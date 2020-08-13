Экономика

ТАССТАССПутин назвал очень хорошими показатели деятельности «Интер РАО»

"Интер РАО" демонстрирует очень хорошие показатели по вводу новых мощностей в последние годы. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин на встрече в четверг с гендиректором компании Борисом Ковальчуком.
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Генерация для «Восток Ойл» обойдется в 200–300 млрд руб

Коммерсантъ08:24

Путин назвал цены на электроэнергию конкурентным преимуществом России

Российская газета08:17

«Интер РАО»: перспективы развития и новые проекты. Новости на «России 24»

Вести.Ru08:56

Путину рассказали о стоимости электричества в России и за рубежом

Комсомольская правда08:05

Путин обсудил с Ковальчуком работу и проекты «Интер РАО»

Известия07:22

Путин похвалил руководство «Интер РАО» за хорошие показатели

News.ru07:10

Путин назвал очень хорошими показатели деятельности «Интер РАО»

ТАСС07:00
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Общество

Расходы на отопление в новостройках могут вырасти на 30%

По оценке советника аппарата комитета Госдумы по энергетике Александра Фадеева, в результате ослабления требований к энергоэффективности расходы жильцов на отопление в новых домах могут вырасти на 20-30% - по счетчикам тепла или за счет увеличения общих нормативов.
РИА Новости 02:55
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Происшествия

В Крыму туристы из Воронежа упали в заброшенную шахту АЭС

Симферополь, 13 августа 2020, 17:25 — REGNUM Туристы из Воронежа — женщина и ребёнок — упали в заброшенную шахту на территории бывшей Крымской АЭС 13 августа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Крым.
REGNUM 10:25
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Происшествия

Передвигающийся на инвалидном кресле Ефремов попал на видео

Lenta.ru 09:19
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Шоу-бизнес

Наташа Королева разочаровала фанатов новым имиджем

Новый образ не просто разочаровал подписчиков певицы, они остались шокированы таким имиджем исполнительницы, о чем сообщили в комментариях под фото.
Народные новости 06:26
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Общество

Собянин заявил, что москвичам придется носить маски в ближайшие месяцы

Жителям Москвы придется соблюдать меры безопасности и носить маски в ближайшие месяцы, сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин в эфире канала "Россия 24".
ТАСС 10:21
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Общество

Отменены все рейсы из Сочи в Крым на теплоходе «Князь Владимир»

Все рейсы теплохода "Князь Владимир" в 2020 году отменены.
Российская газета 08:32
Экономика

Чистый долг России вновь превысил активы правительства

В рейтинговом агентстве Fitch подсчитали, что по итогам года федеральный долг вырастет до 15,8% ВВП против 13% в конце прошлого года; А это значит, что чистый долг страны продолжит расти – до 1,9-2,9 трлн рублей против нынешних 1,5 трлн.
Газета.Ru 03:24
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Футбол

Озил намерен остаться в «Арсенале» до последнего дня контракта

Футболист "Арсенала" Месут Озил сказал, что не собирается уходить из лондонского клуба этим летом и намерен оставаться в команде до окончания срока контракта.
РИА Новости 07:42
Происшествия

Расчлененное тело женщины нашли в квартире на юге Москвы

Несколько пакетов с отрубленными конечностями женщины обнаружили полицейские в квартире на юге Москвы.
Вести.Ru 09:14
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Политика

Захарова заявила о попытках внешнего вмешательства в дела Белоруссии

Россия видит отчетливые попытки внешнего вмешательства в ситуацию в Белоруссии с целью расколоть общество.
ТАСС 09:18
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Общество

В Гродно начальник милиции попросил прощения у граждан

Начальник УВД Гродненской области Вадим Синявский попросил прощения у работников предприятия «Химволокно», передает «Интерфакс».
BFM.ru 10:25
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Шоу-бизнес

Звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова стала платиновой блондинкой

Актриса Елизавета Арзамасова стала блондинкой и удивила фанатов своим новым образом.
iReactor 08:17
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Общество

Илон Маск отреагировал на протесты в Белоруссии

Lenta.ru 07:19
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Общество

Тысячи людей начали заполнять улицы Минска

News.ru 10:17
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Политика

В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко

Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебск Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
Lenta.ru 10:21
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Экономика

Россия начала отказываться от доллара

Страна начала отказываться от американской валюты в рамках стратегии, направленной на «дедолларизацию» российской экономики и снижение ее уязвимости из-за возможных санкций со стороны США.
Lenta.ru 09:06
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Происшествия

В Сербии задержан посол Азербайджана за присвоение крупной суммы денег

Белград, 13 августа 2020, 16:55 — REGNUM В Сербии правоохранительные органы задержали посла Азербайджана за присвоение крупной суммы денег.
REGNUM 09:55
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Шоу-бизнес

Первый канал огласил всех участников «Ледникового периода» с Бузовой

АБН 03:23
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Общество

МАЗ и другие крупные заводы Белоруссии начали бастовать

Lenta.ru 08:21
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Футбол

Новичок «Спартака» удалил фото с дорогими покупками из-за реакции соцсетей

Газета.Ru 06:43
Политика

Танцевавшая с Лукашенко «Мисс Беларусь» обратилась к протестующим

Депутат Национального собрания Белоруссии, обладательница титула «Мисс Беларусь — 2018» Мария Василевич обратилась к участникам протестов и сотрудникам правоохранительных органов страны.
Lenta.ru 08:03
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Фигурное катание

Фигуристка Валиева может быть допущена к взрослым контрольным прокатам

Российская фигуристка Камила Валиева может быть допущена к контрольным прокатам вместе с основной сборной России.
ТАСС Спорт вчера в 13:06
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Политика

Лавров попросил США предъявить доказательства «сговора» с талибами

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США попросил предъявить доказательства сговора Москвы с боевиками запрещенного в РФ движения «Талибан».
Известия 09:55
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Авто

Три нововведения ждут автовладельцев в РФ с 1 сентября 2020 года

Будущей осенью российских водителей ждут как минимум три важных изменения.
Автоновости дня вчера в 02:43
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Политика

Латвия, Литва и Польша разработали план выхода Белоруссии из кризиса

Литва, Латвия, Эстония и Польша обсудили необходимость "сильного европейского ответа" на жестокость в подавлении протестов в Белоруссии, заявил глава литовского МИД Линас Линкявичюс.
РИА Новости вчера в 13:06
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Происшествия

«Яндекс» сообщил России о посещении правоохранителями офисов в Минске

Представители российской компании «Яндекс» проинформировали посольство России в Белоруссии о посещении белорусскими правоохранителями трёх офисов в Минске.
RT на русском 09:42
Автоспорт

Пилот «Рейсинг Пойнт» Перес сдал отрицательный тест на коронавирус

РИА Новости 04:32
Футбол

«Зенит» объявил об уходе тренера по физподготовке

«Зенит» объявил об уходе тренера по физподготовке Феликса Ледесмы.
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Происшествия

Завершено расследование дела экс-министра Михаила Абызова

Москва, 13 августа 2020, 11:21 — REGNUM Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, сообщает 13 августа «Коммерсантъ».
REGNUM 04:21
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Культура

Актер из фильма «Битва за Севастополь» Сергей Куницкий умер в 35 лет

Известия 09:06
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