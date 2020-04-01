Энергетика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаПутин назвал нынешнюю ситуацию с ценами на нефть вызовом для России

Нынешняя ситуация с ценами на нефть является серьезным вызовом для нашей страны. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин и сообщил, что правительство готовит новые меры поддержки экономики и в ближайшее время о них скажут публично.
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Путин назвал текущие цены на нефть вызовом для страны

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Путин назвал нынешнюю ситуацию с ценами на нефть вызовом для России

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Путин назвал вызовом цены на нефть

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Комментарии

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