Путин назвал обоснованным повышение НДФЛ для людей с высоким доходом
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Президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета Федерации назвал решение о повышении ставки по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) для жителей с высокими доходами нравственно обоснованным.В источнике
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Путин назвал нравственно обоснованным решение по НДФЛ для богатых
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Решение о повышении НДФЛ для богатых является справедливым и нравственно обоснованным, заявил в среду президент РФ Владимир Путин на встрече с сенаторами.
РИА Новостивчера в 07:13
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Путин назвал повышение НДФЛ для богатых «нравственно обоснованным»
Московский Комсомолецвчера в 07:07