Президент РФ Владимир Путин назвал неприличным выставление напоказ благосостояния российских чиновников. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия-1".

Наука Подтверждена связь между группой крови и тяжестью коронавируса Ученые, проводившие независимые исследования в медицинских учреждениях Китая, в Колумбийском университете в США и в Мазандаранском медицинском университете Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью коронавируса. 32

Политика Путин: Россия за 20 лет стала другой За 20 лет в России сильно изменилась ситуация, страна стала практически другой, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 1". Он напомнил, что 20 лет назад было всем тяжело, "страна стояла у очень опасной черты возможного коллапса или развала".

Политика Путин оценил заявления Зеленского о Великой Отечественной войне Российский лидер Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о Великой Отечественной войне могут негативно сказаться на отношениях Москвы и Киева. 111

Политика Путин рассказал о своем общении с внуками Президент РФ Владимир Путин рассказал журналистам, что он общается со своими внуками, но выходит это у него нечасто. 4

Происшествия Неизвестные открыли стрельбу в Миннеаполисе В результате стрельбы в Миннеаполисе (штат Миннесота) погиб один человек, еще 11 получили ранения, сообщает местная полиция в Twitter. 14

Происшествия Британская полиция признала нападение в Рединге терактом "Национальное контртеррористическое управление полиции теперь может подтвердить, что нападение на людей с ножом, произошедшее в Рединге вчера вечером (20 июня) было признано терактом", - говорится в сообщении. 191

Экономика Цена акций «Яндекса» достигла нового максимума Цена акций российского интернет-гиганта "Яндекс" на торгах Московской биржи выросла на 1,7% до 3160 рублей, по данным биржи на 14:15 мск. 1

Происшествия В многоэтажном доме в Дарницком районе Киева произошел взрыв газа "21 июня в 10:00 в Дарницком районе по улице Григоренко, 41 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, по предварительным данным газовоздушной смеси, с последующим обрушением перекрытий 4, 5, 6 и 7 этажей", - говорится в сообщении на сайте спасательного ведомства. 217

Футбол Реал Сосьедад - Реал Мадрид: где смотреть матч Игра начнется в 23:00 и будет показана на телеканалах «Матч Футбол 1», «Футбол 1» (Украина), «Сетанта Спортс 1 Евразия», «Футбол» (Таджикистан), «СБС Спорт», «Туркменистан Спорт».

Единоборства Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе. 5

Общество Коронавирус выявили в двух новых территориях Кузбасса По данным управления Роспотребнадзора по Кемеровской области, за минувшие сутки в Кузбассе выявили 75 новых случаев заболевания коронавирусом, в том числе по одному в Юргинском МО и Яйском МР, где ранее COVID-19 не был зарегистрирован. 395