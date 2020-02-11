с чего всё началось

Президент России Владимир Путин поручил запустить в стране новый инвестиционный цикл. Это, по его словам, обеспечит российской экономике рост выше среднемировых темпов. Слова главы государства приводит ТАСС.

Общество Минтруд упростит процедуру получения маткапитала и выплат на детей Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что получить пособие на ребёнка от 3 до 7 лет можно будет по заявлению, материнский капитал предоставят на основании записи о рождении ребёнка в органах ЗАГС.

Общество ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.

Армия и оружие В США рассказали о преимуществе китайских радаров перед российскими Автор приводит комментарий военного эксперта Джастина Бронка, который считает, что прогнозируемое преимущество Китая перед Россией в области радаров обусловлено развитой радиоэлектронной промышленностью и сильной экономикой.

Политика Комитет Думы одобрил право экс-президентов быть сенаторами пожизненно Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки к Конституции, которые, в частности, предполагают право бывших президентов России претендовать на одну из семи квот пожизненного члена Совета Федерации.

Армия и оружие Эрдоган пообещал сбивать все самолеты над Идлибом Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил сбивать любые самолеты над сирийской провинцией Идлиб, если они будут представлять опасность для турецких военных.

Армия и оружие Американские военные попали под обстрел на блокпосте в Сирии Американских военных обстреляли в районе блокпоста на въезде в город Камышлы в сирийском Курдистане, они открыли ответный огонь, сообщил спикер возглавляемой США коалиции, полковник Майлз Кэггинз.

Шоу-бизнес Алла Пугачева пришла на премьеру фильма «Лед-2» в молодежном образе В числе гостей премьеры оказалась также Алла Пугачева, которая предпочла для выхода в свет объемную толстовку, в то время как ноги певица выделила с помощью обтягивающего низа.

Политика Зеленский анонсировал план по «украинизации» молодежи Донбасса Специальную программу, которая была бы направлена на предоставление украинского гражданства молодым людям, проживающим в Донбассе на неподконтрольных Киеву территориях, призвал разработать президент Украины Владимир Зеленский.

Происшествия Фигуранты дела Baring Vostok отправлены из СИЗО под домашний арест Мосгорсуд смягчил меру пресечения трем фигурантам дела Baring Vostok и отпустил их из следственного изолятора под домашний арест до 12 апреля 2020 года.

Экономика ЦБ РФ планирует продать акции Сбербанка на SPO или «в рынок» После выкупа акций Сбербанка у миноритариев по оферте Банк России намерен продать их на SPO или «в рынок» в зависимости от объемов, рассказал первый заместитель председателя Центрального банка (ЦБ) РФ Сергей Швецов.

Спорт Самуэльссон раскритиковал соотечественников, пойманных на допинге Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон раскритиковал своих соотечественников Йенни Франссон и Робела Фсихе, которые были пойманы на допинге.

Экономика Правительство вернулось к идее снизить страховые взносы Как сообщается, идея о снижении страховых взносов обсуждалась в 2017-2018 годах: их хотели снизить до 22%, а взамен повысить НДС с 18% до 22%.

Авто Новый Kia Mohave получит VIP-версию в России Компания KIA сертифицировала в России еще одну версию внедорожника KIA Mohave нового поколения — с шестиместным салоном.