Энергетика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаПутин назвал нынешнюю ситуацию с ценами на нефть вызовом для России

Нынешняя ситуация с ценами на нефть является серьезным вызовом для нашей страны. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин и сообщил, что правительство готовит новые меры поддержки экономики и в ближайшее время о них скажут публично.
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Путин: нынешняя ситуация с ценами на нефть стала серьёзным вызовом для РФ

News.ruвчера в 13:23

Путин назвал текущие цены на нефть вызовом для страны

МИР 24вчера в 13:35

Путин назвал снижение цен на нефть серьезным вызовом для страны

Российская газетавчера в 13:32

Путин назвал нынешнюю ситуацию с ценами на нефть вызовом для России

Комсомольская правдавчера в 13:24

Путин: падение цен на нефть — это серьезный вызов для экономики России

REGNUMвчера в 14:23

Путин назвал вызовом цены на нефть

Газета.Ruвчера в 13:08
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Комментарии

Происшествия

В Ростовской области оценили состояние заболевших COVID-19

Ростов-на-Дону, 2 апреля 2020, 11:16 — REGNUM Врачи оценили состояние здоровья заболевших коронавирусной пневмонией жителей Ростовской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора 2 апреля.
REGNUM 04:16
Общество

В Кремле и Минобороны рассматривают другие сценарии парада Победы

Газета.Ru 02:29
Общество

Госдума одобрила уголовное наказание для нарушителей карантина

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об уголовной ответственности за нарушение карантина, сообщает РИА Новости.
Толк 31 марта в 05:22
Общество

Названы ключевые симптомы коронавируса

Ученые указывают на то, что в сочетании с другими симптомами у людей с потерей обоняния и вкуса вероятность наличия коронавирусной инфекции в три раза выше, и рекомендуют при появлении этих признаков прибегнуть к строгой самоизоляции на семь дней.
РИА Новости вчера в 10:25
Единоборства

Российский боец Эмеев прокомментировал отмену боя Хабиба и Фергюсона

Газета.Ru 04:34
Общество

Губернатор Владимирской области утвердил три вида спецпропусков

Губернатор Владимир Сипягин утвердил три вида справок, разрешающих гражданам свободное перемещение по территории Владимирской области на период режима повышенной готовности. (Образец справок в статье).
Владимирские ведомости вчера в 12:03
Общество

Почти половина новых заболевших коронавирусом в Москве моложе 45 лет

Ранее сообщалось, что в столице подтверждено 267 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
РИА Новости вчера в 04:09
Общество

В России зарегистрирован 771 новый случай коронавируса

За минувшие сутки, 1 апреля, в России был зарегистрирован 771 случай заражения новой коронавирусной инфекцией.
БИЗНЕС Online 03:29
Общество

В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету

В России выявили 3548 больных коронавирусом (2475 из них — в Москве), 30 человек скончались, 235 выздоровели.
РИА Новости вчера в 20:13
Общество

МВД составило более 1200 протоколов на нарушителей режима самоизоляции

Сотрудники МВД к вечеру 1 апреля составили 1250 протоколов в отношении нарушителей режима самоизоляции, введенного в большинстве регионов России из-за распространения коронавирусной инфекции.
Daily Storm 01:01
Происшествия

Умершая от пневмонии пермская журналистка была заражена коронавирусом

Интерфакс 02:56
Политика

США купили у России доставленное в Нью-Йорк медицинское оборудование

"В продолжение телефонного разговора президента Трампа и президента Путина 30 марта США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были переданы 1 апреля в Нью-Йорке Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении госдепартамента США со ссылкой на Ортэгус.
Интерфакс 03:55
Общество

В Москве умерли три пациента с коронавирусом

РБК вчера в 18:00
Футбол

Федун обозначил убытки «Спартака» из-за вынужденной паузы в сезоне

Владелец «Спартака» Леонид Федун назвал примерные потери клуба из-за приостановки сезона в связи с пандемией коронавируса.
Советский спорт 02:43
Общество

В России могут продлить нерабочую неделю

О необходимости продлить нерабочие дни накануне на совещании с президентом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 02:16
Армия и оружие

Госдеп сравнил сокращение ядерного арсенала России и США

Россия с сентября 2019 года сократила количество ядерных боеголовок в своем арсенале на 100 штук, США - на три, свидетельствуют данные американского госдепартамента.
РИА Новости 03:03
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 07:59
Энергетика

Цена нефти Brent выросла более чем на 10%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне на бирже ICE в Лондоне утром в четверг выросла на 10,1% – до 27,24 доллара за баррель, следует из данных торговой площадки.
Взгляд.ру 03:06
Армия и оружие

В Армении вспоминают героев апрельской войны 2016 года

2 апреля в Армении и Арцахе (Нагорно-Карабахская Республика) вспоминают события начала апреля 2016 года, когда случилась самая большая эскалация в зоне нагорно-карабахского конфликта.
Rusarminfo.ru 02:24
Шоу-бизнес

Экстрасенс предсказала Юлии Началовой дату смерти 10 лет назад

RuNews24.ru 02:32
Общество

Росстат предложил перенести перепись населения на 2021 год

Росстат предложил перенести на 2021 год всероссийскую перепись населения, основной этап которой запланирован на октябрь текущего года, говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в РБК.
РБК 02:10
Общество

Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Ведомости вчера в 11:36
Здоровье

ВОЗ рекомендует носить маски лишь врачам и больным

Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не рекомендуют носить маски людям, если они не заражены вирусом или не ухаживают за больными.
ANNA-News 31 марта в 08:19
Экономика

Стал известен перечень из 646 системообразующих организаций экономики РФ

Правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики 20 марта рассмотрела и утвердила новый перечень системообразующих организаций, чье финансовое состояние власти в условиях обвала цен на нефть и пандемии коронавируса будут мониторить и по необходимости рассматривать вопрос об оказании поддержки.
Интерфакс 02:23
Экономика

РБК узнал детали о стресс-тестах для системообразующих компаний

Минэкономики разработало стресс-тестирование финансовой устойчивости системообразующих организаций в условиях ухудшения экономической ситуации.
Коммерсантъ 01:19
Музыка

Впервые за полтора года Земфира выпустила новую песню

Певица Земфира на своём YouTube-канале, а также на цифровых сервисах, опубликовала новую песню под названием "Крым".
Discover24 04:33
Здоровье

Промышленность просит обеспечить защиту сотрудников

Промышленность просит обеспечить защиту сотрудников Проникновение коронавируса на предприятия, в том числе в моногорода и вахтовые поселки, становится серьезной проблемой для промышленности: среди рабочих уже более десятка только подтвержденных случаев.
Коммерсантъ вчера в 18:00
Здоровье

Роспотребнадзор дал новое поручение руководителям регионов страны

Главный санитарный врач РФ Анна Попова поручила губернаторам провести анализ на наличие коронавируса COVID-19 всем гражданам старше 65 лет с симптомами ОРВИ.
Просторы 31 04:33
Футбол

В АПЛ хотят увеличить количество замен после возобновления сезона

Главные тренеры клубов английской Премьер-лиги и Английской футбольной лиги намерены предложить увеличение количества замен после возобновления сезона, который был прерван из-за пандемии коронавируса, сообщает The Telegraph.
Чемпионат вчера в 23:14
Экономика

В Сбербанке отметили снижение спроса на наличные

В Сбербанке отметили снижение спроса на наличные рубли и иностранную валюту.
RT на русском 01:37
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