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ТАСС
ТАСС

Путин назвал очень хорошими показатели деятельности «Интер РАО»

Глава государства отметил, что "Интер РАО" стала одной из крупнейших компаний, занимая четвертое место в РФ по выработке электроэнергии и тепловой энергии. "С 2018 года по настоящее время ввели в эксплуатацию уже свыше 6 гигаватт мощности, это очень хорошие показатели", - сказал Путин.В источнике
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РЕН ТВ

Путин обсудил с Ковальчуком показатели деятельности «Интер РАО»

РЕН ТВ14:49
Известия

Ковальчук рассказал Путину, что стоимость электроэнергии в РФ в 4 раза ниже, чем в ЕС

Известия14:06
ТАСС

Путин назвал очень хорошими показатели деятельности «Интер РАО»

ТАСС07:00
Российская газета

Деньги из света

Российская газета08:17
Комсомольская правда

Путину рассказали о стоимости электричества в России и за рубежом

Комсомольская правда08:05
Вести.Ru

«Интер РАО»: перспективы развития и новые проекты. Новости на «России 24»

Вести.Ru08:56
Коммерсантъ

Генерация для «Восток Ойл» обойдется в 200–300 млрд руб

Коммерсантъ08:24

Абызову предъявили окончательные обвинения в подкупе и создании банды

Экс-министру Открытого правительства России Михаилу Абызову и еще 11 людям предъявлены окончательные обвинения по уголовным делам, в том числе о подкупе и создании преступного сообщества, сообщает в четверг СК РФ.
РИА Новости10:32
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СК Белоруссии отрицает следственные действия в офисе «Яндекса»

«Следственный комитет и Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси опровергли проведение следственных действий их сотрудниками в минских офисах "Яндекс" и Uber»,— сообщается в Telegram-канале «Sputnik Беларусь».
Коммерсантъ09:06
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Президенты Польши и Прибалтики предложили посредничество в Белоруссии

Литва, Латвия, Эстония и Польша приняли декларацию, по которой предлагают стать посредниками по урегулированию ситуации в Белоруссии, сообщила пресс-служба президента Литвы Гитанаса Науседы.
Городовой13:27
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Мэр Жодино отказался отвечать протестующим на вопрос о своей отставке

Один из протестующих спросил господина Заблоцкого, знал ли тот о тех жестоких задержаниях случайных прохожих, которые проводят в городе силовики в дни после объявления результатов президентских выборов.
Коммерсантъ14:59
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Составлен список фильмов с реальными сценами секса

Профессиональные актеры легко изобразят поцелуй перед камерой и даже постельную сцену, однако некоторые режиссеры требуют от звезд заняться перед камерой сексом по-настоящему, для создания реалистичной атмосферы.
ToDay News Ufa11 августа в 06:22
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