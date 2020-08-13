Путин назвал очень хорошими показатели деятельности «Интер РАО»
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"Интер РАО" демонстрирует очень хорошие показатели по вводу новых мощностей в последние годы. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин на встрече в четверг с гендиректором компании Борисом Ковальчуком.В источнике
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Интерфакс - Россия07:52