Политика

RT на русскомRT на русскомПутин заявил об отсутствии ясности с открытием границ ЕС для россиян

Ранее Евросоюз опубликовал список стран, для которых с 1 июля открылась Шенгенская зона, России в нём нет.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин в ходе беседы с главой «Аэрофлота» Виталием Савельевым заявил о том, что ситуация с открытием иностранных аэропортов для российских туристов остается неясной, стенограмму встречи приводит
 сайт Кремля.
РБК07:41

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Путин назвал неясными перспективы открытия границ Европы для россиян

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Путин заявил об отсутствии ясности с открытием границ ЕС для россиян

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Путин: неясно, когда иностранные границы откроются для россиян

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Путин заявил об отсутствии ясности с открытием границ ЕС для россиян

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Интерфакс07:02

Путин заявил, что пока не ясно, когда страны Европы откроют свои границы для россиян

ТАСС07:19
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 12:14, Ашберн
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Политика

МВД выявило более 200 правонарушений во время голосования по поправкам

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Армия и оружие

В Сирии российский Су-57 успешно поохотился на американский F-35

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Происшествия

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Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

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Общество

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Политика

Великобритания ввела санкции против 25 россиян по делу Магнитского

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Происшествия

Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице

РИА Новости 09:35
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Происшествия

Убитым в Австрии россиянином был выходец из Чечни Мартин Бек

Убитый в австрийском Герасдорфе россиянин оказался выходцем из Чечни – в соответствии с программой защиты личности получил в Австрии имя Мартин Бек.
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Авто

Создатели родстера «Крым» выпустят пикап

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Авто

Honda обновила компактный кроссовер Honda WR-V

Автомобильный бренд Honda сообщил об обновлении компактного кроссовера Honda WR-V на индийском авторынке, который считается основным для данных паркетников.
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Энергетика

«Газпром» приостановил поставку газа через Польшу

После чего «Газпрому» пришлось бронировать транзитные мощности на аукционе для поставки через территорию Польши у местного оператора Gaz-System.
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Общество

ВОЗ призвали признать передачу коронавируса по воздуху

Вашингтон, 5 июля 2020, 22:51 — REGNUM Открытое письмо, в котором содержится просьба ко Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пересмотреть ее рекомендации по борьбе с коронавирусом, подписали более 230 ученых из 32 стран мира.
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Экономика

Всемирный банк ожидает падения ВВП России до 11-летнего минимума

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Басманный суд заочно арестовал гражданина США и объявил в розыск

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Блогер создал чит для CS:GO, который наказывает пользователей за нечестную игру

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Защитник «Индепендьенте» Гастон Сильва может продолжить карьеру в РПЛ.
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Отставка генерал-майора юстиции Какошина стала продолжением зачистки в МВД, связанной с арестом двух других бывших заместителей главы департамента — Александра Краковского и Александра Бирюкова, которых обвиняют в превышении должностных полномочий.
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Обвинившая фотографа Тарантино в изнасиловании модель попала на допрос

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В Нижегородской области разбился легкомоторный самолет

Ранее 13 июня при крушении легкомоторного самолета Як-52 под Самарой погибли два пилота.
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На Кубани построят новую трассу Джубга-Сочи — в обход населенных пунктов

Новую трассу Джубга-Сочи возведут в Краснодарском крае, ее протяженность составит 119 километров, дорога будет построена в обход населенных пунктов, сообщил РИА Новости губернатор края Вениамин Кондратьев.
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Больше половины заболевших самарцев выздоровели от коронавируса

«На протяжении последнего времени число выздоровевших на 10-15% превышает исло поступающих в больницы с подозрение на коронавирусную инфекцию – об этом свидетельствует ежедневная статистика» - доложил губернатору Врио министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко.
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В Западной Монголии в регионе, который граничит с российской Республикой Алтай, выявили два случая заражения бубонной чумой.
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Прокуратура запросила шесть лет для журналистки Прокопьевой

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