Политика
ВедомостиПутин назвал неясными перспективы открытия границ Европы для россиян
Президент России Владимир Путин назвал неопределенными перспективы открытия европейских границ для российских граждан. Президент затронул эту тему во время встречи с гендиректором «Аэрофлота» Виталием Савельевым.
Читать в источнике
Оценить912
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 13:50, Ашберн
Космос
Пермяки смогут увидеть яркую комету, недавно открытую астрономами
ИА Текст (Пермь) 00:32
Футбол
Федун снимет с Цорна полномочия гендиректора «Спартака»
Цорн заступил на должность генерального директора "Спартака" с широкими полномочиями 14 мая 2019 года и должен был провести перестройку состава команды.
Газета.Ru 13:26
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 02:42
Происшествия
МВД завершило расследование дела о смертельном ДТП с участием Ефремова
Интерфакс 12:55
Политика
Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России
5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия 06:49
Армия и оружие
Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму
Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости 13:02
Здоровье
Скончался хирург пермской ГКБ № 4 Алексей Сятчихин
Business Class (Пермь) 11:36
Армия и оружие
Украина первая после США получит патрульные катера Mark VI
Еще ни одной стране Вашингтон не продавал Mark VI, поэтому Украина станет единственной после самих США, которая их получит на вооружение.
Актуальные Новости вчера в 12:23
Шоу-бизнес
Петросян подал в суд на Коклюшкина за оскорбление жены
РИА Новости 07:43
Армия и оружие
РФ приняла на вооружение самую передовую и точную в мире ПВО
Что происходит 08:03
Общество
Суд отклонил жалобу Грудинина по делу «Совхоза имени Ленина»
Экс-кандидат в президенты России обжаловал решение арбитражного суда Московской области, который частично удовлетворил иск акционеров ЗАО «Совхоз имени Ленина» о взыскании с директора 1,066 млрд рублей.
REGNUM 08:30
Происшествия
Пролив Дарданеллы перекрыт из-за лесного пожара
Движение судов в проливе Дарданеллы в Турции приостановлено из-за лесного пожара на полуострове Галлиполи, сообщает турецкий телеканал NTV.
Коммерсантъ 13:18
Происшествия
Ан-2 упал около нижегородского Дзержинска
"В 16:38 поступило сообщение о падении воздушного судна (со слов заявителя - Ан-2)", - говорится в сообщении.
Интерфакс 10:23
Общество
Фигурантка дела «Седьмой студии» Апфельбаум обжаловала приговор
RT на русском 11:55
Политика
Великобритания ввела санкции против 25 россиян по «делу Магнитского»
Великобритания объявила о введении персональных санкций против 25 россиян, которых Лондон считает причастными к смерти юриста Сергея Магнитского, скончавшегося в 2009 г. в следственном изоляторе «Матросская Тишина».
Ведомости 11:33
Культура
Скончался итальянский композитор Эннио Морриконе
Умер Эннио Морриконе - легендарный итальянский композитор ушел из жизни в одной из клиник Рима в ночь на понедельник, 6 июля.
Российская газета 03:17
Здоровье
Минздрав отправил в отставку главврача Уярской районной больницы
По итогам выезда министерством здравоохранения принята отставка главного врача, назначен исполняющий обязанности руководителя учреждения, — рассказали в Министерстве здравоохранения края.
7 канал Красноярск вчера в 23:45
Авто
BMW предложила клиентам подписку на круиз-контроль и подогрев сидений
С 1 июля европейские дилеры BMW продают автомобили с обновляемой операционной системой iDrive 7. У базовых версий, в которых недоступен целый ряд опций, есть возможность подключить их при оформлении подписки.
За рулем вчера в 11:05
Шоу-бизнес
Сыгравший Полежайкина в «Папиных дочках» актер попал в больницу
RuNews24.ru вчера в 09:13
Спорт
Легкоатлет Волков работает над сменой спортивного гражданства
Обладатель юношеского рекорда мира в прыжках с шестом россиянин Матвей Волков работает над вопросами смены спортивного гражданства.
RT на русском 09:47
Общество
В Израиле решили закрыть клубы, бары и спортзалы
Правительство Израиля приняло решение о закрытии залов для мероприятий, клубов, баров, спортивных залов, в ресторанах вводится ограничение на допустимое число посетителей в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, говорится в совместном заявлении пресс-службы премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министерства здравоохранения.
РИА Новости 10:34
Армия и оружие
ВМС США не получили стелс-ракету RGM-184A
Американские ВМС до сих пор не получили стелс-ракету RGM-184A, которую потеряли в прошлом году во время стрельб по списанному фрегату Oliver Hazard Perry в Тихом океане, пишут СМИ.
Газета.Ru 08:42
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06:05
Общество
В Ленобласти к ЕГЭ по русскому языку допущены 4,3 тыс. выпускников
Санкт-Петербург, 6 июля 2020, 11:36 — REGNUM В Ленинградской области к единому государственному экзамену по русскому языку допущены 4299 выпускников.
REGNUM 04:36
Наука
Создана меняющая свою форму ткань
Уже существующий роботизированный текстиль обычно идёт в комплекте с громоздкими внешними машинами, которые управляют его формой.
Ferra 04 июля в 12:44
Здоровье
В Китае и Монголии зафиксировали случаи заражения бубонной чумой
В Западной Монголии в регионе, который граничит с российской Республикой Алтай, выявили два случая заражения бубонной чумой.
BFM.ru 11:25