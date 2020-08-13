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Путин обсудил с Ковальчуком работу и проекты «Интер РАО»

Президент России Владимир Путин встретился с директором ПАО «Интер РАО» Борисом Ковальчуком и обсудил с ним экономические показатели энергетического холдинга. Об этом в четверг, 13 августа, сообщает пресс-служба Кремля.В источнике
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Вести.Ru

Ковальчук: за последние шесть лет капитализация «Интер РАО» увеличилась более чем в восемь раз. Новости на «России 24»

Вести.Ru07:25
Известия

Путин обсудил с Ковальчуком работу и проекты «Интер РАО»

Известия07:22
ТАСС

Путин назвал очень хорошими показатели деятельности «Интер РАО»

ТАСС07:00
The Moscow Post

Глава «Интер РАО» отчитался перед Путиным

The Moscow Post07:15
News.ru

Путин похвалил руководство «Интер РАО» за хорошие показатели

News.ru07:10
Накануне.Ru

Средняя стоимость Мегаватт-часа в России составила $57 – глава «Интер РАО»

Накануне.Ru07:09
ИА Красная Весна

Путин похвалил «Интер РАО» за активное развитие энергетики в России

ИА Красная Весна07:16

США сохранили пошлины на товары из ЕС объемом $7,5 млрд

Всемирная торговая организация (ВТО) в октябре 2019 года официально разрешила Вашингтону ввести пошлины на европейские товары общим объемом $7,5 млрд в ответ на субсидирование Евросоюзом авиастроительного концерна Airbus SE.
Интерфакс05:17

ВЦИОМ попросил россиян оценить ситуацию в Белоруссии

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл исследование, в рамках которого узнал об отношении россиян к результатам выборов в Белоруссии и событиям, происходящим в этом государстве.
Аргументы и Факты06:38

В Татарии планируют переходить на третий этап снятия ограничений

Казань, 13 августа 2020, 11:35 — REGNUM В Татарии управление Роспотребнадзора считает возможным перейти на третий этап снятия ограничений, введенных из-за пандемии, сохранив при этом масочный режим и запрет на массовый мероприятия.
REGNUM04:35
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Чистый государственный долг России превысил ликвидные резервы

Москва, 13 августа 2020, 04:24 — REGNUM Разница между объёмом долга федерального правительства в России и ликвидными резервами достигла по состоянию на 1 июля 1,55 трлн рублей, передаёт 13 августа РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов РФ.
REGNUM21:24
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Составлен список фильмов с реальными сценами секса

Профессиональные актеры легко изобразят поцелуй перед камерой и даже постельную сцену, однако некоторые режиссеры требуют от звезд заняться перед камерой сексом по-настоящему, для создания реалистичной атмосферы.
ToDay News Ufa11 августа в 06:22
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Судья матча «Спартак» — «Сочи» Казарцев шесть часов проходил проверку на детекторе лжи

Арбитр матча «Спартак» — «Сочи» Василий Казарцев, назначивший в ворота москвича два крайне спорных пенальти, 12 августа в течение шести часов проходил проверку на полиграфе.
RT на русском07:22
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