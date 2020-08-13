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ТАСС
ТАСС

Путин назвал очень хорошими показатели деятельности «Интер РАО»

Глава государства отметил, что "Интер РАО" стала одной из крупнейших компаний, занимая четвертое место в РФ по выработке электроэнергии и тепловой энергии. "С 2018 года по настоящее время ввели в эксплуатацию уже свыше 6 гигаватт мощности, это очень хорошие показатели", - сказал Путин.В источнике
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РЕН ТВ

Путин обсудил с Ковальчуком показатели деятельности «Интер РАО»

РЕН ТВ14:49
Вести.Ru

«Интер РАО»: перспективы развития и новые проекты. Новости на «России 24»

Вести.Ru08:56
Коммерсантъ

Генерация для «Восток Ойл» обойдется в 200–300 млрд руб

Коммерсантъ08:24
Российская газета

Деньги из света

Российская газета08:17
Комсомольская правда

Путину рассказали о стоимости электричества в России и за рубежом

Комсомольская правда08:05
Известия

Ковальчук рассказал Путину, что стоимость электроэнергии в РФ в 4 раза ниже, чем в ЕС

Известия14:06
ТАСС

Путин назвал очень хорошими показатели деятельности «Интер РАО»

ТАСС07:00

В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко

Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко
Lenta.ru10:21
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Президенты Польши и Прибалтики предложили посредничество в Белоруссии

Литва, Латвия, Эстония и Польша приняли декларацию, по которой предлагают стать посредниками по урегулированию ситуации в Белоруссии, сообщила пресс-служба президента Литвы Гитанаса Науседы.
Городовой13:27
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Гинцбург: свойства вакцины от COVID-19 сохраняются не менее двух лет

Вакцина, созданная в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, обеспечит защиту от коронавируса минимум на два года, заявил директор научного центра Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости13:08
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Профсоюз журналистов заявил о нарушении трудовых прав в «Ведомостях»

Руководство Профсоюза журналистов и работников СМИ вместе с главой профсоюза «Ведомостей», редактором отдела расследований газеты Бэлой Ляув обратилось в трудовую инспекцию и прокуратуру Москвы с просьбой провести проверку по факту нарушения трудовых прав работников издания.
РБК13:00

В МЧС заявили, что подача воды на курорты Кубани может быть ограничена

Власти Краснодарского края могут ограничить подачу воды в Новороссийске, Геленджике, Анапе и Темрюкском районе из-за низкого притока воды в бассейне реки Кубань, сообщили журналистам в среду в Главном управлении МЧС по региону.
ТАССвчера в 15:16
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Суд по иску Федосеевой-Шукшиной к Алибасову состоится 25 августа

Напомним, актриса подала в суд на своего мужа с целью признать недействительными две сделки: по дарению продюсеру квартиры и по переоформлению этой недвижимости на помощника Алибасова Сергея Моцаря.
Аргументы и Факты12:44
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Мэр Жодино отказался отвечать протестующим на вопрос о своей отставке

Один из протестующих спросил господина Заблоцкого, знал ли тот о тех жестоких задержаниях случайных прохожих, которые проводят в городе силовик в дни после объявления результатов президентских выборов.
Коммерсантъ14:59
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