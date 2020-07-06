с чего всё началось

Ранее Евросоюз опубликовал список стран, для которых с 1 июля открылась Шенгенская зона, России в нём нет.

Путин заявил об отсутствии ясности с открытием границ ЕС для россиян

Общество Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм. 597

Политика Великобритания ввела санкции против 25 россиян по делу Магнитского Великобритания объявила о введении персональных санкций против 25 россиян, которых Лондон считает причастными к смерти юриста Сергея Магнитского, скончавшегося в 2009 г. в следственном изоляторе «Матросская тишина». 1,2K

Происшествия Убитым в Австрии россиянином был выходец из Чечни Мартин Бек Убитый в австрийском Герасдорфе россиянин оказался выходцем из Чечни – в соответствии с программой защиты личности получил в Австрии имя Мартин Бек. 53

Авто Создатели родстера «Крым» выпустят пикап Российская инженерная команда BRT (Bauman Racing Team), разработавшая молодежный родстер «Крым», собирается выпустить пикап. 5

Авто Honda обновила компактный кроссовер Honda WR-V Автомобильный бренд Honda сообщил об обновлении компактного кроссовера Honda WR-V на индийском авторынке, который считается основным для данных паркетников.

Энергетика «Газпром» приостановил поставку газа через Польшу После чего «Газпрому» пришлось бронировать транзитные мощности на аукционе для поставки через территорию Польши у местного оператора Gaz-System. 8

Общество ВОЗ призвали признать передачу коронавируса по воздуху Вашингтон, 5 июля 2020, 22:51 — REGNUM Открытое письмо, в котором содержится просьба ко Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пересмотреть ее рекомендации по борьбе с коронавирусом, подписали более 230 ученых из 32 стран мира. 1,1K

Происшествия Басманный суд заочно арестовал гражданина США и объявил в розыск Басманный суд Москвы принял решение о заочном аресте гражданина США Питера Джейкоба Штерна, который обвиняется в особо крупной растрате.

Кино «Форрест Гамп» Земекиса признан самым популярным фильмом 1990-х годов Фильм Форрест Гамп режиссера Роберта Земекиса стал самой популярной лентой 1990-х среди жителей разных стран по результатам исследования американской телекоммуникационной компании Frontier Communications. 35

Киберспорт Блогер создал чит для CS:GO, который наказывает пользователей за нечестную игру Программист и блогер ScriptKid разработал чит для CS:GO, который не дает преимущества в игре, а наказывает пользователей за попытку обмана.

Происшествия Путин отправил в отставку генерала МВД Отставка генерал-майора юстиции Какошина стала продолжением зачистки в МВД, связанной с арестом двух других бывших заместителей главы департамента — Александра Краковского и Александра Бирюкова, которых обвиняют в превышении должностных полномочий. 46

Происшествия В Нижегородской области разбился легкомоторный самолет Ранее 13 июня при крушении легкомоторного самолета Як-52 под Самарой погибли два пилота. 5