Экономика

Lenta.ruLenta.ruПутин назвал основную задачу в экономике

Президент России Владимир Путин поручил запустить в стране новый инвестиционный цикл. Это, по его словам, обеспечит российской экономике рост выше среднемировых темпов. Слова главы государства приводит ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать369
с чего всё началось
«Основная задача экономической повестки — запуск нового инвестиционного цикла, выход на ежегодные темпы прироста инвестиций не ниже пяти, а лучше 5–7%, чтобы уже в следующем году обеспечить темпы экономического роста выше мировых», — цитирует
 слова президента пресс-служба Кремля.
РБК06:07

Подробнее о событии

Путин: задача экономической повестки - прирост инвестиций в 5-7%

Аргументы и Факты09:27

Креативный капитал

Российская газетавчера в 10:52

Путин назвал главные задачи властей в экономике

РБК06:38

Путин поручил запустить новый инвестиционный цикл для ускорения роста экономики

ТАСС06:38

Путин заявил о необходимости более устойчивого экономического роста

Газета.Ru06:42

Путин: заявленные социальные планы надо обеспечить финансированием

РИА Новости06:02

Путин рассказал о главной задаче экономической повестки

RT на русском07:16
Показать все источники
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 09:31, Ашберн
Общество

Минтруд упростит процедуру получения маткапитала и выплат на детей

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что получить пособие на ребёнка от 3 до 7 лет можно будет по заявлению, материнский капитал предоставят на основании записи о рождении ребёнка в органах ЗАГС.
RT на русском 05:02
Общество

Польша запросила у «Газпрома» данные по делу «Северного потока — 2»

Польша запросила у «Газпрома» информацию и документы для проведения расследования в отношении «Северного потока — 2», запрос поступил от Польского комитета конкуренции и защиты потребителей (UOKiK).
RT на русском 05:06
Политика

Жаров может уйти из Роскомнадзора в «Газпром-медиа»

На пост руководителя «Газпром-медиа» есть и другие кандидатуры, Жаров – лишь одна из них, предупреждает федеральный чиновник.
Ведомости 07:59
Общество

ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян

ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
Lenta.ru вчера в 15:22
Армия и оружие

В США рассказали о преимуществе китайских радаров перед российскими

Автор приводит комментарий военного эксперта Джастина Бронка, который считает, что прогнозируемое преимущество Китая перед Россией в области радаров обусловлено развитой радиоэлектронной промышленностью и сильной экономикой.
Lenta.ru 08:50
Политика

Комитет Думы одобрил право экс-президентов быть сенаторами пожизненно

Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки к Конституции, которые, в частности, предполагают право бывших президентов России претендовать на одну из семи квот пожизненного члена Совета Федерации.
RT на русском 09:06
Армия и оружие

Эрдоган пообещал сбивать все самолеты над Идлибом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил сбивать любые самолеты над сирийской провинцией Идлиб, если они будут представлять опасность для турецких военных.
Взгляд.ру 05:30
Политика

В Кремле опровергли сообщения о предложении объединиться с Белоруссией

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники написало, что Путин якобы пытался убедить Лукашенко создать «сверхдержаву».
RT на русском 09:24
Политика

Эстония предупредила о риске превентивного удара России по Прибалтике

Эстонская внешняя разведка предупредила о риске превентивного удара России по Прибалтике.
Lenta.ru 08:45
Армия и оружие

Американские военные попали под обстрел на блокпосте в Сирии

Американских военных обстреляли в районе блокпоста на въезде в город Камышлы в сирийском Курдистане, они открыли ответный огонь, сообщил спикер возглавляемой США коалиции, полковник Майлз Кэггинз.
РБК 08:18
Происшествия

СК возбудил дело после суицида в суде экс-главы управления ФСИН

Следственный комитет России возбудил дело о халатности после суицида в суде экс-главы управления ФСИН Виктора Свиридова.
RT на русском 08:32
Общество

Медсестра из Германии сравнила российских и немецких врачей

Медсестра из Германии Мария Герлиц, поработав в российской больнице (в Нижнем Новгороде), сравнила работу врачей двух стран.
Российская газета 01:44
Гаджеты

