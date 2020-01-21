Политика
Газета.RuПутин назвал новый кабинет министров сбалансированным
Представляя новое правительство, Владимир Путин назвал его состав "сбалансированным" и призвал в ускоренном режиме добиться роста благосостояния россиян. Ключевых назначений в социально-экономическом блоке три.
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Здоровье
Создание российской вакцины от китайского коронавируса займет полгода
Как сообщили «Известиям» в Центре стратегического планирования Минздрава, создание российской вакцины займет минимум полгода и потребует значительных средств.
Общество
Число жертв нового коронавируса в Китае достигло девяти
Жертвами нового коронавируса в Китае стали девять человек. За сутки от пневмонии нового типа умерло три человека.
Авто
Компания Geely покажет седан на платформе Volvo
Новинка будет дебютным седаном бренда, в основу которого ляжет модельное шасси CMA, разработанное вместе с компанией Volvo.
Политика
Кто покинул российское правительство
Премьером стал Михаил Мишустин, пообещавший перемены в правительстве.
Экономика
Новая пенсионная схема может заработать с 2022 года
«Предполагается, что система заработает 1 января 2022 года»,— сказал господин Швецов в ходе совещания в Госдуме по новому плану гарантированных пенсионных накоплений (цитата по ТАСС).
Шоу-бизнес
Сколько на самом деле Ксения Собчак платит за виллу на Мальдивах
Как позже посчитали журналисты, эта вилла с несколькими спальнями, винным погребом и собственным бассейном, должна обходиться Собчак в сумму от 1,5 до 1,7 млн рублей в сутки.
Происшествия
В Новосибирске загорелся крематорий
Общество
Защита россиянина Винника пожаловалась на Грецию в ООН
Защита россиянина Александра Винника, арестованного в Греции по запросу США, пожаловалась в ООН на Грецию в связи с нарушением прав человека.
Здоровье
Врач-эндокринолог назвал суточную норму потребления воды
В комментарии изданию «Аргументы и Факты» специалист заявил, что норма потребления воды на килограмм веса составляет 30–50 миллилитров.
Гаджеты
На рынок вышел российский смартфон с NFC дешевле 6000 рублей
Основная камера имеет разрешение 13 Мп, есть функция разблокировки смартфона с помощью сканера отпечатков пальцев, индикатор уведомлений, расположенный на задней панели устройства, поддержка LTE и аккумулятор емкостью 2950 мА•ч. Смартфон BQ 6042L Magic E стоит 5 990 рублей.
Политика
Министром здравоохранения назначен глава Росздравнадзора
Новым министром здравоохранения стал Михаил Мурашко, следует из указа президента России Владимира Путина.
Авто
Toyota отзывает 3,4 млн машин из-за проблем с подушками безопасности
Крупнейший японский автопроизводитель Toyota отзовет 3,4 млн своих автомобилей по всему миру из-за проблем с подушками безопасности.
Политика
Рошаль оценил назначение Мурашко на пост главы Минздрава РФ
Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль прокомментировал назначение Михаила Мурашко на пост главы Министерства здравоохранения РФ.
Политика
В России сформировали новое правительство
Президент России Владимир Путин уже принял новый состав, говорится в указе от 21 января.
Культура
Актера Виктора Ракова госпитализировали в Москве
В Москве срочно госпитализирован актер театра и кино, народный артист России Виктор Раков, сообщает телеграм-канал 112.
Общество
«Ъ»: долги россиян по ЖКХ смогут взыскивать коллекторы
Коллекторские агентства будут допущены до работы с долгами россиян за жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ), сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на информированные источники.
Фигурное катание
На чемпионате Европы по фигурному катанию Россия помчится за Плющенко
В предварительной заявке на чемпионат Европы в произвольной программе вновь есть четверные флип, сальхов, лутц, тулуп и еще один тулуп в каскаде с тройным сальховом.
Авто
Составлен топ-10 популярных иномарок с пробегом в России в 2019 году
Игры
Опубликован полный тизер-трейлер Godfall с демонстрацией геймплея
В сеть выложили полный тизер-трейлер предстоящей экшен-RPG (ролевая игра, в которой результат часто зависит от реакции геймера) нового поколения Godfall.
Игры
Capcom перезапустила разработку Resident Evil 8 полгода назад
Разработку Resident Evil 8 перезапустили 6-7 месяцев назад. Над игрой работали с конца 2016 года.
Армия и оружие
В Донецке убили замкомандира полка МВД ДНР Алексея Кривулю
В понедельник, 20 января, в Донецке был убит заместитель командира полка специального назначения внутренних войск МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики Алексей Кривуля (позывной Грин), сообщил РИА Новости депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
Здоровье
Врач назвал признаки возможной смерти из-за отрыва тромба
Нередко причиной оторвавшегося тромба у девушек является варикозное расширение вен таза или нижних конечностей, а у молодых мужчин – мерцательная аритмия.
Хоккей
Гол Бучневича не спас «Рейнджерс» от проигрыша «Айлендерс»
Стоит отметить, что российский нападающий "Рейнджерс" Павел Бучневич забросил одну шайбу, тогда как другой отечественный форвард, Артемий Панарин пропустил встречу по причине травмы.
Армия и оружие
Названо необходимое время для отражения ракетного удара по Москве
Для отражения ракетного удара по Москве системам противоракетной обороны понадобится несколько десятков минут.
Политика
В Москве представят новый состав правительства страны
Сегодня в столице представят новый состав правительства страны.
Космос
Наука крупным планом: в погоне за молниями
Возглавляет ее кандидат физико-математических наук Роман Валерьевич Васильев, ученый и мечтатель.