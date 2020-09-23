Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Ведомости
Ведомости

Путин назвал обоснованным повышение НДФЛ для людей с высоким доходом

Президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета Федерации назвал решение о повышении ставки по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) для жителей с высокими доходами нравственно обоснованным.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Путин назвал нравственно обоснованным решение по НДФЛ для богатых

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Решение о повышении НДФЛ для богатых является справедливым и нравственно обоснованным, заявил в среду президент РФ Владимир Путин на встрече с сенаторами.
РИА Новости07:13
Подробнее о событии
Ведомости

Путин назвал обоснованным повышение НДФЛ для людей с высоким доходом

Ведомости07:29
Московский Комсомолец

Путин назвал повышение НДФЛ для богатых «нравственно обоснованным»

Московский Комсомолец07:07
РБК

Путин счел обоснованным повышение НДФЛ у людей с высоким доходом

РБК07:18
Life.ru

Путин назвал нравственно обоснованным повышение налога для богатых

Life.ru07:18
BFM.ru

Путин назвал нравственно обоснованным повышение НДФЛ для богатых

BFM.ru07:08
Газета.Ru

Путин назвал нравственно обоснованным повышение налога для богатых

Газета.Ru07:23
РЕН ТВ

Путин: Решение о повышении НДФЛ для богатых «нравственно обосновано»

РЕН ТВ06:57

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане Шесть заключенных исправительной колонии № 2 строгого режима, расположенной в поселке Шамхал в Дагестане, совершили побег, прорыв тоннель.
Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане
Коммерсантъ05:54
200

Финляндия расширит военное сотрудничество с Швецией и Норвегией

«Трёхстороннее сотрудничество в области обороны направлено на расширение взаимодействия северных стран в области обороны, на усиление способности к совместным мероприятиям как в мирных условиях, так и в обстоятельствах кризисов и конфликтов», — указано в сообщении военного ведомства Финляндии.
REGNUM11:19

В Кремле прокомментировали сообщения о выписке Навального

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о выписке Алексея Навального из стационара берлинской клиники Charite, заявил, что если пациент действительно поправляется, это здорово, пожелал ему скорейшего выздоровления.
РИА Новости05:38
219

Новый адвокат Ефремова заявил о давлении Пашаева на актера

Роман Филиппов, новый адвокат актера Михаила Ефремова, осужденного на восемь лет по делу о смертельном ДТП, считает, что лишенный адвокатского статуса Эльман Пашаев, ранее защищавший Ефремова, оказывал давление на его клиента в ходе судебного процесса.
Известия10:25

Путин назвал хамством отказ поставлять материалы для лайнера МС-21

В начале 2019 года «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщил, что из-за введенных США санкций американская компания Hexcel и японская Toray Industries прекратили поставки материалов для композитного «черного крыла» МС-21.
РБК11:21
652

США ввели новые санкции против российских граждан и юрлиц

Минфин США ввел санкции против восьми граждан и выходцев из России, а также семи связанных с ними российских и иностранных юрлиц, которые, по мнению американской стороны, причастны к вмешательству в американские выборы и внутренние дела Украины, сообщает пресс-служба ведомства.
Ведомости10:50
323

В Греции двух моряков из России приговорили к 300 годам тюрьмы

В Греции двое граждан России приговорены судом к 300 годам тюремного заключения за транспортировку нелегальных мигрантов, сообщает 23 сентября RT со ссылкой на вице-президента российского отделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.
REGNUM09:49
48

Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Интерфакс02:57
1K