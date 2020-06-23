Политика

Журналистская правдаЖурналистская правдаПутин назвал основное условие вступления в силу поправок к Конституции

В ходе обращения к россиянам глава РФ Владимир Путин подчеркнул, что поправки в Конституцию России приобретут силу лишь в том случае, если граждане страны их поддержат.
Читать в источнике
Комментировать222

Подробнее о событии

Путин указал главное условие для вступления в силу поправок в Конституцию

Газета.Ru11:26

Путин: поправки в Конституцию вступят в силу только при поддержке граждан

Вести.Ru11:15

Путин подтвердил, что поправки в Конституцию вступят в силу, только если граждане их поддержат

Эхо Москвы10:50

Путин: требования к власти будут выше после принятия поправок в конституцию

ТАСС11:05

Путин: Поправки в Конституцию вступят в силу только при поддержке граждан

Фонтанка.Ру11:02

Путин назвал главное условие принятия поправок в Конституцию

Lenta.ru10:51

Путин: Новые положения Конституции повысят требования к качеству жизни

Российская газета11:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 17:13, Ашберн
Экономика

«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

«Яндекс» и Сбербанк официально объявили, что разделят совместные активы – «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет».
Ведомости 16:29
12
Происшествия

В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов

Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ 16:37
33
Космос

Источник: второй этап испытаний на герметичность модуля «Наука» для МКС начнется 24 июня

ТАСС 00:06
1
Происшествия

Госпитализирован устроивший ДТП внук хабаровского экс-губернатора

Российская газета 13:51
924
Общество

Путин объявил о выплате еще 10 тыс. руб. на детей до 16 лет

Президент Владимир Путин объявил, что россияне, которые в июне получили 10 тыс. руб. на детей до 16 лет, получат аналогичную выплату в июле.
Коммерсантъ 10:32
4,9K
Политика

Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему часы главы государства Владимира Путина в ходе телеобращения отставали от реального времени, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 13:12
784
Армия и оружие

Украина: Россия попыталась помешать испытаниям ракеты «Нептун»

Военное дело 10:51
64
Общество

Жители РФ прогнозируют массовую явку на голосовании по Конституции

Москва, 23 июня 2020, 13:54 — REGNUM Большинство граждан России (59%) прогнозируют, что на голосование по поправкам к Конституции придет очень много людей.
REGNUM 06:54
713
Шоу-бизнес

Дочь Галкина и Пугачевой устроила «модный показ» в прачечной

Видео с участием девочки опубликовал шоумен. Сам Галкин в подписи сообщил, что дочь устроила "показ мод" в прачечной.
Народные новости вчера в 08:23
27
Общество

Еще 14 пациентов с коронавирусом умерли в Москве

За минувшие сутки умерли еще 14 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
Газета.Ru 16:29
921
Политика

Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву

Военное дело вчера в 16:05
1,6K
Общество

Москва переходит к новому этапу снятия ограничений

Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета вчера в 11:17
1,1K
Общество

Forbes обновил рейтинг лучших вузов России

Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
Газета.Ru 05:06
707
Наука

Кремниевый анод на 25% увеличит запас хода электромобилей

Кремниевые аноды теряют свыше 20% ионов лития только в течение первого цикла зарядки.
Хайтек+ 11:27
Политика

ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ

После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
Известия 15:57
332
Общество

Скончался экс-сенатор Евгений Тарло

Экс-сенатор Евгений Тарло скончался на 63-м году жизни.
РЕН ТВ 06:53
146
Политика

Госдума одобрила воспитательные поправки к закону об образовании

Госдума одобрила воспитательные поправки к закону об образовании Госдума приняла во вторник в первом чтении президентские поправки в закон «Об образовании», внесенные в мае этого года.
Коммерсантъ 11:07
43
Авто

Тюнеры сделали роскошный Mercedes-Benz GLE в стиле Майбаха

Немецкая мастерская Hofele Design, основанная в 1983 году, сделала роскошную версию Mercedes-Benz GLE.
Журнал Авто.ру вчера в 08:22
1
Футбол

Матч «Арсенал» — «Спартак» стал самым популярным спортивным эфиром недели в Москве

Матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Арсенал» Т — «Спартак» стал самым популярным спортивным эфиром недели в Москве.
Чемпионат 11:40
Шоу-бизнес

Дмитрий Исхаков подтвердил, что расстался с Полиной Гагариной

Ряд СМИ сообщал, что Исхаков и Гагарина с прошлого года не живут вместе. Сейчас фотограф наконец подтвердил информацию.
Время Пресс вчера в 08:59
27
Технологии

В Сети обнаружена утечка данных почти пяти миллионов россиян

Специалисты DeviceLock в открытом доступе обнаружили архив с данными россиян, причем вся база была экспортирована в Excel.
Astera 14:13
57
Экономика

К Набиуллиной в Госдуме возникли вопросы по поводу Японии

В комитете Госдумы по экономической политике вызвало удивление отсутствие каких-либо пояснений от команды Эльвиры Набиуллиной по поводу вложений $73 миллиардов в сомнительные активы.
LentaChel.ru вчера в 23:52
68
Технологии

Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer

Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
Коммерсантъ вчера в 15:18
32
Шоу-бизнес

Пугачева ожидает пополнение в семье

Примадонна российской эстрады вновь станет бабушкой. В семье ее племянника Влада ожидается прибавление.
Невские Новости вчера в 20:00
46
Общество

Опубликованы детские фотографии дочерей Путина

Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru 11:46
10
Кино

Майкл Китон ведет переговоры о возвращении к роли Бэтмена

Издание The Wrap сообщает, что студия Warner Bros. ведет переговоры с Майклом Китоном о возвращении к роли Бэтмена.
Культуромания 06:23
4
Экономика

Набиуллина объяснила, почему мягкая политика ЦБ не обернётся инфляцией

Москва, 23 июня 2020, 12:55 — REGNUM Доверие населения к Банку России, которая сформировалось по итогам ответственного регулирования последних лет, означает низкие инфляционные ожидания, что даёт возможность смягчить денежно-кредитную политику и понизить ключевую ставку.
REGNUM 05:55
54
Происшествия

В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей

Вести.Ru 09:13
558
Общество

Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 10:42
2K
Происшествия

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике

Reuters передает, что местные службы сообщают о магнитуде 7,1. Агентство отмечает, что потенциальные разрушения от землетрясений такой силы могут быть катастрофическими.
Lenta.ru 12:01
10
Как работают Яндекс.Новости?
Изменение КонституцииБольше новостей по теме
Главное