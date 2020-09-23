«Ростов» впервые сыграет в еврокубках под руководством Карпина

В чемпионате страны "Ростов" не проигрывал с третьего тура, но толком подготовиться перед встречей с израильской командой у ростовчан не получилось - игра РПЛ с "Ротором", намеченная на 19 сентября, была отменена из за выявления COVID-19 у волгоградской команды.