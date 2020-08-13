Экономика
ТАССПутин назвал очень хорошими показатели деятельности «Интер РАО»
"Интер РАО" демонстрирует очень хорошие показатели по вводу новых мощностей в последние годы. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин на встрече в четверг с гендиректором компании Борисом Ковальчуком.
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Общество
Расходы на отопление в новостройках могут вырасти на 30%
По оценке советника аппарата комитета Госдумы по энергетике Александра Фадеева, в результате ослабления требований к энергоэффективности расходы жильцов на отопление в новых домах могут вырасти на 20-30% - по счетчикам тепла или за счет увеличения общих нормативов.
РИА Новости 02:55
Происшествия
В Крыму туристы из Воронежа упали в заброшенную шахту АЭС
Симферополь, 13 августа 2020, 17:25 — REGNUM Туристы из Воронежа — женщина и ребёнок — упали в заброшенную шахту на территории бывшей Крымской АЭС 13 августа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Крым.
REGNUM 10:25
Шоу-бизнес
Наташа Королева разочаровала фанатов новым имиджем
Новый образ не просто разочаровал подписчиков певицы, они остались шокированы таким имиджем исполнительницы, о чем сообщили в комментариях под фото.
Народные новости 06:26
Общество
Собянин заявил, что москвичам придется носить маски в ближайшие месяцы
Жителям Москвы придется соблюдать меры безопасности и носить маски в ближайшие месяцы, сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин в эфире канала "Россия 24".
ТАСС 10:21
Общество
Отменены все рейсы из Сочи в Крым на теплоходе «Князь Владимир»
Все рейсы теплохода "Князь Владимир" в 2020 году отменены.
Российская газета 08:32
Экономика
Чистый долг России вновь превысил активы правительства
В рейтинговом агентстве Fitch подсчитали, что по итогам года федеральный долг вырастет до 15,8% ВВП против 13% в конце прошлого года; А это значит, что чистый долг страны продолжит расти – до 1,9-2,9 трлн рублей против нынешних 1,5 трлн.
Газета.Ru 03:24
Футбол
Озил намерен остаться в «Арсенале» до последнего дня контракта
Футболист "Арсенала" Месут Озил сказал, что не собирается уходить из лондонского клуба этим летом и намерен оставаться в команде до окончания срока контракта.
РИА Новости 07:42
Происшествия
Расчлененное тело женщины нашли в квартире на юге Москвы
Несколько пакетов с отрубленными конечностями женщины обнаружили полицейские в квартире на юге Москвы.
Вести.Ru 09:14
Политика
Захарова заявила о попытках внешнего вмешательства в дела Белоруссии
Россия видит отчетливые попытки внешнего вмешательства в ситуацию в Белоруссии с целью расколоть общество.
ТАСС 09:18
Общество
В Гродно начальник милиции попросил прощения у граждан
Начальник УВД Гродненской области Вадим Синявский попросил прощения у работников предприятия «Химволокно», передает «Интерфакс».
BFM.ru 10:25
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова стала платиновой блондинкой
Актриса Елизавета Арзамасова стала блондинкой и удивила фанатов своим новым образом.
iReactor 08:17
Общество
Илон Маск отреагировал на протесты в Белоруссии
Lenta.ru 07:19
Общество
Тысячи людей начали заполнять улицы Минска
News.ru 10:17
Политика
В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко
Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебск Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
Lenta.ru 10:21
Экономика
Россия начала отказываться от доллара
Страна начала отказываться от американской валюты в рамках стратегии, направленной на «дедолларизацию» российской экономики и снижение ее уязвимости из-за возможных санкций со стороны США.
Lenta.ru 09:06
Происшествия
В Сербии задержан посол Азербайджана за присвоение крупной суммы денег
Белград, 13 августа 2020, 16:55 — REGNUM В Сербии правоохранительные органы задержали посла Азербайджана за присвоение крупной суммы денег.
REGNUM 09:55
Политика
Танцевавшая с Лукашенко «Мисс Беларусь» обратилась к протестующим
Депутат Национального собрания Белоруссии, обладательница титула «Мисс Беларусь — 2018» Мария Василевич обратилась к участникам протестов и сотрудникам правоохранительных органов страны.
Lenta.ru 08:03
Фигурное катание
Фигуристка Валиева может быть допущена к взрослым контрольным прокатам
Российская фигуристка Камила Валиева может быть допущена к контрольным прокатам вместе с основной сборной России.
ТАСС Спорт вчера в 13:06
Политика
Лавров попросил США предъявить доказательства «сговора» с талибами
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США попросил предъявить доказательства сговора Москвы с боевиками запрещенного в РФ движения «Талибан».
Известия 09:55
Авто
Три нововведения ждут автовладельцев в РФ с 1 сентября 2020 года
Будущей осенью российских водителей ждут как минимум три важных изменения.
Автоновости дня вчера в 02:43
Политика
Латвия, Литва и Польша разработали план выхода Белоруссии из кризиса
Литва, Латвия, Эстония и Польша обсудили необходимость "сильного европейского ответа" на жестокость в подавлении протестов в Белоруссии, заявил глава литовского МИД Линас Линкявичюс.
РИА Новости вчера в 13:06
Происшествия
«Яндекс» сообщил России о посещении правоохранителями офисов в Минске
Представители российской компании «Яндекс» проинформировали посольство России в Белоруссии о посещении белорусскими правоохранителями трёх офисов в Минске.
RT на русском 09:42
Футбол
«Зенит» объявил об уходе тренера по физподготовке
«Зенит» объявил об уходе тренера по физподготовке Феликса Ледесмы.
Metaratings 09:34
Происшествия
Завершено расследование дела экс-министра Михаила Абызова
Москва, 13 августа 2020, 11:21 — REGNUM Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, сообщает 13 августа «Коммерсантъ».
REGNUM 04:21