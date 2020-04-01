Энергетика
Комсомольская правдаПутин назвал нынешнюю ситуацию с ценами на нефть вызовом для России
Нынешняя ситуация с ценами на нефть является серьезным вызовом для нашей страны. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин и сообщил, что правительство готовит новые меры поддержки экономики и в ближайшее время о них скажут публично.
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Путин назвал нынешнюю ситуацию с ценами на нефть вызовом для России
Комсомольская правдавчера в 13:24
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Комментарии
Происшествия
В Ростовской области оценили состояние заболевших COVID-19
Ростов-на-Дону, 2 апреля 2020, 11:16 — REGNUM Врачи оценили состояние здоровья заболевших коронавирусной пневмонией жителей Ростовской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора 2 апреля.
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Госдума одобрила уголовное наказание для нарушителей карантина
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Ранее сообщалось, что в столице подтверждено 267 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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В России зарегистрирован 771 новый случай коронавируса
За минувшие сутки, 1 апреля, в России был зарегистрирован 771 случай заражения новой коронавирусной инфекцией.
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В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету
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США купили у России доставленное в Нью-Йорк медицинское оборудование
"В продолжение телефонного разговора президента Трампа и президента Путина 30 марта США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были переданы 1 апреля в Нью-Йорке Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении госдепартамента США со ссылкой на Ортэгус.
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В Москве умерли три пациента с коронавирусом
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О необходимости продлить нерабочие дни накануне на совещании с президентом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Россия с сентября 2019 года сократила количество ядерных боеголовок в своем арсенале на 100 штук, США - на три, свидетельствуют данные американского госдепартамента.
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
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Цена нефти Brent выросла более чем на 10%
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне на бирже ICE в Лондоне утром в четверг выросла на 10,1% – до 27,24 доллара за баррель, следует из данных торговой площадки.
Армия и оружие
В Армении вспоминают героев апрельской войны 2016 года
2 апреля в Армении и Арцахе (Нагорно-Карабахская Республика) вспоминают события начала апреля 2016 года, когда случилась самая большая эскалация в зоне нагорно-карабахского конфликта.
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Росстат предложил перенести перепись населения на 2021 год
Росстат предложил перенести на 2021 год всероссийскую перепись населения, основной этап которой запланирован на октябрь текущего года, говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в РБК.
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Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
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ВОЗ рекомендует носить маски лишь врачам и больным
Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не рекомендуют носить маски людям, если они не заражены вирусом или не ухаживают за больными.
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Стал известен перечень из 646 системообразующих организаций экономики РФ
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РБК узнал детали о стресс-тестах для системообразующих компаний
Минэкономики разработало стресс-тестирование финансовой устойчивости системообразующих организаций в условиях ухудшения экономической ситуации.
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Впервые за полтора года Земфира выпустила новую песню
Певица Земфира на своём YouTube-канале, а также на цифровых сервисах, опубликовала новую песню под названием "Крым".
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Промышленность просит обеспечить защиту сотрудников
Промышленность просит обеспечить защиту сотрудников Проникновение коронавируса на предприятия, в том числе в моногорода и вахтовые поселки, становится серьезной проблемой для промышленности: среди рабочих уже более десятка только подтвержденных случаев.
Здоровье
Роспотребнадзор дал новое поручение руководителям регионов страны
Главный санитарный врач РФ Анна Попова поручила губернаторам провести анализ на наличие коронавируса COVID-19 всем гражданам старше 65 лет с симптомами ОРВИ.
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В АПЛ хотят увеличить количество замен после возобновления сезона
Главные тренеры клубов английской Премьер-лиги и Английской футбольной лиги намерены предложить увеличение количества замен после возобновления сезона, который был прерван из-за пандемии коронавируса, сообщает The Telegraph.
Экономика
В Сбербанке отметили снижение спроса на наличные
В Сбербанке отметили снижение спроса на наличные рубли и иностранную валюту.