с чего всё началось

Президент России Владимир Путин назвал неопределенными перспективы открытия европейских границ для российских граждан. Президент затронул эту тему во время встречи с гендиректором «Аэрофлота» Виталием Савельевым.

Общество В Ленобласти к ЕГЭ по русскому языку допущены 4,3 тыс. выпускников Санкт-Петербург, 6 июля 2020, 11:36 — REGNUM В Ленинградской области к единому государственному экзамену по русскому языку допущены 4299 выпускников.

Экономика Кабмин утвердил выдачу субсидий предприятиям на профилактику COVID-19 Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила выдачи субсидий бизнесу для профилактики коронавирусной инфекции.

Политика Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России 5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.

Армия и оружие Украина испытала турецкий боевой беспилотник Испытания турецкого дрона Bayraktar ТВ2 провели вооруженные силы Украины, соответствующий видеоролик опубликован 3 июля в Facebook информационного агентства Defense Express.

Общество Дания смягчила требования к способным достроить Nord Stream 2 судам В пресс-службе Nord Stream 2 AG указали, что судно с якорным позиционированием успешно применялось при строительстве датского участка эксплуатируемого газопровода «Северный поток», а также при строительстве участка газопровода «Северный поток-2» в водах Германии.

Происшествия Против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта Против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье об отсутствии уведомления о наличии иностранного паспорта, сообщается на сайте издания.

Наука Раскрыта смертельная опасность заражения коронавирусом Ученые из Британии обнаружили пять генетических мутаций, которые повышают риск летального исхода у больных COVID-19 до 13 раз.

Наука Ядовитые железы были обнаружены у южноамериканской амфибии Специалисты из США смогли выяснить, что у безногих амфибий, которые обитают на территории Южной Америки, имеются полноценные ядовитые железы.

Общество В Брянской области начали второй этап снятия ограничений "С 6 июля Брянская область переходит ко второму этапу снятия ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Общество «Аэрофлот» не взял питомцев россиян на вывозной рейс из Шанхая В аэропорту пассажирам с животными сказали, что для них найдется место только в том случае, если они оставят питомцев.

Общество Минкомсвязь создала систему отслеживания контактов больных COVID-19 В Минкомсвязи создали регламент отслеживания контактов больных коронавирусом на основе геолокации и данных операторов связи.

Автоспорт Квят не преклонил колено в знак протеста «Формулы-1» против расизма Шесть гонщиков команд "Формулы-1", включая россиянина Даниила Квята, не стали преклонять колено в знак поддержки движения Black Lives Matter против расовой дискриминации на Гран-при Австрии.

Технологии Опрос намекнул на предполагаемую стоимость PlayStation 5, но пользователи решили, что она слишком хороша Один из пользователей форума Reddit рассказал, что недавно проходил опрос от компании Nielsen, который намекнул на предположительную стоимость новой домашней игровой консоли PlayStation 5. К слову, на самом форуме модераторы ветку решили потереть, но Интернет всё помнит.

Авто Toyota анонсировала новый кроссовер Corolla Cross Компания Toyota назвала официальную дату премьеры нового кроссовера Toyota Corolla Cross. Модель будет представлена 9 июля.

Политика Лондон объявил о введении персональных санкций против 25 россиян Еще 25 россиян попали под санкции в связи с "делом Магнитского".

Шоу-бизнес Французская актриса Ева Грин отмечает 40-летний юбилей Актёрскую карьеру знаменитость начинала в театре, затем состоялся её кинодебют в драме Бернардо Бертолуччи "Мечтатели" Блистательной и успешной голливудской актрисе Еве Грин исполнилось 40 лет.

Киберспорт Devolver и Flying Wild Hog анонсировали экшен Shadow Warrior 3 Все ожидали этого только на шоу Devolver Direct 11 июля, но разработчики решили приятно удивить поклонников ранним анонсом: компания Devolver Digital и студия Flying Wild Hog представили Shadow Warrior 3 для ПК.

Происшествия Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточно доказательств невиновности артиста в смертельной аварии.