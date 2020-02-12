с чего всё началось

Накопленные в России резервы гарантируют запас прочности экономики и финансовой системы страны. Основной задачей теперь является «запуск нового инвестиционного цикла», заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

Экономика ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.

Общество В 70 регионах России нашли контрабандные сигареты из Белоруссии Контрабандные сигареты из Белоруссии продавали в январе почти в каждом регионе России, об этом свидетельствуют результаты исследования IT-компании «Эвотор», которая проанализировала данные с 600 тыс. онлайн-касс в магазинах несетевой розницы.

Происшествия Уборщица российского интерната занялась сексом с двумя воспитанниками В Полтавском районе Омской области уборщица интерната пригласила к себе в гости двоих малолетних воспитанников учреждения и занялась с ними сексом.

Политика Матвиенко: В Совфеде поддерживают предложение о пожизненных сенаторах Появление в Совете Федерации пожизненных сенаторов поднимет авторитет верхней палаты парламента и позволит использовать на благо государства опыт лучших представителей политической элиты, науки и искусства, считает председатель СФ Валентина Матвиенко.

Политика Bloomberg: Путин меняет Конституцию из-за провала плана объединиться с Белоруссией «Путин видит себя мировым лидером, и ему очень трудно отмежеваться от роли президента», – цитирует Bloomberg Глеба Павловского (работал советником Кремля с 2000 по 2011 г.). По его мнению, несмотря на то что поправки в Конституцию могут дать Путину некоторый контроль, все же роль главы усиленного Госсовета объединенной страны является лучшим вариантом, сказал Павловский.

Общество Минобороны подало иски на 2,3 миллиарда рублей к поставщику амуниции Арбитражный суд Москвы зарегистрировал три иска Министерства обороны России к компании "БТК групп" о взыскании в общей сложности около 2,3 миллиарда рублей, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Энергетика В «Белнефтехиме» опровергли ограничение поставок российским АЗС Днем ранее компания «Лукойл» сообщила, что белорусские НПЗ выполняют контрактные обязательства по поставкам не в полном объеме — из-за этого в Белоруссии были введены ограничения на продажу топлива в этой сети АЗС.

Экономика Часть россиян перестала экономить Россияне стали более требовательны к качеству продуктов и их ассортименту, на цену покупатели обращают меньше внимания.

Армия и оружие Эстонская разведка заявила о риске превентивного удара РФ по странам Балтии Авторы нового доклада департамента внешней разведки Эстонии считают, что возможность военного нападения России на республику невелика, они также отмечают усиление российского военного потенциала в Европе и заявляют об угрозе превентивного удара Москвы по странам Балтии.