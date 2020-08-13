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ТАСС
ТАСС

Путин назвал очень хорошими показатели деятельности «Интер РАО»

"Интер РАО" демонстрирует очень хорошие показатели по вводу новых мощностей в последние годы. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин на встрече в четверг с гендиректором компании Борисом Ковальчуком.В источнике
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ИА Красная Весна

Путин похвалил «Интер РАО» за активное развитие энергетики в России

ИА Красная Весна07:16
ТВ Центр

Путин и гендиректор «Интер РАО» обсудили планы по развитию компании

ТВ Центр07:42
Вести.Ru

Ковальчук: за последние шесть лет капитализация «Интер РАО» увеличилась более чем в восемь раз. Новости на «России 24»

Вести.Ru07:25
Известия

Путин обсудил с Ковальчуком работу и проекты «Интер РАО»

Известия07:22
Интерфакс - Россия

Инвестиции в энергообеспечение «Восток Ойла» могут составить 200-300 млрд рублей

Интерфакс - Россия07:52
News.ru

Путин похвалил руководство «Интер РАО» за хорошие показатели

News.ru07:10
ТАСС

Путин назвал очень хорошими показатели деятельности «Интер РАО»

ТАСС07:00

Кравчук допустил перенос трехсторонних переговоров из Минска

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук не исключает смены места переговоров из-за событий в Белоруссии.
Интерфакс07:41
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Зонд OSIRIS-REx успешно выполнил финальную репетицию перед забором грунта с астероида

Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства США (НАСА) сообщило о том, что автоматическая станция OSIRIS-REx успешно выполнила финальную репетицию процедуры забора образцов пород с астероида Бенну.
3DNews07:48

Мэр города Жодино пообещал работникам БелАЗа убрать ОМОН с улиц

Дмитрий Заблоцкий, мэр белорусского города Жодино, где расположен завод "БелАЗ", сообщил, что ОМОН покинет улицы города через полчаса после того, как ему доложат, что угрозы захвата административных зданий нет.
Комсомольская правда07:35

Белорусские военные начали выбрасывать свою форму и знаки отличия

Силовики напоминают, что давали "присягу своему народу" В Белоруссии бывшие военные начали выбрасывать форму и знаки отличия из-за насилия со стороны спецназовцев во время протестов, сообщает Telegram-канал Mash.
АМИТЕЛ22:44
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Латвия, Литва и Польша разработали план выхода Белоруссии из кризиса

Литва, Латвия, Эстония и Польша обсудили необходимость "сильного европейского ответа" на жестокость в подавлении протестов в Белоруссии, заявил глава литовского МИД Линас Линкявичюс.
РИА Новостивчера в 13:06
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Hyundai представила Elantra N Line

Седан Hyundai Elantra, дебютировавший в марте, обзавелся версией N Line с более мощным двигателем и агрессивным экстерьером Как и в случае с другими N-моделями, Elantra N Line выделяется ярким стилем.
MotorPage.Ru06:43
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