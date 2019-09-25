МОСКВА, 25 сен РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что экономический рост не является самоцелью, главное повышение доходов граждан. "Сам экономический рост - это не самоцель, важен конечный результат - повышение доходов граждан", - сказал он в ходе совещания с правительством.

с чего всё началось

РФ взяла курс на ускорение роста экономики, основной целью которого в первую очередь является работа по повышению доходов населения. Соответствующее заявление президент Владимир Путин сделал на заседании правительства России.

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