Нынешняя ситуация с ценами на нефть является серьезным вызовом для нашей страны. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин и сообщил, что правительство готовит новые меры поддержки экономики и в ближайшее время о них скажут публично.

Путин назвал нынешнюю ситуацию с ценами на нефть вызовом для России

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