Samsung представила Galaxy S20 со стократным зумом

Samsung представила линейку флагманских смартфонов Galaxy S20. Трансляция велась на YouTube-канале компании.
Lenta.ru вчера в 14:24
Шоу-бизнес

Алла Пугачева пришла на премьеру фильма «Лед-2» в молодежном образе

В числе гостей премьеры оказалась также Алла Пугачева, которая предпочла для выхода в свет объемную толстовку, в то время как ноги певица выделила с помощью обтягивающего низа.
Актуальные Новости вчера в 00:39
Шоу-бизнес

«Лицо треснет»: Маша Распутина снова переборщила с пластикой

Распутиной советуют прекратить хвататься за прошедшие годы, отказаться от пластики и начать стареть достойно.
Bimru.ru 07:59
Происшествия

СК проверит видео праздника силовиков в Тюмени с воровскими лозунгами

RT на русском 08:26
Политика

Зеленский анонсировал план по «украинизации» молодежи Донбасса

Специальную программу, которая была бы направлена на предоставление украинского гражданства молодым людям, проживающим в Донбассе на неподконтрольных Киеву территориях, призвал разработать президент Украины Владимир Зеленский.
Экономика сегодня вчера в 16:12
Культура

Собчак ответила телезрителям на критику «передачи для быдла»

На Первом канале появилась новая программа «Док-Ток» с участием Ксении Собчак, которое зрители нарекли «шоу для быдла».
Телеканал 360° вчера в 18:59
Происшествия

Фигуранты дела Baring Vostok отправлены из СИЗО под домашний арест

Мосгорсуд смягчил меру пресечения трем фигурантам дела Baring Vostok и отпустил их из следственного изолятора под домашний арест до 12 апреля 2020 года.
Вести.Ru 08:56
Экономика

ЦБ РФ планирует продать акции Сбербанка на SPO или «в рынок»

После выкупа акций Сбербанка у миноритариев по оферте Банк России намерен продать их на SPO или «в рынок» в зависимости от объемов, рассказал первый заместитель председателя Центрального банка (ЦБ) РФ Сергей Швецов.
Известия 06:58
Общество

Убийцу Немцова хотят перевести из колонии в тюрьму

Газета.Ru 07:56
Спорт

Самуэльссон раскритиковал соотечественников, пойманных на допинге

Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон раскритиковал своих соотечественников Йенни Франссон и Робела Фсихе, которые были пойманы на допинге.
РИА Новости 08:05
Происшествия

СКР проверит заселение сирот в дом без отопления в Керчи

Коммерсантъ вчера в 05:56
Армия и оружие

Российского офицера уволили за пьянство на базе в Сирии

Служившего на подводной лодке Черноморского флота капитан-лейтенанта Олега Лавренчука уволили с военной службы за пьянство на базе Военно-морского флота России в сирийском порту Тартус.
Lenta.ru 03:09
Шоу-бизнес

Стас Садальский рассказал, как Тина Канделаки стала звездой

Станислав Садальский прокомментировал слова телеведущей Тины Канделаки о том, что она самостоятельно сделала себя и свою карьеру.
Что происходит вчера в 12:09
Шоу-бизнес

Маколей Калкин рассказал о личных отношениях с Майклом Джексоном

Культуромания 07:28
Экономика

Правительство вернулось к идее снизить страховые взносы

Как сообщается, идея о снижении страховых взносов обсуждалась в 2017-2018 годах: их хотели снизить до 22%, а взамен повысить НДС с 18% до 22%.
Газета.Ru вчера в 04:51
Авто

Новый Kia Mohave получит VIP-версию в России

Компания KIA сертифицировала в России еще одну версию внедорожника KIA Mohave нового поколения — с шестиместным салоном.
Автоновости дня 01:03
Происшествия

Уборщица российского интерната занялась сексом с двумя воспитанниками

В Полтавском районе Омской области уборщица интерната пригласила к себе в гости двоих малолетних воспитанников учреждения и занялась с ними сексом.
Lenta.ru 07:46
Политика

Порошенко назвал ночь переговоров с Путиным худшей в своей жизни

Известия 07:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное