Политика
РБКПутин назвал главные задачи властей в экономике
Накопленные в России резервы гарантируют запас прочности экономики и финансовой системы страны. Основной задачей теперь является «запуск нового инвестиционного цикла», заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
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Шоу-бизнес
Певица МакSим может окончательно уйти со сцены
Единоборства
Борец из Дагестана сломал шею во время соревнований
Происшествия
Экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве
Бывший начальник одного из управлений ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в зале Чертановского суда Москвы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
Политика
Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции
В Кремле планируют назначить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию на будний день.
Экономика
ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости
Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
Общество
В 70 регионах России нашли контрабандные сигареты из Белоруссии
Контрабандные сигареты из Белоруссии продавали в январе почти в каждом регионе России, об этом свидетельствуют результаты исследования IT-компании «Эвотор», которая проанализировала данные с 600 тыс. онлайн-касс в магазинах несетевой розницы.
Политика
«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2»
«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2».
Происшествия
Уборщица российского интерната занялась сексом с двумя воспитанниками
В Полтавском районе Омской области уборщица интерната пригласила к себе в гости двоих малолетних воспитанников учреждения и занялась с ними сексом.
Кино
В сети появились первые видео со съемок седьмого сезона «Сватов»
Пользователи опубликовали в инстаграме первые видео со съемок седьмого сезона комедийного сериала "Сваты".
Автоспорт
Этап «Формулы-1» в Китае перенесен из-за коронавируса
Политика
Матвиенко: В Совфеде поддерживают предложение о пожизненных сенаторах
Появление в Совете Федерации пожизненных сенаторов поднимет авторитет верхней палаты парламента и позволит использовать на благо государства опыт лучших представителей политической элиты, науки и искусства, считает председатель СФ Валентина Матвиенко.
Политика
Bloomberg: Путин меняет Конституцию из-за провала плана объединиться с Белоруссией
«Путин видит себя мировым лидером, и ему очень трудно отмежеваться от роли президента», – цитирует Bloomberg Глеба Павловского (работал советником Кремля с 2000 по 2011 г.). По его мнению, несмотря на то что поправки в Конституцию могут дать Путину некоторый контроль, все же роль главы усиленного Госсовета объединенной страны является лучшим вариантом, сказал Павловский.
Армия и оружие
Эрдоган обвинил российских и сирийских военных в нападениях в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию и Сирию в нападении на мирных жителей в сирийской провинции Идлиб.
Экономика
Путин сообщил об объемах финансовых резервов России
По словам Путина, накопленные резервы гарантируют запас прочности экономики и финансовой системы страны.
Общество
Минобороны подало иски на 2,3 миллиарда рублей к поставщику амуниции
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал три иска Министерства обороны России к компании "БТК групп" о взыскании в общей сложности около 2,3 миллиарда рублей, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Футбол
«Краснодар» предложил «Наполи» 1,5 млн евро за аренду Юнеса
По данным источника, российский клуб предложил неаполитанцам 1,5 млн евро за полугодичную аренду 26-летнего хавбека.
Энергетика
В «Белнефтехиме» опровергли ограничение поставок российским АЗС
Днем ранее компания «Лукойл» сообщила, что белорусские НПЗ выполняют контрактные обязательства по поставкам не в полном объеме — из-за этого в Белоруссии были введены ограничения на продажу топлива в этой сети АЗС.
Экономика
Часть россиян перестала экономить
Россияне стали более требовательны к качеству продуктов и их ассортименту, на цену покупатели обращают меньше внимания.
Футбол
Каррера заявил, что намерен повторить в Греции российский успех
Главный тренер греческого АЕКа Массимо Каррера рассказал о том, как прошли первые месяцы в новом клубе, передает Sport24.
Политика
В Минске заявили, что не имеют нефтяных контрактов с США
В феврале госсекретарь США Майкл Помпео в ходе визита в Белоруссию пообещал на 100% обеспечить Минск американской нефтью «по конкурентным ценам».
Происшествия
В Тюмени СК проверит видео с воровскими лозунгами на банкете силовиков
Армия и оружие
Эстонская разведка заявила о риске превентивного удара РФ по странам Балтии
Авторы нового доклада департамента внешней разведки Эстонии считают, что возможность военного нападения России на республику невелика, они также отмечают усиление российского военного потенциала в Европе и заявляют об угрозе превентивного удара Москвы по странам Балтии.
Происшествия
Группу молодых людей в Польше избили за разговоры на русском языке
Группу молодых людей из Украины, Белоруссии и России избили за разговоры на русском языке в Польше.
Общество
В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
В 2019 году в России самыми угоняемыми автомобилями стали азиатские модели.
Общество
Мишустин заявил о недопустимости затягивания сроков по нацпроектам
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал неукоснительно соблюдать график финансирования национальных проектов.
Происшествия
Брошенного младенца нашли в подземном переходе в Москве
Брошенного младенца нашли в подземном переходе рядом со станцией "Парк Победы" в Москве.
Экономика
В Госдуме вернулись к снижению возраста для негосударственных пенсий
Законопроект о снижении на пять лет возраста для получения пенсии в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) может быть принят во втором чтении Госдумой РФ.