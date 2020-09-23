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Ведомости
Ведомости

Путин назвал обоснованным повышение НДФЛ для людей с высоким доходом

Президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета Федерации назвал решение о повышении ставки по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) для жителей с высокими доходами нравственно обоснованным.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Путин назвал нравственно обоснованным решение по НДФЛ для богатых

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Решение о повышении НДФЛ для богатых является справедливым и нравственно обоснованным, заявил в среду президент РФ Владимир Путин на встрече с сенаторами.
РИА Новостивчера в 07:13
Подробнее о событии
Ведомости

Путин назвал обоснованным повышение НДФЛ для людей с высоким доходом

Ведомостивчера в 07:29
РЕН ТВ

Путин: Решение о повышении НДФЛ для богатых «нравственно обосновано»

РЕН ТВвчера в 06:57
РБК

Путин счел обоснованным повышение НДФЛ у людей с высоким доходом

РБКвчера в 07:18
Life.ru

Путин назвал нравственно обоснованным повышение налога для богатых

Life.ruвчера в 07:18
BFM.ru

Путин назвал нравственно обоснованным повышение НДФЛ для богатых

BFM.ruвчера в 07:08
Московский Комсомолец

Путин назвал повышение НДФЛ для богатых «нравственно обоснованным»

Московский Комсомолецвчера в 07:07
Газета.Ru

Путин назвал нравственно обоснованным повышение налога для богатых

Газета.Ruвчера в 07:23

Новый адвокат Ефремова заявил о давлении Пашаева на актера

Роман Филиппов, новый адвокат актера Михаила Ефремова, осужденного на восемь лет по делу о смертельном ДТП, считает, что лишенный адвокатского статуса Эльман Пашаев, ранее защищавший Ефремова, оказывал давление на его клиента в ходе судебного процесса.
Новый адвокат Ефремова заявил о давлении Пашаева на актера
Известиявчера в 10:25
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Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане Шесть заключенных исправительной колонии № 2 строгого режима, расположенной в поселке Шамхал в Дагестане, совершили побег, прорыв тоннель.
Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане
Коммерсантъвчера в 05:54
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Онищенко оценил предложение Путина для ООН по вакцине от COVID-19

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оценил предложение президента РФ Владимира Путина о готовности России бесплатно привить от коронавируса российским препаратом весь персонал Организации Объединенных Наций (ООН).
РЕН ТВвчера в 09:54

Навальный отреагировал на заявление Путина по поводу его отравления

Ранее французская газета Le Monde рассказала, что президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном предположил, что российский оппозиционер Алексей Навальный мог случайно сам выпить яд.
Национальная служба новостей22 сентября в 15:20
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Военный фрегат Балтфлота столкнулся с грузовым судном у берегов Дании

В южной части пролива Эресунн, между Данией и Швецией, столкнулись российский малый противолодочный корабль "Казанец" и грузовое судно Ice Rose, сообщили в Twitter датские Вооруженные силы.
РИА Новостивчера в 06:33
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«Ростов» впервые сыграет в еврокубках под руководством Карпина

В чемпионате страны "Ростов" не проигрывал с третьего тура, но толком подготовиться перед встречей с израильской командой у ростовчан не получилось - игра РПЛ с "Ротором", намеченная на 19 сентября, была отменена из за выявления COVID-19 у волгоградской команды.
РИА Новости17:44

Вступил в силу закон о новом порядке поверки счетчиков

Бумажные свидетельства о поверке счетчиков теряют юридическую силу, они могут выдаваться по желанию заказчика метрологических работ, но будут носить только справочный характер (свидетельства, выданные до 24 сентября 2020 года, сохраняют силу до окончания интервала между поверками).
Российская газета19:00
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Эдриан Броди заговорил по-русски после испытания российской вакцины

Американский актер и продюсер Эдриан Броуди сообщил в своем Instagram, что принял участие в испытаниях российской вакцины от коронавирусной инфекции, после чего сделал запись на кириллице, чем рассмешил российских пользователей.
Известиявчера в 16:19
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Правительство может переложить стоимость приборов на население

В Минэнерго сообщили, что поручено «проанализировать объем финансирования по установке приборов учета, который подлежит включению в тарифы», расчет будет вестись с учетом предложений министерства по минимизации финансирования, в том числе за счет проведения поверок старых счетчиков вместо их замены, продления срока по установке счетчиков для потребителей, которые до 1 июля не сделали этого сами.
Коммерсантъ17:54
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Роспотребнадзор рассказал о платформах разработки вакцины от COVID-19

«В настоящее время во всём мире ведутся разработки профилактических препаратов против COVID-19 на основе нескольких технологических платформ: субъединичные, векторные реплицирующиеся и векторные нереплицирующиеся, РНК и ДНК-вакцины, инактивированные, живые аттенуированные (ослабленные) и вакцины на основе вирусоподобных частиц», — приводит РИА Новости сообщение.
RT на русском00:56
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