с чего всё началось

Президент России Владимир Путин назвал неопределенными перспективы открытия европейских границ для российских граждан. Президент затронул эту тему во время встречи с гендиректором «Аэрофлота» Виталием Савельевым.

Футбол Федун снимет с Цорна полномочия гендиректора «Спартака» Цорн заступил на должность генерального директора "Спартака" с широкими полномочиями 14 мая 2019 года и должен был провести перестройку состава команды.

Общество Суд отклонил жалобу Грудинина по делу «Совхоза имени Ленина» Экс-кандидат в президенты России обжаловал решение арбитражного суда Московской области, который частично удовлетворил иск акционеров ЗАО «Совхоз имени Ленина» о взыскании с директора 1,066 млрд рублей. 31

Происшествия Пролив Дарданеллы перекрыт из-за лесного пожара Движение судов в проливе Дарданеллы в Турции приостановлено из-за лесного пожара на полуострове Галлиполи, сообщает турецкий телеканал NTV.

Происшествия Ан-2 упал около нижегородского Дзержинска "В 16:38 поступило сообщение о падении воздушного судна (со слов заявителя - Ан-2)", - говорится в сообщении. 6

Политика Великобритания ввела санкции против 25 россиян по «делу Магнитского» Великобритания объявила о введении персональных санкций против 25 россиян, которых Лондон считает причастными к смерти юриста Сергея Магнитского, скончавшегося в 2009 г. в следственном изоляторе «Матросская Тишина». 1,6K

Культура Скончался итальянский композитор Эннио Морриконе Умер Эннио Морриконе - легендарный итальянский композитор ушел из жизни в одной из клиник Рима в ночь на понедельник, 6 июля. 552

Здоровье Минздрав отправил в отставку главврача Уярской районной больницы По итогам выезда министерством здравоохранения принята отставка главного врача, назначен исполняющий обязанности руководителя учреждения, — рассказали в Министерстве здравоохранения края. 35

Авто BMW предложила клиентам подписку на круиз-контроль и подогрев сидений С 1 июля европейские дилеры BMW продают автомобили с обновляемой операционной системой iDrive 7. У базовых версий, в которых недоступен целый ряд опций, есть возможность подключить их при оформлении подписки. 12

Спорт Легкоатлет Волков работает над сменой спортивного гражданства Обладатель юношеского рекорда мира в прыжках с шестом россиянин Матвей Волков работает над вопросами смены спортивного гражданства.

Общество В Израиле решили закрыть клубы, бары и спортзалы Правительство Израиля приняло решение о закрытии залов для мероприятий, клубов, баров, спортивных залов, в ресторанах вводится ограничение на допустимое число посетителей в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, говорится в совместном заявлении пресс-службы премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министерства здравоохранения. 5

Армия и оружие ВМС США не получили стелс-ракету RGM-184A Американские ВМС до сих пор не получили стелс-ракету RGM-184A, которую потеряли в прошлом году во время стрельб по списанному фрегату Oliver Hazard Perry в Тихом океане, пишут СМИ. 7

Общество Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм. 671