Экономика

Lenta.ruLenta.ruПутин назвал основную задачу в экономике

Президент России Владимир Путин поручил запустить в стране новый инвестиционный цикл. Это, по его словам, обеспечит российской экономике рост выше среднемировых темпов. Слова главы государства приводит ТАСС.
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«Основная задача экономической повестки — запуск нового инвестиционного цикла, выход на ежегодные темпы прироста инвестиций не ниже пяти, а лучше 5–7%, чтобы уже в следующем году обеспечить темпы экономического роста выше мировых», — цитирует
 слова президента пресс-служба Кремля.
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