Политика

РБКРБКПутин назвал новый срок возможного запуска «Северного потока-2»

Президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель обозначил сроки возможного запуска «Северного потока-2» с учетом введенных в конце минувшего года санкций США, передает корреспондент РБК.
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