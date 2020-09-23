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Ведомости
Ведомости

Путин назвал обоснованным повышение НДФЛ для людей с высоким доходом

Президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета Федерации назвал решение о повышении ставки по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) для жителей с высокими доходами нравственно обоснованным.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Путин назвал нравственно обоснованным решение по НДФЛ для богатых

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Решение о повышении НДФЛ для богатых является справедливым и нравственно обоснованным, заявил в среду президент РФ Владимир Путин на встрече с сенаторами.
РИА Новости07:13
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Ведомости

Путин назвал обоснованным повышение НДФЛ для людей с высоким доходом

Ведомости07:29
Газета.Ru

Путин назвал нравственно обоснованным повышение налога для богатых

Газета.Ru07:23
Давыдов.Индекс

Глава НАФИ о повышении НДФЛ для «богатых»

Давыдов.Индексвчера в 05:33
РБК

Путин счел обоснованным повышение НДФЛ у людей с высоким доходом

РБК07:18
BFM.ru

Путин назвал нравственно обоснованным повышение НДФЛ для богатых

BFM.ru07:08
ИА "Реалист"

Финансист предложил освободить малоимущие семьи от НДФЛ

ИА "Реалист"вчера в 06:07
Взгляд.ру

Путин счел справедливым повышение налогов для богатых

Взгляд.ру07:19

США ввели новые санкции против российских граждан и юрлиц

Минфин США ввел санкции против восьми граждан и выходцев из России, а также семи связанных с ними российских и иностранных юрлиц, которые, по мнению американской стороны, причастны к вмешательству в американские выборы и внутренние дела Украины, сообщает пресс-служба ведомства.
Ведомости10:50
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Более 20 кораблей ВМФ РФ заблокировали в Черном море суда НАТО

По информации издания «Актуальные новости», силами Военно-морского флота России при приближении к границам России были заблокированы в акватории Черного моря три боевых корабля, принадлежащих странам-участницам НАТО.
Topdaynews.ru04:38
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Договор между НАО и Архангельской областью будет продлен до 2025 года

Договор о взаимодействии между органами государственной власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) будет пролонгирован до 2025 года, сообщил в среду журналистам глава НАО Юрий Бездудный.
ТАСС10:04

В центр Минска выдвинулись колонны военных грузовиков

В центр Минска следует колонна военных грузовиков для перевозки личного состава, там вечером запланирована акция оппозиции, приуроченная к инаугурации президента Белоруссии Александра Лукашенко, 23 сентября передает ТАСС.
ИА Красная Весна10:33

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъвчера в 10:22
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