Путин назвал очень хорошими показатели деятельности «Интер РАО»
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Глава государства отметил, что "Интер РАО" стала одной из крупнейших компаний, занимая четвертое место в РФ по выработке электроэнергии и тепловой энергии. "С 2018 года по настоящее время ввели в эксплуатацию уже свыше 6 гигаватт мощности, это очень хорошие показатели", - сказал Путин.В источнике
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