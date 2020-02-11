Экономика
Lenta.ruПутин назвал основную задачу в экономике
Президент России Владимир Путин поручил запустить в стране новый инвестиционный цикл. Это, по его словам, обеспечит российской экономике рост выше среднемировых темпов. Слова главы государства приводит ТАСС.
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Общество
Минтруд упростит процедуру получения маткапитала и выплат на детей
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что получить пособие на ребёнка от 3 до 7 лет можно будет по заявлению, материнский капитал предоставят на основании записи о рождении ребёнка в органах ЗАГС.
Общество
Польша запросила у «Газпрома» данные по делу «Северного потока — 2»
Польша запросила у «Газпрома» информацию и документы для проведения расследования в отношении «Северного потока — 2», запрос поступил от Польского комитета конкуренции и защиты потребителей (UOKiK).
Политика
Жаров может уйти из Роскомнадзора в «Газпром-медиа»
На пост руководителя «Газпром-медиа» есть и другие кандидатуры, Жаров – лишь одна из них, предупреждает федеральный чиновник.
Общество
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
Армия и оружие
В США рассказали о преимуществе китайских радаров перед российскими
Автор приводит комментарий военного эксперта Джастина Бронка, который считает, что прогнозируемое преимущество Китая перед Россией в области радаров обусловлено развитой радиоэлектронной промышленностью и сильной экономикой.
Политика
Комитет Думы одобрил право экс-президентов быть сенаторами пожизненно
Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки к Конституции, которые, в частности, предполагают право бывших президентов России претендовать на одну из семи квот пожизненного члена Совета Федерации.
Армия и оружие
Эрдоган пообещал сбивать все самолеты над Идлибом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил сбивать любые самолеты над сирийской провинцией Идлиб, если они будут представлять опасность для турецких военных.
Политика
В Кремле опровергли сообщения о предложении объединиться с Белоруссией
Ранее Bloomberg со ссылкой на источники написало, что Путин якобы пытался убедить Лукашенко создать «сверхдержаву».
Политика
Эстония предупредила о риске превентивного удара России по Прибалтике
Эстонская внешняя разведка предупредила о риске превентивного удара России по Прибалтике.
Армия и оружие
Американские военные попали под обстрел на блокпосте в Сирии
Американских военных обстреляли в районе блокпоста на въезде в город Камышлы в сирийском Курдистане, они открыли ответный огонь, сообщил спикер возглавляемой США коалиции, полковник Майлз Кэггинз.
Происшествия
СК возбудил дело после суицида в суде экс-главы управления ФСИН
Следственный комитет России возбудил дело о халатности после суицида в суде экс-главы управления ФСИН Виктора Свиридова.
Общество
Медсестра из Германии сравнила российских и немецких врачей
Медсестра из Германии Мария Герлиц, поработав в российской больнице (в Нижнем Новгороде), сравнила работу врачей двух стран.
Гаджеты
Samsung представила Galaxy S20 со стократным зумом
Samsung представила линейку флагманских смартфонов Galaxy S20. Трансляция велась на YouTube-канале компании.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева пришла на премьеру фильма «Лед-2» в молодежном образе
В числе гостей премьеры оказалась также Алла Пугачева, которая предпочла для выхода в свет объемную толстовку, в то время как ноги певица выделила с помощью обтягивающего низа.
Шоу-бизнес
«Лицо треснет»: Маша Распутина снова переборщила с пластикой
Распутиной советуют прекратить хвататься за прошедшие годы, отказаться от пластики и начать стареть достойно.
Происшествия
СК проверит видео праздника силовиков в Тюмени с воровскими лозунгами
Политика
Зеленский анонсировал план по «украинизации» молодежи Донбасса
Специальную программу, которая была бы направлена на предоставление украинского гражданства молодым людям, проживающим в Донбассе на неподконтрольных Киеву территориях, призвал разработать президент Украины Владимир Зеленский.
Культура
Собчак ответила телезрителям на критику «передачи для быдла»
На Первом канале появилась новая программа «Док-Ток» с участием Ксении Собчак, которое зрители нарекли «шоу для быдла».
Происшествия
Фигуранты дела Baring Vostok отправлены из СИЗО под домашний арест
Мосгорсуд смягчил меру пресечения трем фигурантам дела Baring Vostok и отпустил их из следственного изолятора под домашний арест до 12 апреля 2020 года.
Экономика
ЦБ РФ планирует продать акции Сбербанка на SPO или «в рынок»
После выкупа акций Сбербанка у миноритариев по оферте Банк России намерен продать их на SPO или «в рынок» в зависимости от объемов, рассказал первый заместитель председателя Центрального банка (ЦБ) РФ Сергей Швецов.
Общество
Убийцу Немцова хотят перевести из колонии в тюрьму
Спорт
Самуэльссон раскритиковал соотечественников, пойманных на допинге
Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон раскритиковал своих соотечественников Йенни Франссон и Робела Фсихе, которые были пойманы на допинге.
Происшествия
СКР проверит заселение сирот в дом без отопления в Керчи
Армия и оружие
Российского офицера уволили за пьянство на базе в Сирии
Служившего на подводной лодке Черноморского флота капитан-лейтенанта Олега Лавренчука уволили с военной службы за пьянство на базе Военно-морского флота России в сирийском порту Тартус.
Шоу-бизнес
Стас Садальский рассказал, как Тина Канделаки стала звездой
Станислав Садальский прокомментировал слова телеведущей Тины Канделаки о том, что она самостоятельно сделала себя и свою карьеру.
Шоу-бизнес
Маколей Калкин рассказал о личных отношениях с Майклом Джексоном
Экономика
Правительство вернулось к идее снизить страховые взносы
Как сообщается, идея о снижении страховых взносов обсуждалась в 2017-2018 годах: их хотели снизить до 22%, а взамен повысить НДС с 18% до 22%.
Авто
Новый Kia Mohave получит VIP-версию в России
Компания KIA сертифицировала в России еще одну версию внедорожника KIA Mohave нового поколения — с шестиместным салоном.
Происшествия
Уборщица российского интерната занялась сексом с двумя воспитанниками
В Полтавском районе Омской области уборщица интерната пригласила к себе в гости двоих малолетних воспитанников учреждения и занялась с ними сексом.