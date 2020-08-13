Путин назвал очень хорошими показатели деятельности «Интер РАО»

"Интер РАО" демонстрирует очень хорошие показатели по вводу новых мощностей в последние годы. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин на встрече в четверг с гендиректором компании Борисом Ковальчуком.