результате стрельбы в Миннеаполисе (штат Миннесота) погиб один человек, еще 11 получили ранения, сообщает местная полиция в Twitter.
РБК 06:54
Общество
Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом
РИА Новости 04:15
Происшествия
Британская полиция признала нападение в Рединге терактом
"Национальное контртеррористическое управление полиции теперь может подтвердить, что нападение на людей с ножом, произошедшее в Рединге вчера вечером (20 июня) было признано терактом", - говорится в сообщении.
ТАСС 06:44
Политика
Трамп ответил на подозрения СМИ о наличии у него болезни Паркинсона
Газета.Ru вчера в 22:54
Экономика
Цена акций «Яндекса» достигла нового максимума
Цена акций российского интернет-гиганта "Яндекс" на торгах Московской биржи выросла на 1,7% до 3160 рублей, по данным биржи на 14:15 мск.
Вести.Ru 19 июня в 07:37
Происшествия
В Норильске пресекли массовую драку
РИА Новости 06:37
Политика
Посол РФ в США сообщил об интересе Госдепа к саммиту «ядерной пятерки»
В госдепартаменте США заинтересовались предложением Москвы относительно саммита «ядерной пятерки», которое было изложено президентом России Владимиром Путиным в его статье, посвященной Второй мировой войне.
Известия вчера в 13:24
Происшествия
В многоэтажном доме в Дарницком районе Киева произошел взрыв газа
"21 июня в 10:00 в Дарницком районе по улице Григоренко, 41 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, по предварительным данным газовоздушной смеси, с последующим обрушением перекрытий 4, 5, 6 и 7 этажей", - говорится в сообщении на сайте спасательного ведомства.
ТАСС 03:59
Футбол
Реал Сосьедад - Реал Мадрид: где смотреть матч
Игра начнется в 23:00 и будет показана на телеканалах «Матч Футбол 1», «Футбол 1» (Украина), «Сетанта Спортс 1 Евразия», «Футбол» (Таджикистан), «СБС Спорт», «Туркменистан Спорт».
Евро-футбол.ру вчера в 19:11
Общество
Российские пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа
Несколько категорий российских граждан получат доплату к пенсии.
NewInform 19 июня в 02:18
Единоборства
Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC
Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе.
REGNUM 00:54
Общество
Коронавирус выявили в двух новых территориях Кузбасса
По данным управления Роспотребнадзора по Кемеровской области, за минувшие сутки в Кузбассе выявили 75 новых случаев заболевания коронавирусом, в том числе по одному в Юргинском МО и Яйском МР, где ранее COVID-19 не был зарегистрирован.
Газета Кемерова 04:38
Общество
Сюжет The Last Of Us Part II прошли лишь 2,4% игроков
За два дня The Last Of Us Part II получила более 32 тыс. отзывов от геймеров со всего мира, а ее средняя оценка составила 3,6 балла из 10.
CyberSport.ru 06:14
Футбол
Карпин рассказал об эмоциях от матча «Сочи» — «Ростов»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал об эмоциях после матча 23-го тура «Сочи» — «Ростов».
Metaratings вчера в 10:52
Культура
Актер Добронравов уволился из Театра Сатиры
РЕН ТВ вчера в 10:53
Общество
Британским школьникам задали сочинение о собственных похоронах
Комсомольская правда вчера в 20:52