Политика

РБКРБКПутин назвал главные задачи властей в экономике

Накопленные в России резервы гарантируют запас прочности экономики и финансовой системы страны. Основной задачей теперь является «запуск нового инвестиционного цикла», заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
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«Основная задача экономической повестки — запуск нового инвестиционного цикла, выход на ежегодные темпы прироста инвестиций не ниже пяти, а лучше 5–7%, чтобы уже в следующем году обеспечить темпы экономического роста выше мировых», — цитирует
 слова президента пресс-служба Кремля.
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