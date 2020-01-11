Президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель обозначил сроки возможного запуска «Северного потока-2» с учетом введенных в конце минувшего года санкций США, передает корреспондент РБК.

Экономика В России подорожала аренда квартир В России в 2019 году аренда жилья подорожала в среднем на 5−7%.

Политика Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране Boeing Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов призвал возложить ответственность за крушение украинского Boeing не только на Иран, но и на Россию.

Общество Франция откажется от самого критикуемого положения пенсионной реформы Правительство Франции решило временно отказаться от самого критикуемого положения проекта пенсионной реформы — достижения 64 лет для получения полной пенсии, сообщает портал France Info со ссылкой на обращение премьер-министра страны, направленное профсоюзам.

Происшествия В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".

Технологии Пользователям Windows 7 предложили альтернативную ОС Разработчики графического окружения KDE для Linux решили воспользоваться ситуацией и предложили тем, кто не хочет расставаться с «семёркой», перейти на Linux с соответствующим оформлением.

Политика Бортовые самописцы со сбитого в Иране самолета расшифруют на Украине На Украине будет вестись работа по расшифровке записей с бортового самописца украинского пассажирского Boeing 737, который был сбит в Иране 8 января.

Политика Зеленский обратился к украинцам из-за трагедии с самолетом в Иране Президент Украины Владимир Зеленский 11 января выступил с обращением к гражданам и пообещал провести детальное расследование катастрофы Boeing 737 в небе над Ираном, а также выплатить компенсации семьям погибших.

Происшествия Генконсул РФ опроверг задержание Евгения Пригожина в ФРГ Генконсул России в Мюнхене Сергей Ганжа опроверг сообщения о задержании российского бизнесмена Евгения Пригожина в Германии, сообщает «Интерфакс».

Политика В сети появилось видео пуска в Иране ракеты по украинскому самолету Журналист американской газеты The New York Times Кристиан Триберт опубликовал в Twitter видеозапись, на которой предположительно запечатлен пуск системой ПВО Ирана ракеты по самолету Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины».