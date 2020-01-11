Политика
РБКПутин назвал новый срок возможного запуска «Северного потока-2»
Президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель обозначил сроки возможного запуска «Северного потока-2» с учетом введенных в конце минувшего года санкций США, передает корреспондент РБК.
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Политика
Парламентарии Ирака сообщили о консультациях с Россией по покупке Багдадом С-400
Власти Ирака рассматривают возможность приобретения у РФ зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 и проводят соответствующие консультации с российской стороной.
Происшествия
На заводе под Белгородом взорвался газ
Экономика
В России подорожала аренда квартир
В России в 2019 году аренда жилья подорожала в среднем на 5−7%.
Политика
Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране Boeing
Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов призвал возложить ответственность за крушение украинского Boeing не только на Иран, но и на Россию.
Общество
Франция откажется от самого критикуемого положения пенсионной реформы
Правительство Франции решило временно отказаться от самого критикуемого положения проекта пенсионной реформы — достижения 64 лет для получения полной пенсии, сообщает портал France Info со ссылкой на обращение премьер-министра страны, направленное профсоюзам.
Происшествия
В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы
В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".
Политика
Иранские власти признали, что украинский самолет был сбит
Ранее сообщалось, что Киев намерен потребовать компенсаций в случае, если окажется, что украинский Боинг в Иране был сбит.
Происшествия
В Китае первый человек умер от неизвестного ранее вируса
Футбол
Агузаров – о слухах по поводу Игнатьева: Посмеялись с Ваней над этим бредом
Алан Агузаров, представитель форварда «Рубина» Ивана Игнатьева опроверг слух о том, что 21-летний футболист сменил команду из-за нарушения спортивного режима.
Происшествия
Российская модель выпала из окна квартиры в центре Москвы
В центре Москвы из окна выпала российская модель и актриса Ксения Пунтус, сообщает Baza.
Технологии
Пользователям Windows 7 предложили альтернативную ОС
Разработчики графического окружения KDE для Linux решили воспользоваться ситуацией и предложили тем, кто не хочет расставаться с «семёркой», перейти на Linux с соответствующим оформлением.
Политика
В Иране потребовали отставки аятоллы Хаменеи
Футбол
Кашшаи: «Даже не мечтал о том, что получу предложение из РФС»
Даже не мечтал, что как спортивному менеджеру мне сразу же предложат столь серьезное задание в футбольной ассоциации очень престижной страны.
Общество
В Ираке убили стрингера видеоагентства Ruptly
Вооруженные люди убили в иракском городе Басра стрингера-оператора видеоагентства Ruptly Сафаа Гали.
Политика
Бортовые самописцы со сбитого в Иране самолета расшифруют на Украине
На Украине будет вестись работа по расшифровке записей с бортового самописца украинского пассажирского Boeing 737, который был сбит в Иране 8 января.
Происшествия
Актриса Бочкарева признала вину в деле о хранении кокаина
Шоу-бизнес
Актриса Сальма Хайек рассказала о лопнувшем платье на «Оскаре»
Речь идет о церемонии 2003 года – звезду номинировали на «Оскар» на звание лучшей актрисы за работу в фильме «Фрида».
Армия и оружие
Российский корабль нагнал американский эсминец в Аравийском море
Российский военный корабль приблизился к американскому эсминцу USS Farragut в северной части Аравийского моря, сообщает пресс-служба Пятого флота ВМС США.
Политика
Зеленский обратился к украинцам из-за трагедии с самолетом в Иране
Президент Украины Владимир Зеленский 11 января выступил с обращением к гражданам и пообещал провести детальное расследование катастрофы Boeing 737 в небе над Ираном, а также выплатить компенсации семьям погибших.
Технологии
Google просят разрешить удалять в Android предустановленные программы
Как сообщает ToDay News Ufa, смартфоны на Android, при установке ПО, получают предустановленные приложения, которые удалить невозможно.
Происшествия
Генконсул РФ опроверг задержание Евгения Пригожина в ФРГ
Генконсул России в Мюнхене Сергей Ганжа опроверг сообщения о задержании российского бизнесмена Евгения Пригожина в Германии, сообщает «Интерфакс».
Политика
В сети появилось видео пуска в Иране ракеты по украинскому самолету
Журналист американской газеты The New York Times Кристиан Триберт опубликовал в Twitter видеозапись, на которой предположительно запечатлен пуск системой ПВО Ирана ракеты по самолету Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины».
Здоровье
В Смоленске снизилось число заболевших гриппом и ОРВИ
В Смоленской области и Смоленске снизился уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ.
Авто
Fitch: Падение объемов продаж авто грозит спадом глобального ВВП
Представители МВФ выяснили, что в 2018 за счет сокращения продаж машин было обеспечено 20% в структуре общего замедления роста мирового ВВП, в то время как в глобальной торговле показатель составил 30%.
Происшествия
Под Орлом три человека погибли в ДТП с украинским микроавтобусом
Три человека погибли и семеро, в том числе подросток, пострадали в результате ДТП с микроавтобусом в Орловской области.
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy A51 появится в 5G-версии
Политика
Один из создателей World of Tanks намерен основать в России партию
Директор по продукту World of Tanks компании Wargaming.net Вячеслав Макаров планирует создать Партию прямой демократии.